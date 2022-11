Comment le RealReal authentifie les éléments

M. Halás a déclaré qu’il y avait eu un intérêt ces derniers temps pour les vêtements de Romeo Gigli ; en particulier des pièces du début des années 1990, lorsqu’un jeune Alexander McQueen travaillait pour la marque avant de lancer sa propre ligne. “C’est un excellent travail et les gens prêtent vraiment attention aux saisons McQueen”, a-t-il déclaré. D’autres marques devenues plus convoitées ces dernières années sont la marque française Marithe et François Girbaud et la ligne japonaise Matsuda, a-t-il ajouté.

Né en Slovaquie, M. Halás a déménagé avec sa famille à Montclair, NJ, en 1997, alors qu’il avait 4 ans. par un article de 2007 sur le designer Helmut Lang dans T: The New York Times Style Magazine.

En tant qu’étudiant à Montclair High School, il a créé un club de mode et s’est familiarisé avec le secteur de la mode vintage en travaillant chez Speakeasy Vintage, une boutique à Montclair qui est maintenant fermée.

Adolescent, M. Halás a commencé à acheter et à revendre des vêtements d’occasion en ligne. “Si j’avais 100 dollars à investir, j’achèterais quelque chose sur eBay japonais et je le revendrais sur le site américain pour 300 dollars”, a-t-il déclaré. Après avoir été diplômé de la Brown University, où il a étudié l’histoire de l’art et l’architecture, il a travaillé dans des showrooms, notamment Goods and Services à New York, puis a consulté Helmut Lang avant de rejoindre RealReal.