Comment le racisme en Tunisie aide à expliquer la nouvelle vague de migrants en Europe

SFAX, Tunisie – Le même jour de février où le président tunisien a mis en garde contre un « complot criminel » visant à submerger ce pays à prédominance arabe d’Africains noirs, le propriétaire de Komenan Assa l’a expulsée. « Il m’a dit de prendre mon bébé et de partir », a déclaré Assa, un Ivoirien de 25 ans qui a déménagé dans cette ville portuaire il y a cinq ans. « C’était clair pour moi : c’était un raciste qui croyait le président. »

Quelques semaines plus tard, au milieu d’une éruption d’agression contre les Africains noirs qui a suivi l’adoption par le président d’une théorie du complot de « grand remplacement », Assa a rejoint l’exode des personnes essayant de s’échapper. Son groupe a passé huit heures dans un bateau en acier fragile, rempli de migrants, avant que le navire ne se renverse dans la mer Méditerranée. Alors que les passagers se débattaient, son bébé, Musa, a été expulsé de ses bras et s’est noyé. Son petit ami a crié son nom avant de couler aussi.

Assa a dérivé sur une chambre à air pendant encore deux jours avant que les pêcheurs ne la retrouvent.

De retour à Sfax, volée et crachée dessus depuis son retour, elle fait des économies avec un seul objectif : une autre course à la mer. « Je ne peux pas rester dans cette intolérance », a-t-elle déclaré.

Des récits comme celui d’Assa aident à expliquer une augmentation surprenante de la migration vers l’Europe cette année – une augmentation propulsée non seulement par des facteurs bien établis tels que la guerre, la famine et la pauvreté, mais aussi par une campagne violente contre les Africains noirs en Tunisie, inspirée par la rhétorique de nationalistes blancs.

« Le président a mis le feu à la haine et n’a pas réussi à l’éteindre », a déclaré Ramadan ben Amor, porte-parole du Forum tunisien des droits économiques et sociaux. « Il faudra peut-être des années pour que cette haine s’apaise. Maintenant, les corps des Subsahariens échouent sur nos plages parce qu’ils ont été poussés à embarquer sur des navires de la mort vers l’Europe.

Alors que les chiffres ont diminué sur la plupart des principales routes migratoires vers l’Europe par rapport aux cinq premiers mois de l’année dernière, le chiffre a plus que doublé pour ceux qui arrivent via la Méditerranée centrale, selon Frontex, l’agence européenne de patrouille des frontières.

La migration vers l’Italie est en plein essor. Et c’est encore l’intersaison.

La Tunisie a dépassé la Libye comme principal point de lancement. Les arrivées irrégulières depuis la Tunisie jusqu’en mai ont plus que sextuplé pour atteindre environ 26 000, représentant la moitié des traversées de la Méditerranée centrale, selon l’Office international des migrations (OIM) de l’ONU. 22 000 autres personnes ont été refoulées par des patrouilles tunisiennes – avec le fort soutien des nations européennes.

Et au moins 1 000 personnes ont perdu la vie en tentant de traverser la Tunisie cette année – une partie de ce que l’OIM décrit comme le nombre de morts le plus élevé sur les routes en provenance d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient depuis 2017.

Beaucoup de ceux qui tentent de quitter la Tunisie sont des Africains subsahariens qui sont ici depuis des mois ou des années, selon des groupes d’aide. Certains migrants de passage et un petit nombre de ressortissants tunisiens partent également. Mais à la question de savoir si la poussée se serait produite sans la montée du sentiment anti-noir ici, Paola Pace, chef de mission adjointe en charge du bureau de l’OIM en Tunisie, a répondu « non ».

« Les racines et les conséquences racistes des politiques migratoires doivent être reconnues et surmontées partout », a-t-elle déclaré.

Les dirigeants européens demandent des contrôles aux frontières plus stricts

De hauts responsables de l’Union européenne, d’Italie et des Pays-Bas ont eu des entretiens de crise avec des responsables tunisiens ces dernières semaines, mais ils ont largement évité de mentionner publiquement l’agression contre les Noirs africains qui a déclenché des expulsions, des licenciements, des arrestations et des agressions brutales et rendu les gens désespérés. partir. En fait, un plan préliminaire convenu entre les dirigeants européens ce mois-ci identifie la Tunisie comme un pays sûr qui pourrait accueillir les demandeurs d’asile déboutés par l’UE si leur rapatriement dans leur pays d’origine s’avère compliqué.

Les dirigeants européens ont concentré leur colère sur les trafiquants d’êtres humains et ont exprimé leur détresse face au nombre de personnes décédées cette année en Méditerranée centrale. Les responsables s’inquiètent également en privé des projections selon lesquelles les arrivées de migrants en Europe cet été pourrait dépasser des centaines de milliers. Ils craignent une reprise de la crise des réfugiés – et des réactions politiques – d’il y a une demi-décennie.

La forteresse Europe ne peut empêcher l’augmentation du nombre d’immigrants

Ils ont donc conclu des accords avec le gouvernement tunisien, faisant pression pour une application plus agressive des frontières et des efforts de lutte contre la traite. L’UE a offert 100 millions de dollars pour financer ces efforts. La police fédérale allemande forme des patrouilles tunisiennes et les Italiens leur ont fourni des bateaux, des moteurs et des pièces de rechange.

Dans le même temps, reconnaissant que la Tunisie est au bord de l’effondrement économique, les dirigeants européens ont fait miroiter la perspective de près d’un milliard de dollars d’aide et d’investissements, dont 162 millions de dollars d’avance, et ils ont fait pression sur le Fonds monétaire international au nom de la Tunisie.

« Nous travaillons … non seulement [on] la migration, mais aussi d’aider les Tunisiens dans ce moment difficile », a déclaré le Premier ministre italien Giorgia Meloni aux journalistes à Bruxelles jeudi avant un sommet des dirigeants européens.

Poussé par l’Europe, le gouvernement tunisien a intensifié l’application de la loi, menant 58 opérations spéciales de renseignement en mai qui ont réduit les traversées de la Méditerranée et abouti à l’arrestation de 74 personnes soupçonnées d’être impliquées dans la traite des êtres humains.

Lors d’une récente patrouille à bord du navire des garde-côtes tunisiens Aigle 3505, des officiers ont étudié des écrans radar pendant des heures, à la recherche de pistes bleues menant dans une direction droite nord-nord-est – vers l’île italienne de Lampedusa, à 100 miles nautiques de Sfax. Après une patrouille nocturne de 11 heures, le navire avait rassemblé 240 Africains subsahariens, confisquant leurs moteurs et laissant leurs bateaux en mer pour un remorquage ultérieur.

« Ils nous accusent de racisme », a déclaré le commandant des garde-côtes Mohamed Chamtouri. « Je leur montre aussi des vidéos de migrants tunisiens que nous avons arrêtés. Je leur dis que ce n’est pas du racisme. Cela leur sauve la vie. »

Au moins 79 morts et des centaines de disparus dans l’épave la plus meurtrière de l’année au large de la Grèce

Sur le pont, Fanta Kone, 32 ans, se tenait parmi une foule de migrants noirs, la poitrine se soulevant alors qu’elle luttait pour contenir sa rage. C’était sa septième tentative de traversée de la Méditerranée et la septième fois qu’elle était saisie par des patrouilles tunisiennes. Elle a essayé pour la première fois en décembre, propulsée, dit-elle, par l’économie stagnante de la Tunisie. Mais elle a dit qu’elle ressentait une nouvelle urgence après avoir été licenciée en tant que cosméticienne dans un salon de Tunis et expulsée de son appartement « parce que je suis sub-saharienne ».

« C’est comme si on nous gardait dans une prison ici en Tunisie », a-t-elle fulminé. « Laisse nous partir! La situation en Tunisie dépasse désormais le mot racisme.

Comment un pays a adopté une théorie du complot

Des groupes d’aide, des militants et des immigrés affirment que la graine a été plantée par des nationalistes tunisiens, qui ont adopté une version de la théorie du complot du « Grand Remplacement » adoptée par les nationalistes blancs en Europe et aux États-Unis. Un plan était en cours, selon leur théorie, pour envahir la Tunisie arabe avec des Africains noirs ethniques.

Les attaques en Nouvelle-Zélande offrent la preuve d’un réseau d’extrémisme suprémaciste

Les nationalistes tunisiens ont partagé une « étude » du Grand Remplacement avec le bureau du président Kais Saied, qui peu après a amplifié leurs idées. Lors d’une réunion du Conseil de sécurité nationale du 21 février – résumé par la présidence sur Facebook – Saied a appelé à une action nationale contre les « immigrants incontrôlés d’Afrique subsaharienne ». Il a également dénoncé un « plan criminel » pour repeupler la Tunisie et changer la nature arabe du pays.

« Cela a commencé par cette théorie du complot complètement folle selon laquelle les Subsahariens essayaient de coloniser la Tunisie, de rendre la Tunisie noire à nouveau », a déclaré Zyna Mejri, fondatrice du groupe de vérification des faits basé à Tunis, Falso. « Ensuite, le président – ​​qui aime les théories du complot – l’a soutenu. Et c’est devenu un désastre.

La discrimination contre les Africains subsahariens a explosé en vue. Les autorités tunisiennes ont accéléré les arrestations, détenant 3 700 personnes jusqu’en avril. Des milliers d’autres ont été expulsés et ont perdu leur emploi. Dans une vidéo en ligne retirée depuis de TikTok, un propriétaire a été vu poussant des locataires dans la rue tout en criant des épithètes raciales.

Selon plus de 25 entretiens du Washington Post avec des victimes, des groupes d’aide et des militants, les Noirs africains ont été agressés, volés, crachés, violés, poignardés et traînés dans les rues. Le mois dernier, un Béninois a été tué à coups de hache par un groupe de jeunes Tunisiens.

Les dirigeants européens ont fait preuve de prudence avec Saied, alors même qu’il s’est emparé du pouvoir et a contrecarré la promesse de démocratie dans un pays qui a été le berceau du printemps arabe. Cette fois aussi, les responsables européens sont restés plus concentrés sur le potentiel d’instabilité économique en Tunisie pour ouvrir davantage les vannes de la migration.

Mais alors que l’Europe restait calme, l’Union africaine a condamné les « déclarations raciales ». La Banque mondiale a suspendu sa coopération avec la Tunisie. Et la Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau ont organisé des vols de rapatriement pour mettre leurs ressortissants en sécurité.

Lors d’une réunion en mars avec le président de la Guinée-Bissau, Said a rejeté les allégations selon lesquelles ses déclarations étaient racistes. Il a dit qu’il avait eu des amis africains à la faculté de droit et que certains membres de sa famille avaient épousé des Africains subsahariens. Le gouvernement tunisien a annoncé une ligne d’assistance téléphonique pour les Subsahariens confrontés à des menaces – bien que Mnemty, un groupe tunisien de lutte contre le racisme, ait testé le numéro et déclaré que ses appels n’avaient jamais reçu de réponse.

Dans une interview accordée à The Post, le ministre tunisien des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a qualifié les allégations de racisme tunisien de « complètement injustes ». Ammar a insisté sur le fait que le président ne soutenait pas la théorie du remplacement mais reconnaissait plutôt son existence.

« Il n’a pas écrit cette étude », a déclaré Ammar. « Il n’a pas dit qu’il était d’accord avec les conclusions. Il n’a fait que citer… cette théorie [to say it] a été écrit. Cela ne signifie pas que vous en êtes l’auteur ou que vous soutenez cela.

Expulsions massives, licenciements, arrestations et attaques

Ça ne se sentait pas comme ça sur le terrain.

Michael Bio, un étudiant diplômé ivoirien de 29 ans étudiant l’ingénierie aéronautique à Tunis, a qualifié l’agression anti-noire de « terrifiante ».

« Si vous étiez Noir et dans la rue, vous alliez être arrêté – ou vous alliez être blessé », a-t-il déclaré. Suite à une série d’attaques, les universités ont organisé des cours en ligne afin que les étudiants puissent s’abriter sur place. Bio a déclaré qu’il avait accueilli trois autres étudiants qui avaient été expulsés de chez eux.

À Sfax, The Post s’est entretenu avec quatre survivants d’un vol et d’une attaque à la machette perpétrés le 23 mai par des jeunes Tunisiens qui les ont blessés à l’arme blanche et l’œil écrasé. Un cinquième homme – un père de quatre enfants de 34 ans qu’ils ont décrit comme leur «mentor» – est décédé des suites de blessures à la tête.

Ils savaient que le bateau pouvait couler. L’embarquement ne ressemblait pas à un choix.

Ibrahim Mokhtar, un Béninois de 22 ans à la voix douce et l’un des survivants, a noté que la police tunisienne avait déjà procédé à plusieurs arrestations dans leur affaire. « Ils prennent ça au sérieux », a-t-il dit. Et des voisins tunisiens, a-t-il dit, les avaient transportés d’urgence à l’hôpital. D’autres Tunisiens, a-t-il dit, leur avaient offert des conseils sur la manière de signaler le crime.

« Les Tunisiens nous ont également aidés », a-t-il déclaré.

Mais, dit-il, les quatre restent effrayés. « Nous ne quitterons pas nos maisons après 17 heures », a-t-il déclaré. « La ville est dangereuse pour nous. C’est dangereux. »

Aziz Turay, un Sierra-Léonais arrivé à Tunis en 2021, vit maintenant avec sa femme et son fils en bas âge dans un campement à l’extérieur du siège de l’OIM, demandant à être relogé « n’importe où ».

Le jour de la déclaration du président, Turay a déclaré que son propriétaire leur avait ordonné de sortir. « Il nous a dit : ‘Le président ne veut pas voir de Noirs dans le pays. Tu dois partir.' »

Lorsque Turay a refusé, il a déclaré que le propriétaire avait appelé la police. Turay a été emprisonné pendant une semaine pour ne pas avoir de papiers légaux. Après être retourné une fois de plus à l’appartement, il a dit que son propriétaire avait appelé « les garçons arabes », qui ont envahi la pièce en brandissant des couteaux, ont volé leurs économies et les ont forcés à sortir dans la rue. Il a levé sa manche un après-midi récent pour montrer à un journaliste une cicatrice d’où il avait été poignardé.

« Si ce n’était que moi, j’irais maintenant », a-t-il déclaré. « Je ne veux pas emmener ma femme et mon bébé sur les bateaux. Mais nous ne pouvons pas rester ici.

Stefano Pitrelli à Rome a contribué à ce rapport.