Comment le projet de loi C-21 est passé de l’interdiction des armes de poing aux armes de chasse

La confusion était à l’ordre du jour d’un comité parlementaire la semaine dernière après que le gouvernement libéral a apporté des modifications de dernière minute à sa législation controversée sur le contrôle des armes à feu.

Les changements proposés au projet de loi C-21 ont été ajoutés par le député libéral Paul Chiang après son passage en deuxième lecture, suscitant des plaintes de députés de l’opposition qui ont accusé le gouvernement d’avoir introduit en douce des changements qui élargiraient la portée des armes prohibées pour inclure les fusils de chasse.

L’amendement ajoute les armes d’épaule à la liste des armes interdites de quatre manières différentes. Premièrement, il contient une clause qui interdirait effectivement tout fusil ou fusil de chasse susceptible d’accepter un chargeur de plus de cinq cartouches, qu’il ait ou non un tel chargeur. Les critiques disent que cela inclut de nombreux fusils conçus pour les chasseurs, pas pour les soldats.

La liste nomme également les armes à feu qui ne respectent pas deux règles censément destinées à interdire les armes militaires puissantes telles que les fusils de sniper et les mortiers de calibre .50. Une règle interdit les armes d’épaule pouvant générer plus de 10 000 joules d’énergie, et l’autre interdit les armes à canon dont la largeur du canon est supérieure à 20 millimètres. Les critiques disent que ces règles interdiraient tout, des tromblons antiques au Nine O’clock Gun dans le parc Stanley de Vancouver.

Enfin, l’amendement interdit nommément un grand nombre d’armes à feu semi-automatiques qui n’ont pas de chargeurs amovibles et qui ne répondent pas à la définition d’« arme à feu de type assaut », ou qui enfreignent les deux autres règles, mais que le gouvernement veut quand même interdire. Ils comprennent un certain nombre d’armes d’épaule largement utilisées par les chasseurs canadiens.

CBC News a demandé à parler à Paul Chiang des modifications, mais on lui a dit qu’il voyageait et qu’il n’était pas disponible.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a insisté sur le fait que les chasseurs ne sont pas ciblés.

“Nous avons un plan pour éradiquer la violence armée une fois pour toutes”, a déclaré Mendicino à la Chambre des communes vendredi. “Nous n’allons pas cibler ces armes qui sont utilisées traditionnellement pour la chasse.”

Voici ce que nous savons et ne savons pas sur les changements.

Le ‘Plinkster’ sera-t-il interdit ?

Ce n’est pas tout à fait clair.

“Le fusil long Mossberg 702 .22 Plinkster. Ce fusil de chasse et de tir sur cible sera-t-il interdit en raison de la législation C-21?” a demandé le député conservateur Bob Zimmer au comité parlementaire.

“Non”, a répondu Murray Smith, spécialiste technique du Programme canadien des armes à feu du gouvernement.

Mais en fait, le Plinkster (“plinking” fait référence au tir de boîtes de conserve) est l’un des centaines de fusils de chasse et de fusils de chasse courants répertoriés individuellement pour interdiction dans les amendements.

L’échange a capturé une partie de la confusion causée par l’amendement. Mais l’amendement lui-même est clair : s’il est adopté et promulgué, le .22 Plinkster deviendrait une arme à feu prohibée.

Que disent les partis d’opposition?

La députée conservatrice Rachel Dancho l’a qualifié “d’attaque contre les chasseurs”.

« Les critères arbitraires que le gouvernement libéral a glissés dans sa législation à la dernière heure sans débat démocratique ne font pas moins de ces armes à feu un outil de chasse », a-t-elle déclaré.

Alors que les conservateurs s’opposent depuis longtemps à certaines mesures libérales de contrôle des armes à feu, cette fois, le NPD a également reculé.

« L’amendement est sorti de nulle part », a déclaré le député néo-démocrate Charlie Angus, dont la circonscription couvre une vaste bande du nord de l’Ontario qui comprend de nombreuses Premières nations éloignées. “C’était un projet de loi sur les armes de poing. Nous avons soudainement vu cette autre législation qui inquiète beaucoup de propriétaires légitimes d’armes à feu. Je pense qu’ils sont allés trop loin.”

Le gardien de but des Canadiens de Montréal, Carey Price, a publié une photo de lui sur Instagram avec un fusil de chasse semi-automatique et un message qui disait, en partie, “Je ne suis pas un criminel ni une menace pour la société”. (Carey Price/Instagram)

Et après le gardien des Canadiens de Montréal Carey Price pesé à ce sujet, le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet déploré sur Twitter que le projet de loi avait convaincu Price “et tant d’autres que le but ou l’effet du contrôle des armes à feu est de nuire à la chasse”.

La Fédération de la police nationale (FNP) a décrit le projet de loi C-21 dans son ensemble comme une occasion manquée de réduire la criminalité armée.

« Le projet de loi C-21 ne traite pas des activités criminelles, de la prolifération des armes à feu illégales, des crimes des gangs, des armes à feu illégales traversant la frontière ou de l’utilisation criminelle des armes à feu », a-t-il déclaré dans son soumission écrite au Parlement.

Et sur l’interdiction des armes à feu détenues légalement, “la FPN avertirait qu’elle détourne du personnel, des ressources et des fonds extrêmement importants de la lutte contre la menace plus immédiate et croissante de l’utilisation criminelle d’armes à feu illégales”.

Qu’en pensent les groupes de défense ?

Heidi Rathjen du groupe de contrôle des armes à feu PolySeSouvient a déclaré à CBC Radio La maison elle est d’accord avec le projet de loi et les amendements, mais a déclaré qu’ils sont “très compliqués techniquement” et “difficiles à expliquer”.

“Mais en termes de communication, je pense que les libéraux auraient pu faire un bien meilleur travail.”

ÉCOUTEZ | Le défenseur du contrôle des armes à feu discute des changements proposés à la loi sur les armes à feu : CBC News: La maison11:01Confusion et controverse autour de la nouvelle législation sur les armes à feu La Chambre s’est entretenue avec l’avocate du contrôle des armes à feu Heidi Rathjen, cofondatrice du groupe de contrôle des armes à feu PolySeSouvient, pour savoir si la controverse sur un projet d’amendement à la législation gouvernementale sur les armes à feu pourrait mettre en péril sa quête de trente ans pour faire interdire les fusils d’assaut.

Rathjen a défendu la règle qui interdit les fusils qui génèrent plus de 10 000 joules. “Nous parlons d’armes militaires de calibre .50 qui peuvent percer des équipements et des structures militaires”, a-t-elle déclaré.

Mais la règle interdirait également certains fusils à éléphants et à buffles très coûteux qui seraient plus susceptibles d’orner les vitrines des collectionneurs que d’être utilisés pour la chasse.

“Beaucoup de ces vieilles armes à feu datent d’avant les années 1900”, explique Tony Bernardo de l’Association canadienne de tir sportif. “Certaines de ces armes valent un demi-million de dollars ou plus. Beaucoup d’entre elles sont à coup unique ou à double canon, et les plus beaux exemples de l’art du graveur.”

REGARDER | La tête de l’association des chasseurs sur les nouvelles modifications du projet de loi sur les armes à feu : Les lois sur le contrôle des armes à feu tendent vers des interdictions « flashy », selon le directeur de l’association des chasseurs Matt DeMille, directeur des politiques et des programmes de la Fédération des pêcheurs et chasseurs de l’Ontario, a déclaré que les nouvelles mesures fédérales vont au-delà de leur “intention déclarée” de réduire la violence armée.

Bernardo dit que la criminalité ne sera pas réduite en utilisant l’argent des contribuables pour acheter et détruire ces reliques coûteuses, bien qu’il s’empresse d’ajouter qu’il n’y a aucune mention d’indemnisation dans le projet de loi C-21.

Le projet de loi a également été contesté par des groupes historiques et de reconstitution, qui affirment que leurs canons et pièces d’artillerie antiques ne constituent aucune menace pour la sécurité publique.

“Beaucoup de nos anciens combattants participent activement à des tenues d’époque en tant que reconstitueurs pour démontrer le fonctionnement de l’artillerie lors de saluts officiels, d’affichages, de reconstitutions et autres”, a écrit l’Association de l’Artillerie royale canadienne au comité étudiant C-21, affirmant que le projet de loi feront de leurs activités un crime.

REGARDER | Le gouvernement cherche à élargir la liste des armes à feu à autorisation restreinte : Ottawa décide d’allonger la liste des armes interdites Une nouvelle proposition du gouvernement rendra plus d’armes à feu illégales au Canada, ajoutant de nombreux fusils de chasse et carabines semi-automatiques à la liste des interdictions.

Une liste d’armes supplémentaires à interdire

La partie la plus controversée de l’amendement est peut-être qu’il propose d’interdire des centaines d’armes à feu qui ne correspondent pas à la nouvelle définition du gouvernement des «armes à feu de type assaut».

L’un d’eux est le Fusil à chargement automatique Benelli , qui n’a pas de chargeur amovible et n’a jamais été utilisé par aucune armée. Les fusils de chasse à chargement automatique sont largement utilisés dans des chasses traditionnelles telles que la chasse à l’oie crie à la baie James et la chasse au turr de Terre-Neuve. Ils sont parfois préférés par les chasseuses et ceux qui ont des cadres plus petits car ils ont un recul plus doux que les autres fusils de chasse, a déclaré Mendicino.

Un autre est le fusil semi-automatique SKS, qui, selon Rathjen, ne figurait pas dans “l’interdiction des fusils d’assaut” d’origine en 2020 car “si une arme n’était pas de conception moderne, elle en était exemptée”. Le SKS, conçu en 1945, manque de caractéristiques communes aux fusils militaires modernes tels que l’AR-15. Mais le gouvernement a maintenant décidé qu’il voulait l’interdire.

REGARDER | Appels à interdire le fusil SKS : Appels à ajouter le fusil de l’ère soviétique utilisé dans les fusillades canadiennes à l’interdiction fédérale des armes Les partisans demandent que le SKS – un fusil semi-automatique de l’ère soviétique qui a été utilisé dans la fusillade d’Innisfil, en Ontario, en 2022, les meurtres dans le nord de la Colombie-Britannique en 2019 et la fusillade de masse en 2018 à Frederiction – soit ajouté à l’armée d’Ottawa- interdiction des armes d’assaut de style.

Il existe une longue tradition de chasseurs canadiens utilisant ce qui était autrefois des fusils militaires pour chasser. Le .303 Lee-Enfield , utilisé à la fois pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale , était autrefois le fusil de chasse canadien standard et reste courant, en particulier dans le Nord.

Et aujourd’hui, dit Bernardo, le SKS est « omniprésent ».

“Il y a, selon nos meilleures estimations, un peu plus d’un demi-million de fusils SKS en circulation au Canada”, a-t-il déclaré à CBC News.

Étant donné que le SKS appartient actuellement à la catégorie des armes à feu sans restriction (et donc non enregistrée), le gouvernement ne sait pas qui en est le propriétaire. Par conséquent, il n’a aucun moyen de les informer individuellement qu’ils seront en violation d’une loi qui prévoit des peines pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Bernardo dit que le SKS est particulièrement courant chez les chasseurs autochtones et de subsistance dans les régions éloignées qui ne peuvent se rendre compte qu’ils ont enfreint les nouvelles lois qu’au moment de leur arrestation.

“Les conséquences de cela sont absolument énormes et, très franchement, totalement injustifiées.”