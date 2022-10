Comment le racisme structurel joue un rôle dans la baisse des cotes de crédit

Les cotes de crédit, qui représentent la probabilité qu’une personne paie ses factures, affectent presque tous les aspects de la vie financière d’un Américain.

“C’est comme votre passeport pour tout ce que vous devez faire en tant qu’adulte”, a déclaré Frederick Wherry, directeur du Dignity and Debt Network.

L’un des principaux avantages du système de pointage de crédit est sa pratique non discriminatoire consistant à n’utiliser que des chiffres pour déterminer la solvabilité d’une personne.

“Lorsqu’il a été développé pour la première fois, la notation du crédit était une avancée”, a déclaré Chi Chi Wu, avocat au National Consumer Law Center. “C’est mieux que d’avoir un banquier assis en face de vous et de vous juger et de lire les informations contenues dans votre dossier de crédit, car il apporte une grande partie de son analyse subjective et de sa propre expérience de vie dans l’analyse. Et si leur vie est différente de la vôtre vie, cette analyse peut être faussée.”

Mais malgré les bonnes intentions des sociétés d’évaluation du crédit, de nombreux experts affirment que le système actuel est toujours discriminatoire.

“Les cotes de crédit sont basées sur les performances passées”, a déclaré Aaron Klein, chercheur principal en études économiques au Brookings Institute. “Plus nous remontons dans l’histoire, plus le racisme structurel aux États-Unis était profond.”

Une enquête auprès de 5 000 adultes américains a révélé que plus de la moitié des Noirs américains ont déclaré avoir une cote de crédit faible ou nulle, contre 41 % pour les Hispaniques, 37 % pour les Blancs et 18 % pour les Américains d’origine asiatique.

Avoir une cote de crédit faible ou inexistante peut souvent entraîner de graves conséquences financières. Quarante-deux pour cent des Américains ont déclaré que leurs cotes de crédit les empêchaient d’accéder à des produits financiers comme les cartes de crédit ou les prêts.

“Le racisme intentionnel qui s’est produit il y a des décennies est intégré au système et ce type de racisme structurel ne nécessite aucune animosité, aucune intention, mais il blesse toujours les consommateurs noirs et bruns”, selon Wu.

Mais les acteurs de l’industrie affirment que de telles critiques sont erronées.

“Si l’information ne figure pas sur un dossier de crédit, il est systématiquement impossible que votre pointage de crédit en soit influencé”, a déclaré John Ulzheimer, un expert de longue date de l’industrie du crédit.

Sally Taylor, vice-présidente et directrice générale de FICO, a ajouté : « Il est important de noter que les cotes de crédit n’ont pas créé certaines des disparités socio-économiques. Elles reflètent simplement les disparités socio-économiques qui existent. La conversation devrait se concentrer sur la résolution la cause profonde de ces différences.”

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la façon dont les cotes de crédit peuvent aider – et nuire – aux consommateurs.

