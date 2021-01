Comment le Queensland n’est pas prêt pour Covid et réagit en fermant ses frontières

La précipitation du Queensland vers un verrouillage extraordinaire de trois jours dans le Grand Brisbane montre à quel point l’État n’est pas préparé à une importante épidémie de Covid.

Bien qu’il n’ait signalé aucun cas acquis localement vendredi, le premier ministre Annastacia Palaszczuk a ordonné à 2,5 millions de personnes dans les zones des communes de Brisbane, Logan, Ipswich, Moreton Bay et Redlands de rester chez elles par crainte d’une propagation de la super souche de coronavirus britannique.

Mais la précipitation au verrouillage a soulevé de sérieuses questions sur la préparation de l’État à une urgence de coronavirus – et a déclenché une nouvelle vague d’achats de panique.

Contrairement à d’autres États, les systèmes de recherche des contacts du Queensland n’ont pas été correctement soumis à des tests de résistance après 113 jours sans transmission communautaire.

Les codes QR essentiels pour l’enregistrement dans les cafés et les restaurants n’ont été rendus obligatoires qu’il y a seulement deux semaines, tandis que les gens ont déclaré avoir attendu jusqu’à six heures pour passer les tests Covid.

Avec Brisbane en lock-out pendant trois jours à partir de 18 heures, la ministre de la Santé, Yvette D’Ath, s’est vantée que le Queensland avait fait beaucoup mieux que les autres grands États.

« Nous avons eu moins de cas positifs, nous avons eu moins de décès et nous sommes restés 113 jours sans cas communautaire, donc je pense que le Queensland se porte bien », a-t-elle déclaré au Daily Mail Australia par téléphone.

« Je suis très, très fier des processus que nous avons mis en place et nous pensons que nous avons pris la bonne réponse cette fois, qui va dur, va vite et sachant qu’il est important de devancer ce virus. »

Depuis le début de la pandémie, le Sunshine State n’a eu que six décès dus à un coronavirus sur les 909 décès en Australie.

Le nombre total de cas de Covid de l’État de 1265 est bien inférieur à 20 402 pour Victoria et le décompte de la Nouvelle-Galles du Sud de 4 984.

L’inconvénient de moins de cas signifie que le Queensland n’a pas eu à réagir avec autant d’urgence que les plus grands États de l’Est, et est sans doute moins préparé à ne pas avoir à tester sa réponse sanitaire dans une grande ville.

À Cairns, dans l’extrême nord tropical de l’État, les résidents doivent prendre des rendez-vous plutôt que de simplement se présenter et attendre un essai au volant et à travers l’État, il y a de longs temps d’attente, allant dans certains cas à six heures.

Avant Noël, une mauvaise recherche des contacts signifiait qu’une femme de Brisbane infectée sans le savoir par Covid a visité l’hôtel Glen à Eight Mile Plains.

Cette visite du 16 décembre a eu lieu une semaine avant que les codes QR ne soient obligatoires dans le Queensland.

Au cours de la nouvelle année, dix jours seulement après que les codes QR ont été rendus obligatoires dans le Queensland dirigé par les travaillistes, une femme de Brisbane travaillant comme femme de ménage dans un hôtel en quarantaine a involontairement propagé une souche plus contagieuse de coronavirus depuis le Royaume-Uni.

Le 2 janvier, elle a attrapé un train tôt le matin de la gare Altandi à Sunnybank dans le sud de Brisbane à la gare de Roma Street dans la ville, près de l’endroit où elle travaillait à l’hôtel Grand Chancellor, et est rentrée chez elle cet après-midi.

Un jour plus tard, un dimanche, elle a également visité un Woolworths au centre commercial Calamvale Central, dans le sud de Brisbane.

Maintenant, le Queensland panique, ou du moins manque de confiance dans son système de recherche des contacts.

Mme D’Ath, qui a succédé au poste de ministre de la Santé de l’État en novembre, a admis que les codes QR ne pouvaient pas suivre tout le monde car ils ne sont pas utilisés pour les transports en commun ou les centres commerciaux.

«Le système n’est pas complètement infaillible, comme pour retrouver tout le monde», a-t-elle déclaré.

Mme D’Ath a déclaré qu’elle aurait préféré que plus de Queenslanders adoptent l’application COVIDSafe du gouvernement fédéral.

«Nous faisons tout ce que nous pouvons là où les gens s’assoient et se rendent sur les lieux pour avoir ce code en place», a-t-elle déclaré.

Le ministre de la Santé a également justifié le verrouillage à l’échelle de Brisbane, arguant que la souche britannique du virus était beaucoup plus contagieuse.

Le Sunshine State du premier ministre Annnastacia Palaszczuk a mandaté cette forme de recherche des contacts il y a à peine deux semaines, le 23 décembre, au moment même où les visiteurs étaient interdits de séjour dans l'agglomération de Sydney. La Nouvelle-Galles du Sud a commencé à tester les codes QR en août.

«La différence entre ce qui se passe dans le Queensland et la différence entre toutes les autres infections et grappes qui se sont produites aujourd’hui en Australie est qu’il s’agit de la première variante britannique», a déclaré Mme D’Ath.

« C’est une variante différente, elle est très contagieuse et les conseils des experts de la santé sont que vous ne pouvez pas utiliser les mêmes restrictions qui ont été utilisées précédemment en Australie pour faire face à cela.

«Ce n’est pas suffisant. Vous devez être plus fort alors nous avons suivi ce conseil.

Au sud de la rivière Tweed, la Nouvelle-Galles du Sud a rendu les codes QR obligatoires le 23 novembre, au lieu de simplement permettre aux visiteurs de remplir un livre, mais cette technologie est largement utilisée depuis août à la suite d’un essai à Dubbo dans le centre-ouest de l’État.

À la mi-août, 60 cas de Covid étaient liés à l’hôtel Crossroads de Casula, dans le sud-ouest de Sydney, mais la première ministre libérale de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a refusé de placer tout le grand Sydney dans un verrou.

Une autre épidémie avant Noël sur les plages du nord de Sydney, originaire d’Avalon, et une autre flambée au magasin de bouteilles BWS à Berala, dans l’ouest de la ville, ont vu le nombre de cas à l’échelle de l’État grimper à 200 d’ici la première semaine de 2021.

Le Queensland a réagi le 22 décembre en interdisant à quiconque d’entrer dans l’État s’ils se trouvaient dans le grand Sydney, la côte centrale, les Blue Mountains ou Wollongong au cours des 14 derniers jours.

NSW a réagi en rendant les masques faciaux obligatoires, depuis le 3 janvier, dans les centres commerciaux et les salles intérieures du grand Sydney.

Une bonne recherche des contacts, cependant, signifiait que l’épidémie d’avant Noël et du Nouvel An pouvait être contenue sans placer Sydney dans un autre verrouillage, comme celui de mars à mai.

Mme D’Ath a déclaré que le Queensland souhaitait un verrouillage court et strict pour éviter les restrictions à long terme telles que les masques faciaux obligatoires.

«Ces restrictions en Nouvelle-Galles du Sud sont toujours en cours», a-t-elle déclaré.

«Même s’il y a moins de restrictions, ces restrictions durent parfois des semaines ou des mois, nous voulons donc agir rapidement pour essayer de surmonter cela afin de ne pas avoir de restrictions à long terme.

Comparez cela avec Victoria, qui manquait de recherche de contacts appropriée en juillet et août.

Une poussée dans le nord et l’ouest de Melbourne en juillet, en raison de la mauvaise mise en quarantaine des hôtels, a vu le premier ministre travailliste de l’État, Daniel Andrews, placer les cinq millions d’habitants de Melbourne dans un verrouillage strict de la quatrième étape du début août à la fin octobre.

Au cours de ces premiers jours, Victoria a enregistré 439 nouveaux cas quotidiens le 4 août dans un mois d’horreur où la courbe a mis beaucoup de temps à s’aplatir, malgré les interdictions de quitter la maison au-delà d’une heure d’exercice et de se rendre au supermarché ou à la pharmacie.