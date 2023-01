Comment le racisme structurel affecte le risque de cancer du sein triple négatif

Certains choix, comme faire de l’exercice, fumer ou boire, peuvent affecter votre santé. Mais il n’y a pas beaucoup de facteurs de risque connus pour le cancer du sein triple négatif (TNBC) que vous pouvez contrôler.

Ce type de cancer agressif survient souvent chez les personnes plus jeunes que la moyenne des personnes atteintes d’un cancer du sein. Les femmes noires et latines obtiennent également TNBC plus souvent que les autres groupes. Les raisons ne sont pas tout à fait claires, et elles sont sûrement compliquées. Mais des preuves émergentes suggèrent que certaines réponses peuvent être trouvées dans une longue histoire de pratiques et de politiques discriminatoires raciales – et les nombreuses façons dont elles continuent de façonner nos communautés.

“Nous pensons que tous ces risques distincts fonctionnent ensemble pour augmenter l’incidence [of TNBC in some groups compared to others]», déclare Scott Siegel, PhD, psychologue et directeur de la santé de la population chez ChristianaCare. “Ils peuvent s’additionner ou peut-être se multiplier en termes d’impact sur [TNBC] risque.”