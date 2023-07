Le cercle restreint de VLADIMIR Poutine complote pour évincer le tyran afin de mettre fin à sa guerre désastreuse en Ukraine, a averti un ancien officier russe.

Igor Girkin a affirmé que les copains de Poutine – surnommés « Les Ozeros » – prévoyaient de saboter les opérations militaires russes à la suite de l’étonnante rébellion armée du chef wagnérien Yevgeny Prigozhin.

5 Paniqué, Poutine essaie désespérément de s’accrocher au pouvoir après la mutinerie éclair de Wagner Crédit : AFP

5 Poutine s’entretient avec son assistant Andrei Fursenko – membre des soi-disant Ozeros Crédit : Getty

5 L’homme d’affaires et milliardaire russe Vladimir Yakunin – l’un des proches de Poutine Crédit : Getty

5 Nikolai Shamalov – un autre des plus proches collaborateurs de Poutine Crédit : Reuters

Fondé en 1996, le groupe basé à Leningrad comprend certains des hommes d’affaires et des banquiers les plus riches et les plus puissants de Russie, dont beaucoup accèdent à des postes de direction au Kremlin.

Girkin – un éminent blogueur militaire russe – affirme que le cercle loyal complote maintenant pour renverser Poutine afin de mettre un terme à la guerre en Ukraine.

Il a affirmé qu’ils cibleraient le ministère russe de la Défense, le FSB et d’autres grands départements gouvernementaux – et remplaceraient Poutine.

La rébellion fumante de Prigozhin s’est brusquement arrêtée après qu’il ait conclu un accord avec Poutine – mettant fin à 24 heures sanglantes qui ont vu les forces de Wagner atteindre à moins de 200 km de Moscou.

Mais Girkin pense que la mutinerie de Prigozhin a réussi car elle a déclenché une lutte de pouvoir furieuse dans le Kremlin en ruine – et la mutinerie éclair a révélé des fissures dans l’emprise de plus en plus faible de Poutine sur le pouvoir.

Au moins huit hauts gradés russes ont été arrêtés ou suspendus lors d’une purge massive alors que le chef de la défense de Poutine extirpe le « mauvais sang » au Kremlin.

On pense qu’un certain nombre de membres du cercle restreint de Poutine étaient au courant du coup d’État avant qu’il ne se produise.

Alors que Poutine s’efforce de maintenir son pouvoir, Girkin a déclaré que son puissant cercle intérieur voulait maintenant l’évincer – et faire venir le patron de Wagner, Prigozhin, ou Sergey Kiriyenko, le chef de cabinet de Poutine.

Selon le média russe Meduza, Kiriyenko, 60 ans, tente déjà de se positionner comme un possible successeur de Poutine.

Girkin a déclaré: «Les pouvoirs au sein de la mafia au pouvoir sont actuellement redistribués comme, ou presque, prévu par les conspirateurs derrière le coup d’État.

« La ‘tour Choïgou-Vorobiev-Sobianine’ a perdu certaines de ses positions bien qu’elle ne soit pas complètement démolie, et une partie de son influence et de ses ressources ‘se déverse’ dans un groupe d’oligarques.

« Ce groupe, dont l’intérêt vital est de mettre fin à la guerre ‘à n’importe quelles conditions’ – ne nous laissera pas gagner en aucun cas et conduira le président à réaliser la nécessité d’accepter la défaite et de transférer le pouvoir suprême à un successeur désigné par ce groupe.

« Dans les mois à venir, nous devrions nous attendre à de nouvelles campagnes visant à » l’inoculation « . »

Poutine a construit tout son système politique autour de la loyauté – et la montée au pouvoir et à la richesse des « Ozeros » sur les talons du tyran a soulevé de nombreux sourcils au fil des ans.

Vladimir Yakunin est devenu le chef des chemins de fer russes gérés par l’État, tandis que Yuri Kovalchuk est devenu le chef de la prospère Bank Rossiya.

Et Andrei Fursenko est maintenant un assistant du Kremlin.

Yakunine a décrit « Les Ozeros » comme « un petit groupe de personnes unies par des intérêts communs et, bien sûr, fidèles à notre pays, qui voulaient faire tout ce que nous pouvions pour que tout se passe bien ».

Tom Roberts, professeur d’études russes, est-européennes et eurasiennes au Smith College, a déclaré que « la mutinerie a révélé le désaccord et l’instabilité parmi les élites russes, y compris les dirigeants militaires ».

« Les actions de Poutine semblent également le confirmer, car le président a été désireux de projeter son contrôle sur les forces armées et de déclarer que l’unité nationale a assuré la défaite de la mutinerie », a-t-il ajouté.

Mikhail Rostovsky, un expert en politique russe, a déclaré que Prigozhin pourrait être un favori pour succéder à Poutine.

« Si Wagner est indispensable pour l’État russe, alors Prigozhin est indispensable pour Wagner », a déclaré Rostovsky.

« Les chefs des autorités russes officielles et des forces de l’ordre sont facilement changés à l’aide d’un seul décret présidentiel.

« Dans le cas de la structure créée par Yevgeny Prigozhin, tout est assez différent.

« Wagner est Prigozhin, et Prigozhin est Wagner, et hors de conjonction les uns avec les autres, ils ne peuvent tout simplement pas exister – ou, s’ils le peuvent, alors avec une efficacité fortement réduite.

« De même, Wagner ne peut exister sans la Russie et sans le budget de l’État russe. »

Des experts en sécurité ont déjà suggéré que des espions du MI6 pourraient aider à évincer Poutine en courtisant les putschistes russes avec de l’argent, des Rolex en or ou même des sièges à Wimbledon.

Cela survient après que des documents divulgués du Pentagone ont suggéré que Poutine suivait une chimiothérapie – et son entourage pourrait utiliser sa mauvaise santé présumée pour comploter contre lui.

Le trésor hautement sensible des documents d’espionnage américains alimente le feu des spéculations concernant la détérioration de la santé de Poutine.

Une page « top secrète » contient la rumeur selon laquelle des hauts responsables du Kremlin ont l’intention de « lancer » la guerre en Ukraine comme un stratagème pour « saboter » Poutine.

Le plan présumé repose sur l’incapacité de Poutine pendant qu’il reçoit un traitement de chimiothérapie.

Les rumeurs sur la santé défaillante de Poutine tourbillonnent depuis des mois et le sujet est resté une source solide de spéculation dans les cercles du renseignement occidental.

Documents d’espionnage explosifs divulgué à The Sun Online a semblé confirmer que le dirigeant russe souffrait à la fois d’un cancer du pancréas et de la maladie de Parkinson à un stade précoce.