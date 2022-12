Comment le Qatar garde ses stades de coupe du monde suffisamment frais pour tout le monde

Bien sûr, dit Ghani.

En 2010, le Qatar a remporté le droit d’accueillir le tournoi de cette année, pour des raisons plus liées à la corruption qu’à la dynamique thermique.

En 2015, reconnaissant que les températures torrides, à l’intérieur et à l’extérieur des stades, pouvaient être à la fois misérables et dangereuses, la FIFA a déplacé la compétition de ses dates estivales traditionnelles à la fin de l’automne. Le changement a peut-être facilité la mission de Ghani, avec des températures diurnes dans les années 80 et 90 au lieu de 110 ou plus, mais il a insisté sur le fait que cela n’avait pas d’importance.

Ces huit stades de différentes tailles et conceptions n’étaient pas réservés à la Coupe du monde. L’un sera démonté, mais sept seront utilisés, toute l’année : pour les grands événements, pour les équipes de clubs, pour l’athlétisme universitaire, peut-être même dans le cadre d’une candidature aux JO. (De telles promesses pour les utilisations quotidiennes peuvent ne pas être tenues, comme en témoignent les sites fantômes des Jeux passés.)

Au Qatar, la chaleur pendant neuf mois de l’année est presque insupportable, a déclaré Ghani. Et ça ne va pas s’améliorer.

Petit guide de la Coupe du monde 2022 Carte 1 sur 9 Qu’est-ce que la Coupe du monde ? L’événement quadriennal oppose les meilleures équipes nationales de football pour le titre de champion du monde. Voici une introduction au tournoi masculin 2022: Où se tient-il ? L’hôte de cette année est le Qatar, qui en 2010 a battu les États-Unis et le Japon pour remporter le droit d’organiser le tournoi. Que ce soit une compétition honnête reste en litige. C’est quand ? Le tournoi s’est ouvert le 20 novembre, lorsque le Qatar a affronté l’Équateur. Au cours des deux semaines qui suivent, quatre matchs seront joués la plupart des jours. Le tournoi se termine avec la finale le 18 décembre. Une Coupe du monde d’hiver est-elle normale ? Non. La Coupe du monde a généralement lieu en juillet. Mais en 2015, la FIFA a conclu que les températures estivales au Qatar pourraient avoir des conséquences désagréables et a accepté de déplacer le tournoi aux mois relativement supportables de novembre et décembre. Combien d’équipes sont en compétition ? Trente deux. Le Qatar s’est automatiquement qualifié en tant qu’hôte, et après des années de matches, les 31 autres équipes ont obtenu le droit de venir jouer. Rencontrez les équipes ici. Comment fonctionne le tournoi ? Les 32 équipes sont réparties en huit groupes de quatre. Lors de la phase d’ouverture, chaque équipe affronte une fois toutes les autres équipes de son groupe. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les huitièmes de finale. Après cela, la Coupe du monde est un tournoi à élimination directe. Comment puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ? Le tournoi sera diffusé sur Fox et FS1 en anglais, et sur Telemundo en espagnol. Vous pouvez le diffuser en direct sur Peacock ou sur des services de streaming qui proposent Fox et FS1. Voici comment regarder chaque match. Quand auront lieu les jeux ? Le Qatar a trois heures d’avance sur Londres, huit heures sur New York et 11 heures sur Los Angeles. Cela signifie qu’il y aura des coups d’envoi avant l’aube sur la côte est des États-Unis pour certains matchs, et des débuts en milieu d’après-midi pour les matchs de 22 heures au Qatar. Vous avez d’autres questions ? Nous avons plus de réponses ici.

“Est-il intelligent du point de vue de la durabilité d’avoir huit stades que vous ne pouvez utiliser que trois mois par an?” Il a demandé. “Bien sûr que non. Vous avez donc besoin de climatisation pour les rendre viables à long terme.

Il y a bien sûr des coûts, à la fois financiers et environnementaux, et les responsables ghanéens et qatariens ne les divulgueront pas. Selon certaines estimations, les huit stades coûteraient au total 6,5 milliards de dollars, un prix qui n’inclut pas le coût humain en vies perdues et les problèmes de santé chroniques des travailleurs migrants mal rémunérés qui les ont construits.

Le pétrole et le gaz naturel ont enrichi le Qatar au cours du dernier demi-siècle, et la Coupe du monde fait partie d’une frénésie de dépenses. Des gratte-ciel, des centres commerciaux, des hôtels de luxe et des immeubles d’appartements, un nouvel aéroport et un réseau de métro – tous imprégnés d’air conditionné, bien sûr – ont poussé, comme Oz, de manière improbable à cet endroit.