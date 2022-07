Comment le rachat de Spirit par JetBlue pourrait changer le transport aérien

Les passagers font la queue au comptoir d’enregistrement de Spirit Airlines à l’aéroport international d’Orlando. Paul Hennessy | fusée lumineuse | Getty Images

Spirit Airlines a cédé cette semaine et a accepté de se vendre à JetBlue Airways pour 3,8 milliards de dollars, quelques heures après avoir rompu un accord de fusion avec Frontier Airlines qui n’a pas réussi à obtenir suffisamment de soutien des actionnaires. Le nouvel accord signifierait de grands changements pour les voyageurs s’il franchissait les obstacles réglementaires. JetBlue a acquis une réputation pour le confort des passagers comme un espace pour les jambes relativement généreux, des écrans de dossier de siège, la télévision en direct, une connexion Wi-Fi gratuite et des collations gratuites comme Cheez-Its et des tresses de bretzel au beurre végétalien Stellar. Il propose également une classe affaires, avec des sièges inclinables. Spirit, en revanche, est devenu une punchline pour son service dépouillé. Les cabines de ses avions jaune vif sont plus exiguës et les passagers doivent payer un supplément pour les “services optionnels” comme les bagages à main et le choix d’un siège. “C’est historique. C’est la première fois que quelqu’un voulait Spirit Airlines”, a plaisanté l’animateur de “The Late Show” Stephen Colbert à propos de l’accord jeudi. Pourtant, Spirit s’est développé rapidement et de manière rentable en proposant des billets bon marché pour des points chauds de vacances qui peuvent parfois durer moins qu’un voyage au cinéma ou quelques hamburgers. Le “Big Front Seat” de la compagnie aérienne offre cependant 36 pouces d’espace pour les jambes moyennant un supplément allant jusqu’à 250 $. Alors que les deux compagnies aériennes distinctes vont de l’avant avec leurs plans de fusion, voici ce à quoi les passagers peuvent s’attendre :

Quels sont les plans de JetBlue pour Spirit ?

JetBlue veut grossir, et Spirit a les avions et les pilotes pour l’aider à le faire. Le transporteur basé à New York prévoit de moderniser les avions de Spirit dans le style de JetBlue, en supprimant les sièges emballés pour une disposition plus spacieuse avec plus de commodités. Ensemble, les compagnies aériennes deviendraient le cinquième transporteur du pays, derrière American, Delta, United et Southwest. Les deux ont une grande présence en Floride et chacun s’est étendu en Amérique centrale et du Sud ainsi que dans les Caraïbes ces dernières années. L’année dernière, JetBlue a commencé à voler vers Londres. Les deux transporteurs continueront d’opérer en tant que compagnies aériennes distinctes jusqu’à la clôture de l’accord, qui est soumis à l’approbation réglementaire. Par la suite, les passagers pourraient être confus s’ils volent dans des avions Spirit qui n’ont pas encore été modernisés. JetBlue a une certaine expérience de telles situations grâce à son alliance avec American in the Northeast, qui permet aux transporteurs de vendre des sièges dans les avions des autres. L’année dernière, JetBlue a réorganisé son site Web pour mieux mettre en évidence les différences dans les fonctionnalités à bord telles que les sièges en classe affaires ou le Wi-Fi gratuit. Malgré les fouilles des comédiens, Spirit a amélioré sa fiabilité ces dernières années – et s’en sort mieux que JetBlue à certains égards. JetBlue est arrivée dernière parmi 10 compagnies aériennes en termes d’arrivées à l’heure cette année jusqu’en mai, tandis que Spirit s’est classée septième, selon les dernières données disponibles du Département des transports. Jusqu’à présent cette année, un tiers des vols de JetBlue ont été retardés et 4 % ont été annulés, selon le tracker de vol FlightAware. En comparaison, un peu plus d’un quart des vols de Spirit sont arrivés en retard et 2,7 % ont été annulés. Le PDG de JetBlue, Robin Hayes, affirme que l’amélioration de la fiabilité est une priorité. Le transporteur a réduit ses plans de croissance, affirmant qu’il ne voulait pas étendre ses équipages et autres ressources. “Un JetBlue plus grand qui est en retard n’est pas un meilleur JetBlue”, a déclaré Henry Harteveldt, ancien dirigeant d’une compagnie aérienne et fondateur d’Atmosphere Research Group, une société de conseil dans l’industrie du voyage.

Est-ce la fin des tarifs bon marché ?

L’administration Biden s’est engagée à adopter une position ferme à la fois sur la consolidation et l’inflation, de sorte que la disparition d’une compagnie aérienne à très bas prix pourrait être un vente difficile. “L’esprit n’est peut-être pas une expérience élégante, mais ils sont bon marché”, a déclaré William Kovacic, professeur à la George Washington School of Law et ancien président de la Federal Trade Commission. « S’ils disparaissent en tant qu’entreprise indépendante… cela va-t-il supprimer une source de pression à la baisse sur les prix ? » Mais Hayes de JetBlue affirme que la compagnie aérienne doit se développer rapidement et mieux concurrencer les grandes compagnies aériennes qui contrôlent plus des trois quarts du marché américain. Hayes soutient qu’un JetBlue plus grand signifierait des tarifs relativement plus bas vers plus de destinations. Comme certains des géants du transport aérien, JetBlue a déjà ajouté certains tarifs bas qui imitent des transporteurs comme Spirit. Ces billets ne sont pas non plus accompagnés d’attributions de sièges ou d’autres avantages qui étaient autrefois standard avec un tarif en autocar. Mais le modèle commercial de JetBlue consistant à offrir plus de confort coûte plus cher que celui de Spirit, ce qui signifie qu’il n’offrira probablement pas autant de tarifs bas que Spirit. Frontier Airlines, quant à elle, se dit déjà heureuse de prendre une plus grande part du marché ultra-low-cost après l’échec de son accord Spirit. Peu de temps après que les compagnies aériennes ont annoncé la fin de leur accord, Frontier a prévu qu’il augmenterait de 30 % l’année prochaine et a lancé une vente de tarifs avec 1 million de sièges à 19 $ chacun. La compagnie aérienne deviendra le plus grand transporteur à rabais aux États-Unis si Spirit est finalement acquis. D’autres incluent Allegiant et Sun Country. “Cela nous donne juste une énorme marge de manœuvre pour la croissance”, a déclaré le PDG de Frontier, Barry Biffle. “C’est pourquoi c’est une telle aubaine pour nos employés et nos actionnaires.”

Quand cela se passe-t-il ?