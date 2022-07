Comment le réalisateur de Nope Jordan Peele a changé le visage du genre d’horreur

La carrière de Jordan Peele en tant que l’un des cinéastes d’horreur les plus acclamés d’Amérique du Nord a commencé il y a seulement cinq ans. Pourtant, l’influence du réalisateur se fait profondément sentir dans le paysage d’un genre autrefois marginalisé : un héritage encore cimenté par l’arrivée de son troisième film, Nondans les salles vendredi.

À la suite des thrillers sociaux de Peele Sortez (2017) et Nous (2019), Non met en vedette Daniel Kaluuya et Keke Palmer en tant qu’éleveurs frères et sœurs qui dirigent une entreprise de lutte contre les chevaux pour des productions cinématographiques en Californie.

Selon Eli Glasner de la CBC, il s’agit d’un hommage à la science-fiction et au western.

Peele, qui a fait un détour improbable bande dessinée de croquis au visage frais (Clé et Peele) au célèbre cinéaste de genre, a déclaré à l’Associated Press qu’il savait que c’était le bon moment pour sa dernière offre.

“J’ai l’impression que c’est le premier moment où quelqu’un me permettrait, à moi ou à n’importe qui, de faire ce film. Et donc j’ai dû en profiter. Je devais aller aussi loin que possible”, a déclaré Peele. “J’étais comme: ‘Allons-y.'”

Le genre d’horreur, longtemps un producteur d’argent fiable au box-office, a toujours eu quelque chose à dire. Mais les films de Peele ont davantage exposé le public à l’horreur en tant que véhicule de commentaires sociaux pointus et mordants, selon les cinéastes et les universitaires.

La perception publique du genre d’horreur a changé

Dans les années 1970, le critique de cinéma canadien Robin Wood décrivait les films d’horreur comme « nos cauchemars collectifs » parce qu’ils exprimaient la plus grande peur de la société : que des normes sociales largement acceptées soient menacées par l’émergence d’un monstre auparavant réprimé.

Mais Wood a également reconnu que l’horreur était le genre le plus “peu recommandable” d’Hollywood, méprisé par les critiques et moqué par le public. “Personnes [tend] d’aller voir des films d’horreur de manière obsessionnelle ou pas du tout”, a-t-il écrit.

Peele, qui a remporté un Oscar en 2018 pour Sortezle scénario original de, a apporté le prestige de l’industrie à un genre historiquement négligé. Parmi le public de Peele se trouve une génération de cinéastes du BIPOC inspirés par sa narration, qui se préoccupe des expériences des personnes issues de communautés marginalisées.

“Je n’aurais jamais pensé écrire ou réaliser une pièce tellement plus centrée sur une communauté et sur une voix. Et quand j’ai vu Sortezcela a complètement changé la façon dont je pensais pouvoir raconter une histoire auparavant », a déclaré Karen Lam, une cinéaste sino-canadienne basée à Vancouver.

Lam, dont le film La malédiction de Willow Song se déroule dans la communauté sino-canadienne de Vancouver, a expliqué qu’elle avait auparavant hésité à parler de son identité dans ses films. Mais les films d’horreur du monde entier ont un avantage politique, a-t-elle déclaré.

“Quand vous regardez quelque chose comme des films de zombies, comme quand vous regardez Godzilla, qui vient d’une terreur japonaise d’après-guerre, n’est-ce pas ? Donc, la politique a toujours été là “, juste en s’appuyant davantage sur le sous-texte, a-t-elle déclaré.

Tous les deux Sortez et Nous a rapporté plus de 250 millions de dollars américains au box-office national aux États-Unis contre des budgets de production de 4,5 millions de dollars et 20 millions de dollars, respectivement. Le succès de Peele démontre que les cinéphiles noirs augmentent les ventes de billets lorsqu’ils sont reflétés par des personnages à l’écran.

Selon un Étude 2019 de Movieo une société de logiciels de marketing cinématographique, Nous a attiré un public presque 100 % plus afro-américain ou noir que le public qui a assisté à un autre film d’horreur, Un endroit silencieux.

Tananarive Due, un expert de l’horreur noire qui enseigne à l’Université de Californie à Los Angeles, a déclaré que les dirigeants avaient pris note après Sortezle succès de, ouvrant les portes à une renaissance de l’horreur dirigée par les Noirs avec des films comme le redémarrage de 2021 de Candyman.

Même Peele a dit qu’il n’était pas sûr d’un film comme Non aurait été facile à vendre au début des années 2010. “J’avais l’impression qu’il y a cinq ou dix ans, je n’aurais jamais pu vendre ce film à qui que ce soit”, a déclaré le réalisateur.

Entre autres choses, l’horreur noire est un sous-genre expansif qui revendique la place de la communauté noire dans une tradition cinématographique où ils ont souvent été les premiers à mourir ou sont dépeints comme le monstre.

“Sortez n’est pas pour les Noirs. Non n’est pas pour les Noirs. Cela exprime une expérience noire”, a expliqué Due.

L’érudit a ajouté que Peele, qui a déjà donné une conférence invitée pour son cours, n’avait pas initialement conçu Sortez comme un thriller sur la race. C’était plutôt un film sur l’anxiété sociale et le sentiment d’être seul entouré des autres.

“Je pense que cela en dit long sur le fait que même Peele lui-même n’a pas pensé à la race au départ lorsqu’il a conçu Sortezparce que de quels exemples aurait-il puisé en termes de films à succès au cours des cinq dernières années qui ont suivi un parcours similaire à celui Sortez?” dit-elle.

“Il n’y en avait tout simplement pas. Il a donc dû approfondir ses propres expériences et sa propre vérité pour trouver cet attrait universel.”

Les hybrides d’horreur de plus en plus fréquents

Summertime est associé à la sortie de grands titres d’horreur depuis 1975, lorsque Steven Spielberg Mâchoires transformé les eaux océaniques d’une ville balnéaire de Cape Cod en un bain de sang.

vendredi 13 était un slasher d’été des années 1980, et les adolescents ont passé juillet 1999 dans une terreur après La Projet Blair Witch. Juste le mois dernier, Le téléphone noir – mettant en vedette Ethan Hawke dans le rôle d’un kidnappeur sadique – a rapporté 23,3 millions de dollars américains lors de son premier week-end, se défendant dans un box-office bondé.

Nonpendant ce temps, devrait rapporter environ 50 millions de dollars américains lors de son week-end d’ouverture, a rapporté la publication de l’industrie Variety.

Colin Geddes, un producteur de films basé à Toronto et conservateur chez Shudder, une plateforme de streaming pour les films d’horreur, a déclaré que le genre est résilient d’une manière que peu le sont.

“Les films d’horreur ont toujours été, disons, à l’épreuve de la récession. Ils ont toujours été là. Ils ont toujours été populaires. Ils n’entrent pas et ne sortent pas comme les comédies musicales ou les westerns”, a déclaré Geddes.

“Mais le pouvoir des films d’horreur est que vous avez en quelque sorte votre propre panique contrôlée. L’époque dans laquelle nous vivons est effrayante, mais lorsque vous vous enregistrez pour regarder un film ou un film d’horreur, vous pouvez l’éteindre à tout moment.”

L’horreur est compatible avec la franchise – récent Pousser un cri et Halloween les redémarrages ont bien marché avec les jeunes cinéphiles et l’adaptation de Stephen King en 2017 Ce était l’un des plus grands films de cette année.

Mais c’est aussi un paradis pour les conteurs originaux comme Peele, avec David Robert Mitchell Ça suitcelle de Jennifer Kent Le Babadooket d’Ari Aster Héréditaire ayant gagné une place respectée dans le canon d’horreur du 21e siècle.

Peele, qui s’intéresse à la science-fiction et aux tropes occidentaux dans Nonse dit en partie inspiré par Steven Spielberg Rencontres du troisième type et M. Night Shyamalan Panneaux.

“Ce sont des réalisateurs visionnaires qui ont pris des soucoupes volantes et de la science-fiction et ont apporté de la magie à la façon dont ils ont raconté ces histoires. Je voulais jeter mon chapeau dans le ring à l’un de mes sous-genres préférés, dans les OVNIS, et le faire dans comme moi seul peux le faire”, a déclaré Peele à l’Associated Press.

En effet, les hybrides d’horreur ont un moment, avec des films comme Dr Strange dans le multivers de la folie et la série Netflix Jeu de calmar barboter dans le genre sans plonger la tête la première. Plusieurs films de la société de production populaire A24 – à savoir Midsommar et Agneau — mêler le folklore scandinave à l’horreur.

Mais Sortez, Nous et Non sont aussi drôles à rire aux éclats, rappelant l’époque de Peele dans le monde de la comédie. D’autres comédies d’horreur à venir comme celle de Halina Reijn Corps Corps Corps et JJ Perry Quart de jour mélanger les rires et les frayeurs.

Due, qui a vu une première projection de Nona déclaré que le film n’est pas une comédie “en aucun cas”.

“Mais il y a des moments drôles et des personnages drôles, une vraie tension, une vraie horreur, une vraie merveille. C’est juste – ça ne ressemble en rien à tout ce que Jordan Peele a fait auparavant”, a-t-elle déclaré.

“Mais pourtant, quand vous le regardez, vous vous dites : ‘Oh ouais, c’est Jordan Peele.'”