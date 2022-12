Comment le Qatar a construit les sites de la Coupe du monde 2022 avec du travail forcé sous le système de la kafala

Depuis que le Qatar a obtenu le droit d’accueillir la Coupe du monde de football en 2010, son traitement des travailleurs migrants a fait la une des journaux internationaux. Des reportages et des organisations de défense des droits de l’homme ont révélé que les travailleurs migrants qui ont construit les stades, les hôtels et toutes les nouvelles infrastructures nécessaires à la Coupe du monde étaient forcés de travailler, sans être payés, incapables de partir et, dans certains cas, mourant.

Au cœur des abus auxquels sont confrontés les travailleurs migrants se trouve le système de la kafala. Un système répandu dans les États du Golfe qui lie les travailleurs à leurs sponsors, il donne souvent aux employeurs un contrôle presque total sur l’emploi et le statut d’immigration des travailleurs migrants.

En raison de tout l’examen minutieux que le Qatar a subi, certaines réformes ont été mises en place, mais le système de la kafala est plus qu’une loi, c’est une pratique. Et bien que ces réformes existent sur le papier, les organisations de défense des droits de l’homme affirment qu’il reste encore un long chemin à parcourir.

Pour comprendre comment des centaines de milliers de travailleurs migrants ont été coincés dans un système d’exploitation lors de la construction des stades pour la Coupe du monde, regardez notre vidéo de 10 minutes ci-dessus.

