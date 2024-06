Comment le raid israélien de Nuseirat a libéré 4 otages et tué au moins 274 Palestiniens

KHAN YOUNIS, bande de Gaza (AP) — Ils sont arrivés en milieu de journée, alors que les bâtiments trapus en béton du camp de réfugiés de Nuseirat sont étouffants et que les rues étroites à l’extérieur sont remplies de monde. Personne ne se doutait de rien jusqu’à ce que les coups de feu retentissent.

Le raid israélien a pris tout le monde au dépourvu, depuis les militants du Hamas qui gardaient quatre otages dans deux bâtiments différents jusqu’aux milliers de civils qui se sont rapidement retrouvés à courir pour sauver leur vie à travers des tirs croisés torrides.

À la fin, quatre otages israéliens avaient été ramenés chez eux vivants et pour la plupart indemnes, au moins physiquement, et au moins 274 Palestiniens et un commando israélien avaient été tués.

Pour Israël, il s’agit de l’opération la plus réussie de la guerre de huit moissuscitant une exaltation nationale et enlevant une partie des taches causées par l’effondrement sans précédent de l’armée le 7 octobre. Pour les Palestiniens, ce fut une journée d’horreur qui a envoyé des centaines de morts et de blessés affluer dans des hôpitaux déjà assiégés.

Voici comment cela s’est déroulé, selon les militaires israéliens et les témoins palestiniens.

« LA SURPRISE ULTIME »

Noa Argamani, une jeune femme de 26 ans qui est devenue une icône de la crise des otages, était détenu dans un appartement et trois otages masculins – Almog Meir Jan, 22 ans, Andrey Kozlov, 27 ans, et Shlomi Ziv, 41 ans, se trouvaient dans un autre à environ 200 mètres. Tous avaient été enlevés un site de rave devenu massacre dans le désert lors de l’attaque du 7 octobre qui a déclenché la guerre.

Ils ont été déplacés entre différents endroits mais n’ont jamais été détenus dans les fameux tunnels du Hamas. Au moment de leur sauvetage, ils se trouvaient dans des pièces fermées à clé et gardées par des hommes armés du Hamas. Les services de renseignement israéliens ont découvert où ils se trouvaient et les commandos ont passé des semaines à pratiquer le raid sur des modèles grandeur nature des bâtiments, selon le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne.

« Cela doit être comme une opération chirurgicale, comme une opération cérébrale », a-t-il déclaré.

Il a expliqué qu’ils avaient décidé de frapper à midi parce que ce serait la « surprise ultime » et de cibler simultanément les deux bâtiments. Les planificateurs craignaient que s’ils frappaient l’un en premier, les ravisseurs entendraient le tumulte et tueraient les otages de l’autre.

Hagari a refusé de dire comment les forces israéliennes ont réussi à se frayer un chemin jusqu’au cœur de Nuseirat, un camp de réfugiés surpeuplé dans le centre de Gaza, datant de la guerre israélo-arabe de 1948. Sur la base des opérations précédentes, au moins certaines des forces spéciales ayant participé au raid probablement habillé comme des Palestiniens et parlait couramment l’arabe.

Kamal Benaji, un Palestinien déplacé de la ville de Gaza qui vivait dans une tente dans le centre de Nuseirat, a déclaré avoir vu un petit camion avec une voiture devant et une autre derrière s’arrêter devant un bâtiment dans la rue où il avait installé sa tente.

Les commandos ont bondi du camion et l’un d’eux a lancé une grenade dans la maison. « Des affrontements et des explosions ont éclaté partout », a-t-il déclaré.

UN VÉHICULE RESTE COINCÉ ET UN COUP DE FEU DÉCLARE

Le sauvetage d’Argamani semble s’être déroulé sans problème, tandis que l’équipe chargée d’extraire les trois autres otages a connu des ennuis.

L’inspecteur en chef Arnon Zamora, officier d’un commando d’élite de la police, a été mortellement blessé lors de l’effraction, au cours de laquelle tous les gardes du Hamas ont été tués, a écrit Amos Harel, un correspondant militaire chevronné, dans le journal israélien Haaretz. Ensuite, le véhicule de secours transportant les trois otages s’est retrouvé coincé dans le camp, a-t-il expliqué.

Des militants palestiniens armés de mitrailleuses et de roquettes ont ouvert le feu sur les sauveteurs, alors qu’Israël appelait à de lourdes frappes terrestres et aériennes pour couvrir leur évacuation vers la côte. « Il y avait beaucoup de feu autour de nous », a déclaré Hagari.

C’est ce bombardement qui semble avoir tué et blessé tant de Palestiniens.

Mohamed al-Habash, un autre Palestinien déplacé, se trouvait au marché de Nuseirat à la recherche d’une aide humanitaire ou de nourriture bon marché lorsque les violents bombardements ont commencé. Il s’est mis à l’abri avec une demi-douzaine d’autres personnes dans une maison endommagée. Il a ajouté que de nombreuses autres maisons avaient été touchées.

« Nous avons entendu des bombardements très bruyants et des tirs nourris », a-t-il déclaré. « Nous avons vu de nombreux avions de combat survoler la zone. »

Les sauveteurs israéliens ont finalement réussi à atteindre la côte. Zamora a été évacué par hélicoptère et est décédé plus tard des suites de ses blessures à l’hôpital. L’armée a renommé l’opération en son honneur.

Des images diffusées par l’armée montraient des soldats promenant les otages le long de la plage vers l’eau et des hélicoptères soulevant des nuages ​​de sable alors qu’ils décollaient.

« Nous avons appelé les otages des diamants, alors nous disons que nous avons les diamants entre nos mains », a déclaré Hagari.

LES APRÈS

À l’hôpital des martyrs d’Al-Aqsa, dans la ville voisine de Deir al-Balah, les morts et les blessés sont arrivés par vagues – hommes, femmes et enfants. Il s’agit de l’une des dernières installations médicales fonctionnelles de la région et elle était déjà remplie de personnes blessées lors de lourdes frappes ces derniers jours.

Samuel Johann, coordinateur de l’association caritative internationale Médecins sans frontières, qui opère dans l’hôpital, a déclaré qu’il s’agissait d’un « cauchemar ».

« Il y a eu des pertes massives consécutives alors que des zones densément peuplées étaient bombardées. C’est bien au-delà de ce que quiconque pourrait gérer dans un hôpital fonctionnel, sans parler des rares ressources dont nous disposons ici », a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le groupe.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 274 Palestiniens avaient été tués et environ 700 blessés. Le ministère ne fait pas de distinction entre civils et combattants dans son décompte, mais a indiqué que parmi les morts figurent 64 enfants et 57 femmes.

Khulood Shalaq, qui était soignée dans un autre hôpital avec son neveu blessé âgé d’un an, a déclaré que 14 membres de sa famille avaient été tués lors du raid, certains étant toujours enterrés sous les décombres. Elle a déclaré qu’à un moment donné, elle avait vu quatre hélicoptères lancer des missiles sur le camp.

« Les rues sont remplies de cadavres », a-t-elle déclaré.

Le Hamas a ensuite publié une vidéo affirmant que trois autres otages, dont un Américain, avaient été tués dans le bombardement, mais cette vidéo n’a fourni aucune preuve. L’armée a déclaré qu’elle « ne répondait pas aux déclarations des organisations terroristes ».

Le Hamas et d’autres militants détiennent toujours quelque 120 otages, dont environ un tiers seraient morts. Hagari a reconnu que un accord de cessez-le-feu ramènerait plus d’otages que les opérations militaires, mais a déclaré que les forces israéliennes devaient « créer les conditions » pour les ramener chez elles.

« Nous faisons des choses inimaginables et nous continuerons à faire des choses inimaginables », a-t-il déclaré.

___

Jeffery a rapporté de Jérusalem et Chehayeb de Beyrouth. L’écrivain d’Associated Press, Samy Magdy, au Caire, a contribué.

___

