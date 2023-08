Washington est impatient d’amplifier les problèmes auxquels Pékin est confronté pour chasser les investisseurs et étouffer la croissance

L’économie de la Chine connaît manifestement des difficultés. Le ralentissement du marché immobilier – combiné à la hausse du chômage des jeunes et à la baisse des nouveaux prêts – n’est pas un signe d’optimisme.

Après que la deuxième plus grande économie du monde soit sortie d’années de restrictions de Covid-19 en janvier et se soit rouverte, on prévoyait qu’elle prendrait l’année d’assaut. Cela ne se produit pas, et au lieu de cela, Pékin a perdu son élan.

Sans surprise, ces difficultés économiques ont alimenté une avalanche de commentaires dans les médias occidentaux, prédisant une catastrophe pour l’économie chinoise, déclarant que l’essor et le boom économique du pays sont terminés et que rien d’autre que le déclin ne l’attend maintenant. Une telle couverture ces derniers temps a toujours été délibérément négative – quelque chose à garder à l’esprit lors de l’évaluation de la façon dont les choses se passent en Chine. Les États-Unis ne veulent rien de plus que décourager les investissements étrangers, l’engagement économique et le commerce avec la Chine dans le cadre de leur propre programme, et les médias sont activement complices de ce programme.

Les États-Unis ne veulent pas voir la montée de la Chine en tant que superpuissance économique, à quelque titre que ce soit, et feront tout ce qui est en leur pouvoir pour tenter d’arrêter sa croissance. Les mesures américaines contre la Chine, ciblant en particulier le secteur de la haute technologie de son économie, continuent de croître en ampleur et en sévérité. Mais en plus de cela, les États-Unis ne veulent en aucun cas voir la Chine réussir, sachant que si Pékin devenait la plus grande économie du monde, l’impact psychologique en serait énorme. Si nous considérons l’endiguement de l’Union soviétique comme un modèle, les États-Unis ne veulent rien de plus que que la Chine ralentisse, stagne et, par conséquent, ne parvienne pas à suivre en termes de lutte stratégique mondiale plus large.

Ainsi, depuis le déploiement de l’agenda anti-chinois, la couverture médiatique occidentale de la Chine est devenue extrêmement négative, même lorsqu’elle n’est pas méritée, et cherche à maintes reprises à planter un récit d' »échec » concernant la gouvernance de Xi Jinping sur l’économie du pays. Pour être juste, à mesure que ce contexte stratégique s’est installé, l’environnement pour la croissance et le développement de la Chine est en effet devenu moins favorable. Les États-Unis ont imposé des centaines de milliards de droits de douane sur l’importation de produits chinois, qu’ils refusent de modifier dans le cadre d’une stratégie plus large visant à faciliter les changements de chaîne d’approvisionnement. Il intensifie délibérément les tensions géopolitiques afin d’inciter les investisseurs étrangers à rester à l’écart de la Chine. Enfin, il a mis sur liste noire les entreprises chinoises et a cherché à empêcher la Chine d’étendre ses liens économiques avec tout pays allié.

Les États-Unis mènent une guerre hybride psychologique, économique, diplomatique et militaire globale contre Pékin sur tous les fronts, et un élément clé de cet effort sape la confiance dans l’économie chinoise en supprimant la certitude, la stabilité et la paix sur lesquelles Pékin a prospéré. C’est pourquoi Xi Jinping a reconnu que la croissance économique de la Chine doit reposer davantage sur son propre marché et son développement, plutôt que sur des accords avec l’étranger. Mais, bien sûr, tout cela ne signifie pas que le catastrophisme des médias est exact. On oublie commodément que le climat économique mondial dans son ensemble est actuellement mauvais. La zone euro, pour sa part, fait face à une croissance stagnante et est au bord de la récession.

L’inflation galopante, déclenchée par le conflit en Ukraine au lendemain de la pandémie de Covid-19, a étouffé la consommation mondiale dans le monde. Il y a donc moins d’investissements et moins d’échanges à faire globalement avec la Chine, ce qui freine sa croissance. C’est de l’économie de base. La couverture médiatique, cependant, déforme cela en une déclaration politique contre Xi Jinping et une apologie du programme de « découplage » des États-Unis, comme si rien d’autre ne se passait.

Dans ce cas, la Chine doit être plus ouverte en saisissant «l’initiative psychologique» et en démontrant la force de sa propre économie. Il faut lancer quelque chose. Parce qu’en fin de compte, les hommes d’affaires ne se contentent pas de suivre les «récits américains», ils suivent un équilibre entre les incitations et les risques. À l’heure actuelle, les États-Unis et leur programme de négativité amplifient les risques, mais si la Chine peut faire preuve de confiance dans son propre leadership, son gouvernement et son succès, comme elle l’a fait au cours de la première année de la pandémie de Covid-19 en 2020, elle peut séduire les investisseurs. et les entreprises et compromettent les objectifs américains. Ce que nous devons comprendre, c’est que la concurrence entre les États-Unis et la Chine est autant psychologique qu’économique et stratégique. Washington veut que Pékin se sente désespéré au point de subvertir toute pensée et que cela devienne « la norme ». Mais beaucoup de choses peuvent changer en politique, et la Chine a encore de nombreuses opportunités d’agir.