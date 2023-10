Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblerait le jeu de Jalen Hurts si vous supprimiez la course à pied de son arsenal ?

Il s’avère que cela a l’air assez incroyable.

Entravé par une blessure au genou d’origine ou de gravité inconnue, Hurts n’a eu qu’une seule tentative au sol dimanche – sans compter un gardien sur la ligne de but où il n’a même jamais récupéré le ballon et deux mises à genoux en fin de match – et ses six tentatives au sol. les yards sont son plus petit nombre dans un match qu’il a commencé.

Transformé en pur passeur de poche, Hurts a réalisé l’une des plus belles performances de sa jeune carrière, complétant 76 pour cent de ses passes, lançant pour 319 verges avec quatre touchés et aucune interception et menant les Eagles à une victoire de 38-31 contre les Commanders. à FedEx Field.

Il a réalisé de nombreuses et brillantes performances de passes ces dernières années, mais jamais dans lesquelles son jeu de course n’était pas un facteur.

“Je sais qu’il est dur et je ne saurai pas toujours (à quel point il souffre) parce qu’il ne me dira pas ce qu’il ressent parce qu’il le veut toujours”, a déclaré Nick Sirianni.

« C’est ce que vous attendez de votre quarterback, de votre leader. Il a joué de manière exceptionnelle, complètement exceptionnelle. Je pense que ce que vous voyez, c’est à quel point il joue bien dans la poche où peut-être il ne se sent pas le mieux possible et ne peut pas courir ou ne court pas autant qu’il joue un football exceptionnel. Je pensais qu’il jouait des lumières.

Hurts a rejoint Donovan McNabb en 2005 contre les 49ers et en 2007 contre les Lions et Nick Foles en 2013 contre les Raiders en tant que troisième quart-arrière de l’histoire de la franchise à compléter 75 pour cent de ses passes et à lancer 300 verges avec au moins quatre. TD et aucune interception.

Sa note de passeur de 135,7 était la 2sd-le plus élevé de sa carrière – il a obtenu un 140,6 lors d’une victoire éclatante contre les Steelers l’année dernière au Linc – et a été le plus élevé par un quart-arrière des Eagles dans un match sur la route depuis les 149,3 de Foles contre les Packers à Lambeau en 2013.

Il s’agissait de la note de passeur la plus élevée d’un QB adverse à FedEx Field depuis que Josh McCown de tous avait obtenu une note de 137,5 pour les Bucs lors d’une victoire en 2014 – l’une des six victoires sur route de McCown au cours de ses 18 ans de carrière.

Il s’avère que Hurts n’a pas besoin de courir pour être efficace. Il n’a même pas besoin de menacer de courir pour être efficace.

“C’est un guerrier”, a déclaré De’Andre Swift. «Tout ce que j’ai vu, c’est qu’il faisait ce qu’il devait faire pour remporter la victoire et réaliser les jeux qu’il faisait toujours. Il est dur.

Dans la foulée de sa performance contre les Dolphins – 74 pour cent, 279 verges, deux touchés – Hurts est devenu le deuxième QB de l’histoire des Eagles avec des matchs consécutifs à 70 pour cent, 275 verges et deux passes. Carson Wentz l’a fait quatre semaines de suite en 2018.

Hurts complète désormais 68,4 pour cent de ses passes, avec un rythme de 4 547 verges par la passe, 27 touchés par la passe et 12 touchés au sol. Cela n’a pas toujours été joli, mais il connaît une saison historique et est en passe de battre les records de franchise en termes de verges par la passe et de touchés totaux pour l’équipe ayant le meilleur bilan de la NFL.

Hurts a été si précis dimanche qu’il a ciblé AJ Brown et DeVonta Smith un total de 15 fois, et ils ont attrapé les 15 pour 229 verges et trois touchés.

Brown a établi un record de la NFL avec son sixième match consécutif avec au moins 125 verges, et Smith a capté sept passes pour 99 verges.

Avec ses 21St Après avoir remporté la victoire lors de ses 23 derniers départs, Hurts s’est amélioré à 30-12 dans sa carrière en tant que partant et à 29-9 sous Sirianni.

Les seuls quarts de l’histoire de la NFL avec plus de victoires lors de leurs 42 premiers départs sont Daryle Lamonica (36), Kurt Warner (34), Patrick Mahomes (34), Lamar Jackson (34), Dan Marino (33), Ken Stabler (32). et Ben Roethlisberger (31 ans).

“Je ne veux pas parler pour lui », a déclaré Brown. «Je ne veux même pas dire qu’il est blessé ou autre. Mais il a joué un grand match aujourd’hui. Il nous frappait dans la foulée, contrôlant simplement le jeu, contrôlant le groupe.

“Tu sais, comme toujours.”