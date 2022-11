Alors que la Coupe du monde 2022 est en cours, nous voulons expliquer pourquoi et comment le Qatar a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde.

“Comment suis-je arrivé ici?!”

La réplique du morceau “Once in a Lifetime” des Talking Heads de 1980 est peut-être quelque chose qui résonne dans l’esprit de nombreux joueurs, entraîneurs, fans et membres des médias qui se trouvent actuellement au Qatar. Les téléspectateurs occasionnels, inconscients de la politique du monde du football, qui se connectent peuvent également se demander: « Pourquoi est Le Qatar accueille la Coupe du monde 2022 ?

La réponse est à la fois compliquée et incroyablement simple. La réponse compliquée est une culture de corruption, de transactions déguisées et d’ego qui couve depuis longtemps. La réponse simple est l’argent, et beaucoup d’argent.

Le meilleur moyen de comprendre comment le Qatar a obtenu les droits

Le documentaire est l’un des nombreux qui expose comment nous sommes arrivés à une Coupe du monde organisée par une nation de la taille du Connecticut, avec une seule grande ville, au mauvais moment de l’année et dans des lieux qui, pour la plupart, n’existaient que quelques-uns il y a des années.

À notre avis, la vidéo ci-dessous est l’explication la meilleure et la plus autorisée de ce qui s’est passé pour que le Qatar accueille la Coupe du monde. C’est certainement mieux que FIFA Uncovered, qui est actuellement sur Netflix.

L’histoire est principalement racontée à travers l’objectif de Chuck Blazer, ancien secrétaire général de la CONCACAF et membre du comité exécutif de la FIFA, de ses proches et d’autres poids lourds de l’organisation de la FIFA.

L’histoire rappelle des rassemblements et des repas somptueux, des cadeaux en espèces aux membres de l’ExCo, une volière d’oiseaux de bureau à Trump Tower, un appartement pour chatset autres indulgences excessives de la cheville ouvrière de la CONCACAF.

La FIFA annulée par un dénonciateur

Début 2010, l’Union africaine de football s’est réunie en Angola, où leur réunion a été parrainée par la candidature Qatar 2022. Trois votes ExCo étaient présents et à gagner à l’époque. Dans le documentaire, Phaedra Almajid – une coordinatrice des médias pour la candidature du Qatar – détaille comment elle a été amenée à traduire lors de cette conférence, avec les trois membres puisqu’ils se sont vu offrir 1,5 million de dollars chacun en échange d’un soutien à la candidature.

Reynald Temarii, alors membre de l’ExCo représentant l’Océanie, est montré plus tard cette année-là dans des images de caméra cachée sollicitant ouvertement un pot-de-vin, pour lequel il a ensuite été suspendu de la FIFA. L’armement fort des Qataris de Michel Platini et de l’UEFA est également fortement sous-entendu.

Une anecdote du film ressort certainement parmi les réactions aux résultats du vote de 2022. L’annonce du Qatar en tant qu’hôte de 2022 était si étonnante qu’apparemment l’ancien président Bill Clinton, présent avec la délégation américaine, a brisé un miroir avec un cendrier dans sa chambre d’hôtel après le vote.

Dans les années qui ont suivi la décision d’attribuer la Coupe du monde au Qatar (et à la Russie), une immense pression a été exercée sur la FIFA et des enquêtes sérieuses ont été menées sur le processus de candidature pour 2018 et 2022. Un rapport interne de la FIFA a été si préjudiciable que l’ExCo a décidé de ne pas le rendre public dans son intégralité.

Sepp Blatter a été interviewé et révèle que le président français avait fait pression sur Platini pour qu’il soutienne la candidature du Qatar – prétendument dans une contrepartie garantissant que le Qatar achèterait des avions de fabrication française. Bien qu’il continue ensuite à affirmer son ignorance sur d’autres détails des votes achetés et de la corruption qui ont été décrits dans le propre rapport interne de la FIFA.

Le DOJ et le FBI interviennent

Les choses ont commencé à s’effondrer pour la FIFA, en partie parce que Chuck Blazer a accepté de coopérer avec une enquête du FBI dans le cadre d’un accord – agissant en tant qu’informateur lors des Jeux olympiques de Londres de 2012 pour aider à identifier les responsables corrompus. Blazer a été contraint de participer après que le FBI a découvert qu’il avait esquivé des millions d’impôts.

Mai 2015 a vu une série d’arrestations très médiatisées de responsables de la FIFA en Suisse, ainsi qu’au siège de la CONCACAF à Miami, alors que le FBI réprimait les responsables d’activités de corruption au sein de l’organisation.

Dans l’ensemble, c’est un regard fascinant sur les dessous miteux de l’une des organisations sportives les plus puissantes au monde. Le tournoi s’est toujours poursuivi au Qatar malgré de nombreux problèmes et problèmes – mais peut-être que la doublure argentée est qu’à la suite de l’attribution controversée de la candidature, au moins quelques des personnages et pratiques inconvenants ont été retirés du jeu. Ou du moins, nous ne pouvons qu’espérer.

Merci à DW (Deutsche Welle) pour avoir expliqué comment le Qatar a obtenu les droits à la Coupe du Monde de la FIFA.

Crédit photo : Imago