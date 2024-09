Comment le raid du Pac-12 dans le Mountain West modifie l’équilibre des forces du basket-ball à l’ouest

Ces dernières années, la Mountain West s’est imposée comme la conférence de basket-ball universitaire de premier plan. San Diego State a participé au match pour le titre national en 2023. La ligue a inscrit six équipes au tournoi NCAA 2024. Alors que le réalignement des conférences a fait des ravages autour d’elle, la stabilité de la Mountain West l’a placée sur un niveau à part, surpassant l’American et l’Atlantic 10 en tant que meilleure ligue de basket-ball universitaire de milieu de gamme. C’était également le meilleur basket-ball de fin de soirée à consommer, surpassant même la Pac-12 en termes de visibilité.

Et maintenant, c’est comme tous les autres, jeté dans le chaos par le football et la cupidité.

La seule bonne nouvelle du point de vue du basket-ball est qu’au moins le nouveau Six Pac a du sens (pour l’instant) en termes de géographie, avec San Diego State, Colorado State, Boise State et Fresno State rejoignant Oregon State et Washington State alors que les deux Pac-12 restants font des mouvements pour ressusciter leur marque.

Pour reprendre une expression du basket-ball, cette ligue est de milieu de gamme en football, mais ses quatre nouveaux arrivants du Mountain West pourraient justifier ce mouvement sur le terrain de basket-ball et offrir au nouveau Pac-12 l’opportunité de se présenter comme plus qu’un simple prétendant aux éliminatoires du football universitaire.

San Diego State, Colorado State et Boise State étaient tous des programmes de basket-ball de premier plan de Mountain West, et leur capacité à participer régulièrement au tournoi NCAA pourrait s’améliorer si la Pac-12 choisissait de faire des mouvements supplémentaires en pensant au basket-ball. Attirer Gonzaga de la West Coast Conference en particulier consoliderait la ligue comme l’une des six meilleures conférences de basket-ball. Le commissaire de la Big 12, Brett Yormark, a flirté avec Gonzaga au cours des deux dernières années et n’a pas encore réussi à convaincre suffisamment de ses membres qu’il était bénéfique d’ajouter un membre exclusivement dédié au basket-ball. Mais la Pac-12 a besoin de chiffres et de reconnaissance de marque.

La Pac-12 doit compter au moins huit écoles de football d’ici 2026 pour être reconnue comme une conférence de la NCAA et de la Football Bowl Subdivision et pour être éligible pour que son champion remporte l’une des cinq candidatures automatiques aux 12 équipes du College Football Playoff. Pour construire un calendrier de conférence de huit matchs qui correspond à celui de la FBS, il faudrait qu’elle compte au moins neuf membres. Au basket-ball, 10 équipes est le nombre idéal pour la programmation en round robin, surtout si vous pouvez éviter un mauvais niveau inférieur – c’est pourquoi le Big 12 a si bien performé dans les mesures informatiques pendant tant d’années. Se débarrasser des équipes du sous-sol du Mountain West pourrait aider les futurs CV des Aztecs, des Rams et des Broncos. Deux matchs contre Gonzaga chaque année ne feraient certainement pas de mal non plus.

La Pac-12 devrait être aussi sélective que possible dans le choix des écoles G5 qu’elle vise. (Notre Chris Vannini a analysé les options potentielles.) Supposons que le meilleur scénario pour la ligue consiste à ajouter deux écoles G5 ayant récemment connu du succès au football, par exemple en s’emparant de Memphis et de Tulane de l’American. À partir de là, il serait logique de rechercher un autre membre exclusivement dédié au basket-ball et de se concentrer davantage sur son image de marque. Il pourrait être plus facile d’attirer ces écoles que de trouver une multitude d’écoles de football qui sauteront sur l’occasion. Parmi ces options possibles :

Sainte-Marie : Les Gaels, principaux rivaux de Gonzaga au WCC, ont participé à 10 des 19 derniers tournois NCAA.

Les Gaels, principaux rivaux de Gonzaga au WCC, ont participé à 10 des 19 derniers tournois NCAA. Grand Canyon : Les Antelopes devraient rejoindre le WCC en 2025, bénéficient d’un solide soutien financier dans le domaine du basket-ball, jouent dans l’un des meilleurs environnements du pays et ont participé à trois des quatre derniers tournois NCAA sous la direction de Bryce Drew. Et si Gonzaga part, le WCC ne sera pas un lieu d’atterrissage aussi attrayant pour Grand Canyon. L’ajout des Antelopes permettrait également à la Pac-12 de prendre pied sur le marché de Phoenix après la perte de l’Arizona et de l’Arizona State.

Les Antelopes devraient rejoindre le WCC en 2025, bénéficient d’un solide soutien financier dans le domaine du basket-ball, jouent dans l’un des meilleurs environnements du pays et ont participé à trois des quatre derniers tournois NCAA sous la direction de Bryce Drew. Et si Gonzaga part, le WCC ne sera pas un lieu d’atterrissage aussi attrayant pour Grand Canyon. L’ajout des Antelopes permettrait également à la Pac-12 de prendre pied sur le marché de Phoenix après la perte de l’Arizona et de l’Arizona State. État de Wichita : Le départ de Memphis serait un nouveau coup dur pour une équipe de basket-ball de l’AAC déjà en déclin après avoir perdu Houston et Cincinnati. Wichita State sauterait probablement sur l’occasion d’être dans la même ligue que Gonzaga ; les Shockers se voyaient comme les Gonzaga du Midwest il n’y a pas longtemps.

Un Pac-12 avec Gonzaga et une combinaison de ces autres ajouts permettrait de remporter plusieurs candidatures au tournoi NCAA chaque année. L’actuelle Mountain West a été la septième meilleure ligue de basket-ball universitaire au cours des deux dernières années, mettant quatre équipes sur le terrain en 2023 avant de passer à six l’année dernière.

Quant à ce qui reste de la Mountain West, la conférence doit conserver huit membres pour garder son statut FBS intact, et il est possible que certaines des écoles restantes s’en aillent quand même. (UNLV semble être une cible idéale pour la Pac-12, bien que se séparer de son partenaire universitaire Nevada pourrait être délicat.) Ajouter New Mexico State aurait du sens pour la Mountain West car les Aggies sont déjà rivaux de New Mexico et de la région. Bien sûr, la logique et la commodité ont rarement compté dans le cirque du réalignement, et même les solutions les plus pratiques pour reconstruire le produit du basket-ball universitaire autour des rivalités historiques et de la géographie semblent être de la fantaisie pour les fans de basket-ball.

Le sport a encore un peu de poids dans les négociations télévisuelles. La Big 12 et la Big East ont réussi à bâtir des ligues de basket-ball plus fortes. Yormark a publiquement vanté la possibilité de vendre les droits de football et de basket-ball de sa ligue sous forme d’accords télévisés distincts lorsque l’accord actuel sur les droits de la Big 12 expirera à la fin de la décennie. La Big East a signé un nouvel accord cet été avec Fox, NBC et TNT qui s’étendra de 2025-26 à 2030-31.

Et même si l’ACC et le Big 12 se situent financièrement en dessous du Big Ten et de la SEC en football, ils jouissent toujours d’une position à peu près égale en basket-ball. Le Big East est également dans la même situation. Cette nouvelle Pac-12 ne pourra pas rivaliser avec les quatre grandes ligues en football, mais ajoutez un programme de basket-ball du top 10 à Gonzaga et vous pourriez gagner ce titre convoité de ligue majeure ou au moins vous en rapprocher plus que l’ancien Mountain West.

Gonzaga a très bien réussi à dominer le WCC, mais il aime aussi l’argent. La tentation d’ajouter quelques millions supplémentaires chaque année aux unités du tournoi NCAA a rendu inévitable la sortie éventuelle de Gonzaga du WCC. Après avoir attaqué l’une des conférences de basket-ball les plus intéressantes du pays et déclenché une nouvelle série de dominos de réalignement, la Pac-12 a une chance de redorer son blason sur le parquet en cours de route. Pendant ce temps, dans le Mountain West, c’est maintenant une question de survie.

