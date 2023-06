Comment le Québec reçoit une leçon de liberté d’expression d’un groupe chrétien controversé

Un groupe évangélique s’apprête à poursuivre le gouvernement du Québec en justice pour avoir prétendument violé ses droits fondamentaux, après que la province a brusquement résilié un contrat pour organiser un événement dans un espace public.

Alors que certains ont d’abord applaudi la démonstration de soutien du gouvernement de la Coalition Avenir Québec (CAQ) au droit des femmes de choisir à un moment où le droit à l’avortement aux États-Unis a été mis en péril des constitutionnalistes affirment que cette décision jette un doute sur la santé de la liberté d’expression au Québec.

La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a annulé le rassemblement de Harvest Ministries International (HMI) basé à Kelowna, en Colombie-Britannique – moins d’un mois avant qu’il n’ait lieu – parce qu’elle a déclaré que l’événement était anti-avortement, ce qui va à l’encontre « des principes fondamentaux » de la province. Le contrat remontait à février.

Mais HMI soutient qu’aucun contenu anti-avortement ne faisait partie du programme du rassemblement.

Le rassemblement devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec du 23 juin au 2 juillet. (Olivia Laperrière-Roy/Radio-Canada)

Samuel Bachand, un avocat représentant HMI, a déclaré qu’à sa connaissance, le groupe n’a pas été en mesure de trouver un autre lieu dans la ville pour accueillir le rassemblement « Faith Fire Freedom » prévu le 23 juin.

Le rassemblement a été annoncé dans le cadre du mouvement de prière et de réveil « Battle for Canada » du groupe, qui cherche à avoir des chrétiens conservateurs prendre le contrôle du système politique canadien et fournit une plate-forme pour la messagerie transphobe.

HMI a eu sa juste part de controverses.

Le groupe a ouvertement des opinions anti-avortement, avec son chef, Art Lucier, dans des vidéos en ligne condamnant à plusieurs reprises le projet de loi C-150 – une loi adoptée en 1969 qui a décriminalisé l’homosexualité et l’avortement au Canada.

Au cours des deux dernières années, l’église HMI a été condamnée à des amendes de plusieurs milliers de dollars pour au mépris des consignes de santé publique pendant la pandémie de COVID-19.

Bachand a déclaré que le groupe intenterait une poursuite civile d’ici la fin juin, réclamant des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, des déclarations constitutionnelles et d’autres recours.

Il dit que le gouvernement viole Articles 3, 10 et 15 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne, qui portent sur la liberté d’expression, la discrimination et l’accès à l’espace public.

Art Lucier, à droite, photographié ici avec sa femme, Heather, est le chef de Harvest Ministries International, basé à Kelowna, en Colombie-Britannique. (Soumis par Harvest Ministries International)

HMI a émis le 5 juin une mise en demeure à Proulx et au directeur du Centre des congrès de Québec, estimant que l’annulation lui a coûté 450 000 $ en pertes matérielles.

Les trois partis d’opposition ont d’abord soutenu l’appel du gouvernement, mais en une semaine, le Parti québécois et Québec solidaire avaient reconsidéré sa position .

Et, ironie du sort, le Parti libéral du Québec — parti dont le nom porte le mot « libéral » — redouble d’efforts contre l’exercice de la liberté d’expression. Le chef par intérim, Marc Tanguay, a déclaré que le gouvernement avait utilisé une « mesure exceptionnelle » pour empêcher un groupe qui qualifie l’avortement de « meurtre ».

Mais la CAQ et le raisonnement des libéraux présentent un risque pour les droits fondamentaux, auquel la population devrait prêter plus d’attention, estime Stéphane Beaulac, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Montréal.

Comme le souligne HMI dans sa mise en demeure, même si les organisateurs avaient voulu que le rassemblement soit un événement anti-avortement, le fait que le gouvernement interrompe la réunion est au mieux discutable et au pire une violation de la Charte.

La « censure » de l’État ne s’arrête pas là, préviennent les experts

Robert Leckey, doyen de la faculté de droit de l’Université McGill et fervent défenseur des droits des LGBTQ, a qualifié la décision du gouvernement d’annuler le rassemblement de « très problématique ».

« Personne ne se soucie de la liberté d’expression lorsqu’elle est utilisée par des personnes exprimant des opinions sympathiques », a déclaré Leckey. « Cela n’a d’importance que lorsque ce sont des points de vue qui sont controversés. »

Robert Leckey, doyen de la Faculté de droit de McGill, affirme que le soutien initial des partis d’opposition québécois à la décision du gouvernement n’est pas surprenant compte tenu de la préoccupation pour les droits des femmes après que la Cour suprême des États-Unis a renversé Roe v. Wade il y a à peine un an. (Soumis par Robert Leckey)

Faire le parallèle entre l’annulation de l’événement et le ministre de l’Éducation Bernard Drainville interdire les espaces de prière dans les écoles publiques en avril au nom de la neutralité religieuse de l’État, Leckey a déclaré que les ministres « semblent penser qu’ils ont un rôle très immédiat à jouer lorsqu’ils voient quelque chose qu’ils n’aiment pas se produire ».

Il a ajouté « qu’il n’y a aucune raison de penser » que l’ingérence gouvernementale se limiterait à ce seul cas impliquant un groupe religieux évangélique.

Sans mâcher ses mots, Beaulac a qualifié le contrat rompu d’exemple de censure.

Le gouvernement de la CAQ «punir un groupe» parce qu’il n’est pas d’accord avec lui sur des questions comme l’avortement est essentiellement un «cas flagrant d’abus de pouvoir public qui est étroitement lié aux libertés fondamentales», a-t-il ajouté.

Ce qui est particulièrement troublant, dit Beaulac, c’est que le gouvernement invoque un conflit avec ses propres «principes fondamentaux» pour expliquer pourquoi le centre des congrès n’accueillerait plus l’événement.

Les droits fondamentaux sont des protections pour les personnes – et non des abstractions comme l’État, a-t-il déclaré.

Stéphane Beaulac, professeur de droit constitutionnel à l’Université de Montréal, affirme que l’annulation de l’événement par le gouvernement reflète un « cas flagrant d’abus de pouvoir public ». (Soumis par Stéphane Beaulac)

« Le problème n’est pas l’avortement », a-t-il dit. « Il s’agit de l’expression de ces opinions, et il s’agit de la possibilité de tenir une assemblée. »

« Ce n’est pas au gouvernement de décider ce que vous pensez. »

La charge de la preuve incombe au gouvernement

L’avis va jusqu’à dire que l’annulation fait écho à l’infâme Roncarelli c. Duplessis Affaire de la Cour suprême.

L’affaire historique de 1959 a vu le premier ministre du Québec, Maurice Duplessis, révoquer illégalement le permis d’alcool d’un propriétaire de restaurant montréalais qui était témoin de Jéhovah à une époque où le Québec était résolument catholique.

REGARDER | Le restaurateur poursuit le premier ministre Maurice Duplessis en justice et gagne : Revisiter l’affaire Roncarelli au Québec, 1965 Rencontrez l’homme qui a affronté le premier ministre du Québec Maurice Duplessis et qui a gagné à la Cour suprême du Canada. Diffusé le 25 mai 1965 à l’émission Front Page Challenge de CBC.

La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a déclaré vendredi dernier que les actions du gouvernement soulevaient « des questions fondamentales relatives à la protection des droits garantis par la Charte québécoise des droits et libertés ».

Comme aucun droit n’est absolu, les droits doivent toujours être conciliés avec les autres, ce qui place la barre assez haute pour empêcher la liberté d’expression dans une démocratie libérale, dit Beaulac.

Par exemple, le discours de haine n’est pas protégé par les droits à la liberté d’expression.

Une menace claire de violence imminente ou une tentative de renverser un gouvernement démocratique sont deux autres limites évidentes aux libertés qui viennent à l’esprit, dit-il.

Mais le ministre du Tourisme n’a pas cité ces raisons : le gouvernement a finalement annulé l’événement en raison d’une divergence d’opinion.

La Charte québécoise des droits et libertés, inspirée en partie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est entrée en vigueur en 1975.

Compte tenu des droits qui y sont énoncés – et de la Charte canadienne des droits et libertés – l’avocat de HMI affirme que le gouvernement n’a pas besoin d’imposer ses propres principes fondamentaux.

« S’ils ne sont pas satisfaits de la Constitution, ils peuvent toujours essayer de la faire amender… à moins qu’ils ne proposent une autre de ces clauses dérogatoires qu’ils semblent affectionner beaucoup », a déclaré Bachand dans un communiqué, faisant allusion à le gouvernement de la CAQ utilisation préventive de Article 33 passer Projet de loi 21 la loi sur la laïcité, et Projet de loi 96 une loi linguistique plus stricte.

Beaulac dit qu’il incombe au gouvernement du Québec de prouver qu’il existe un risque suffisamment élevé de troubles publics ou la possibilité de renverser l’État pour justifier l’annulation d’un rassemblement dans un espace public.

Jusqu’à présent, la raison invoquée par le Québec n’est «pas loin» de la marque, a-t-il déclaré.

Un porte-parole du ministre du Tourisme a refusé de commenter l’affaire.