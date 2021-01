Le président Joe Biden parle du changement climatique et de ses actions exécutives pour y faire face le 27 janvier 2021, à Washington, DC. | Anna Moneymaker via Getty Images

Le projet de loi sur l’allégement économique devrait s’attaquer à la crise actuelle – mais il peut également essayer d’atténuer la prochaine crise.

Alors que le président Joe Biden et les démocrates du Congrès se préparent à adopter un plan de secours économique, leur tâche la plus urgente est de lutter contre la récession. Mais certains économistes et militants espèrent que Biden et d’autres législateurs adopteront également une vision à plus long terme.

La récession de Covid-19 a révélé de nombreux problèmes structurels dans l’économie. Vastes inégalités socio-économiques et raciales. Soutien insuffisant aux parents, à qui on a demandé de faire beaucoup plus en raison de la fermeture des écoles et des garderies. Les travailleurs à bas salaire jugés «essentiels» sont très peu payés alors qu’on leur demande de risquer leur santé et leur vie pour faire leur travail.

Tous ces problèmes ont précédé la pandémie, mais Covid-19 les a amplifiés.

Ainsi, certains experts et défenseurs ont appelé à un programme de secours économique pour faire plus que simplement fournir une aide temporaire cruciale, notamment:

1 de plus stabilisateurs automatiques. Lorsque l’économie se détériore, le Congrès renforce plusieurs programmes existants, comme l’assurance-chômage, ou en crée de nouveaux pour offrir un soulagement. Mais que se passerait-il si c’était plus automatique? Ainsi, lorsque l’économie atteint un point bas – disons, un taux de chômage de 7,5% – des programmes comme l’assurance chômage ou les bons d’alimentation seraient augmentés sans que le Congrès n’ait à adopter un autre projet de loi. Cela pourrait être fait sur la base de statistiques régionales, de sorte que le Mississippi pourrait obtenir un coup de pouce même si la Californie n’en a pas besoin.

Le Congrès a prouvé la nécessité de ce type de politique l’année dernière. Après avoir adopté un important plan de relance au printemps, les législateurs fédéraux n’ont donné suite qu’à la fin du mois de décembre, laissant les programmes de soutien à l’économie expirer et portant un autre coup aux personnes déjà le plus touchées par la récession.

À l’avenir, les stabilisateurs automatiques pourraient aider à résister à la récession. Comme me l’a dit Claire Guzdar du groupe progressiste Groundwork Collaborative: «Il n’y a aucune raison d’être réactif à chaque crise économique.

2) Un Allocations familiales. Dans la plupart des pays riches, le gouvernement donne simplement de l’argent aux parents. L’équivalent le plus proche aux États-Unis, le crédit d’impôt pour enfants, est limité à certains égards – l’un d’entre eux étant que les parents qui gagnent trop peu pour devoir de l’impôt sur le revenu ne bénéficient pas pleinement. Cela contribue au coût très élevé de la parentalité aux États-Unis.

Une façon de résoudre ce problème serait de rendre le crédit d’impôt entièrement remboursable, ce qui signifie que les parents pourraient obtenir de l’aide même s’ils ne gagnent aucun argent. Ou le gouvernement pourrait simplement en faire une allocation, en envoyant de l’argent aux parents sur une base mensuelle. Selon certaines estimations, faire cela et augmenter les prestations à au moins 3 000 dollars par an pourrait aider à réduire de moitié la pauvreté des enfants aux États-Unis.

3) Augmenter le salaire minimum. Celui-ci est assez simple: un projet de loi de relance pourrait augmenter le salaire minimum à 15 $ de l’heure. Bien qu’il y ait des inquiétudes que cela pourrait tuer des emplois (alors que les employeurs réduisent les ouvertures pour compenser des salaires plus élevés), des données plus récentes suggèrent que l’impact d’un salaire minimum plus élevé sur l’emploi serait faible.

Toutes ces idées ont un thème commun: elles garantissent que la reprise économique peut élever les personnes qui ont toujours été laissées pour compte.

Et ces idées retiennent sérieusement l’attention. Le plan de Biden mentionne à plusieurs reprises la mise en place de stabilisateurs automatiques. Il élargit le crédit d’impôt pour enfants (bien que pour un an seulement), et les démocrates du Congrès veulent apparemment devenir plus audacieux. Il propose également d’augmenter le salaire minimum.

La question est maintenant de savoir si le Congrès peut faire tout cela. Toutes ces idées ne peuvent probablement pas passer sans le soutien républicain au Sénat. La proposition de Biden a également un prix de 1,9 billion de dollars; des législateurs plus modérés ont déjà exprimé certaines préoccupations concernant ce coût.

Si les préoccupations des modérés se maintiennent, les éléments d’avenir qui ajoutent au coût de la facture pourraient être évincés – répétant le cycle actuel la prochaine fois que l’économie faiblira.

Inscrivez-vous à la newsletter Weeds. Tous les vendredis, vous obtiendrez une explication d’une grande histoire politique de la semaine, un aperçu des recherches importantes récemment publiées et des réponses aux questions des lecteurs – pour vous guider à travers les 100 premiers jours de l’administration du président Joe Biden.