Comment le rappeur « Crocodile of Wall Street » a volé pour 3,5 milliards de livres sterling de Bitcoin dans le « casse crypto du siècle »

UNE RAPPEUR qui se fait appeler la « Crocodile de Wall Street » et son mari entrepreneur technologique ont plaidé coupables d’avoir tenté de blanchir 3,5 milliards de livres sterling de Bitcoin.

Heather Morgan, 32 ans, et Ilya « Dutch » Lichtenstein, 34 ans, ont été accusés d’avoir blanchi une fortune de crypto-monnaie de 4,5 milliards de dollars en Bitcoin après le piratage de l’échange Bitfinex en 2016.

Heather Morgan a fait semblant d’être une rappeuse et une entrepreneuse technologique pour échapper à la police Crédit : Instagram/razzlekhan

La femme de 32 ans et son mari ont plaidé coupables d’avoir tenté de blanchir 3,5 milliards de livres sterling de Bitcoin Crédit : Instagram/razzlekhan

Au moment de leur arrestation en février de l’année dernière, la réserve de 119 000 Bitcoins valait environ 4,5 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande saisie financière du ministère américain de la Justice de son histoire.

Dans le cadre d’un accord de plaidoyer, Lichtenstein, un double citoyen de la Russie et des États-Unis, a admis qu’il était derrière le piratage.

Le couple a plaidé coupable de blanchiment d’argent, mais Morgan a plaidé coupable à un chef d’accusation supplémentaire de complot en vue de frauder les États-Unis.

Ils risquent tous les deux des peines de prison avec Lichtenstein en ligne pour un maximum possible de 20 ans de prison et Morgan un possible 10.

Tout en évitant la police, Morgan a fait semblant d’être un rappeur et un entrepreneur technologique.

Avec son mari, le couple new-yorkais adorait partager en ligne leur style de vie de high-roller.

Morgan – qui porte le nom de scène Razzlekhan – se surnomme « l’infâme Crocodile de Wall Street » qui est « plus intrépide et plus effrontée que jamais » sur son site Web.

Dans des articles publiés dans Forbes, elle a également affirmé être une femme d’affaires technologique prospère, se qualifiant d ‘ »économiste, entrepreneur en série, investisseur en logiciels et rappeur ».

Mais tout en développant le personnage de rap et de technologie de Morgan, le couple a encaissé sa fortune cryptographique en argent traditionnel en utilisant des techniques sophistiquées pour essayer de rester sous le radar.

Selon des documents judiciaires, la paire a divisé le bitcoin en petites quantités et l’a transféré dans des milliers de portefeuilles cryptographiques différents avec de fausses identités, et a mélangé leurs fonds volés avec d’autres crypto-monnaies criminelles sur le marché darknet Alphabay.

Ils ont également acheté des pièces d’or et créé des sociétés fictives pour donner aux fonds Bitcoin une apparence légitime.

Mais l’une de leurs principales erreurs d’achat avec des bons de supermarché Walmart payés avec les fonds volés.

« La police a pu relier les cartes-cadeaux Walmart à une partie du produit du piratage de Bitfinex, ce qui a ensuite ouvert l’enquête plus approfondie », a déclaré Jonathan Levin, fondateur des enquêteurs de crypto-monnaie Chainalysis qui a participé à l’enquête.

« L’achat de cartes-cadeaux et le déplacement entre différents échanges et différentes crypto-monnaies n’ont jamais créé ce genre de rupture de provenance que le couple avait l’intention », a-t-il déclaré.

« Bitfinex travaillera avec le DOJ et suivra les procédures légales appropriées pour établir nos droits à un retour du bitcoin volé », a déclaré Bitfinex dans une déclaration écrite.

Lors d’une descente dans la maison du couple à Manhattan, les flics ont trouvé des livres évidés créés pour cacher les téléphones portables.

Ils ont également découvert des dizaines de combinés avec graveur, plusieurs clés USB et 40 000 $ en espèces.

Dans des documents judiciaires, les procureurs disent avoir découvert des enregistrements de communication indiquant que Morgan et Lichtenstein prévoyaient de fuir les États-Unis pour la Russie – son pays de naissance.

En cas de succès, ils auraient probablement vécu une vie de milliardaire, à l’abri d’une arrestation par les États-Unis, rapporte la BBC.

Lichtenstein a travaillé comme entrepreneur technologique et se décrit dans les profils en ligne comme un « investisseur providentiel ».

Il s’est fiancé à Morgan en 2019, selon leurs publications sur Facebook.

« Je me suis fiancé à ma meilleure amie et à la femme de mes rêves ! » Lichtenstein a écrit.

Morgan s’est surnommée « Le Crocodile de Wall Street » dans ses clips

Les flics ont trouvé des livres évidés pour cacher les téléphones portables dans l’appartement du couple Crédit : ministère de la Justice des États-Unis