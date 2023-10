Comment le redémarrage des remboursements des prêts étudiants pourrait ébranler l’économie

Ryan Moran, infirmier à Jacksonville, en Floride, n’a pas pensé à ses prêts étudiants fédéraux depuis des années. Mais ce mois-ci, il a du mal à trouver comment faire de la place dans son budget pour sa facture mensuelle de 500 $.

Lui et sa femme, Amelia, prévoient de moins dîner au restaurant et de sauter les matchs de football auxquels ils aiment assister. Ses factures d’épicerie devront également diminuer.

« Et ce n’est pas seulement la consommation qui diminue », a déclaré Moran, 26 ans. « L’augmentation des mensualités signifie que je dois faire des heures supplémentaires, ce qui me prend du temps loin de ma famille. »

La pause de l’ère pandémique sur les remboursements des prêts étudiants fédéraux se termine dimanche, laissant jusqu’à 40 millions d’Américains aux prises avec une nouvelle facture mensuelle qu’ils n’ont pas eu besoin de payer depuis plus de trois ans.

Les économistes préviennent que l’impact sur les ménages et l’économie reste largement incertain, car il existe peu de précédents pour que les emprunteurs bénéficient d’une si longue pause sur leurs factures d’emprunt. Mais alors que l’administration Biden accélère le remboursement des plus de 1 700 milliards de dollars de dettes fédérales liées aux prêts étudiants, les détaillants et les prêteurs se préparent à un coup dur.

Les ménages américains recevront leurs premières factures au cours d’une période particulièrement volatile, avec des taux d’intérêt les plus élevés depuis des décennies, des travailleurs en grève dans tout le pays et une fermeture imminente du gouvernement.

« L’économie connaîtra des difficultés au quatrième trimestre, en grande partie à cause de la fin du moratoire sur le paiement des prêts étudiants », a déclaré Marc Zandiéconomiste en chef chez Moody’s Analytics.