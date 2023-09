Comment le « projet » de Brighton Women a attiré Pauline Bremer, Vicky Losada et d’autres signatures impressionnantes cet été | Actualités footballistiques

Ce fut un été d’énormes changements à Brighton. Alors que de nombreux clubs ont recruté plusieurs fois – et des joueurs de grande qualité également – ce sont les Seagulls qui ont le plus clairement signalé leur intention de rivaliser avec l’élite de la WSL cette saison avec leurs arrivées.

S’adressant à la manager Melissa Phillips et à une série de joueurs en pré-saison, ce n’est que le début d’un projet passionnant au club, avec une renaissance certainement nécessaire après une saison 2022/23 mouvementée.

Après deux arrivées en milieu de tableau et la tête expérimentée de Hope Powell en tête, on espérait que les Seagulls seraient en réserve pour une autre campagne solide – ou même meilleure.

Mais peut-être que le nœud de leurs problèmes reposait sur le départ de Maya Le Tissier pour Manchester United cet été-là. Il y avait peu de remplaçants pour l’un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de la ligue.

Les buts n’étaient pas nécessairement un problème – marquant 26 fois, le huitième plus haut de la ligue – mais les garder à l’écart à l’autre bout l’était. En fait, c’est une défaite 8-0 contre Tottenham qui a vu Powell relevée de ses fonctions de direction après cinq ans au sein du club.

Amy Merricks a été nommée à deux reprises au poste de manager par intérim, prise en sandwich de part et d’autre du mandat de 65 jours de Jens Scheuer. Il a supervisé six matches, dont trois défaites en WSL, et il a été rapporté que son style de gestion « direct » était une source d’inquiétude au sein du club.

Mais Brighton semble maintenant avoir retrouvé la stabilité sous la direction de Phillips, ancien manager des Lionesses de London City. Deux victoires et un nul lors des sept derniers matches de championnat de la saison ont suffi aux Seagulls pour terminer 11e, devant Reading, même après avoir perdu lors de la dernière journée de relégation avec Leicester.

Cependant, tout n’a pas été difficile puisque Brighton a atteint les demi-finales de la FA Cup. Cependant, ils ont été battus 3-2 lors d’un match divertissant par Manchester United lors du premier match de Phillips à la tête.

Cet été, l’équipe de Brighton a connu un remaniement bien nécessaire. Un certain nombre de piliers sont partis, dont la capitaine Victoria Williams, Danielle Carter et Kayleigh Green. Au total, 13 joueurs ont quitté le club, dont trois en prêt.

Mais 11 arrivées, débordantes d’expérience et de qualité internationales, montrent à quel point Brighton et Phillips sont ambitieux.

« De l’extérieur, avant mon arrivée, Brighton dispose d’une excellente plate-forme pour être compétitif », a déclaré le manager des Seagulls. Sports aériens.

« Le club est très ambitieux et nous avons montré nos ambitions cet été avec la capacité de recruter des joueurs de haut calibre et de vraiment réorganiser l’équipe.

« C’est une reconstruction massive et nous savons que les choses n’arriveront pas du jour au lendemain. C’est un long voyage et une longue saison, mais nous sommes enthousiasmés par les progrès et les nouveaux visages dans le bâtiment, l’énergie nouvelle et nous regardons vers l’avenir. pour avancer cette année.

« Nous avons une pré-saison à notre actif et des joueurs reviennent de la Coupe du Monde, de nouvelles recrues arrivent, mais en fin de compte, nous nous concentrons sur l’intégration, la communication et l’identité de l’équipe et nous le faisons le plus rapidement possible. Je sais que nous allons grandir tout au long de la saison, mais ça a été une pré-saison vraiment amusante. »

La transformation a commencé à la mi-juin, lorsque Pauline Bremer a été annoncée comme la première recrue de l’été du finaliste de la Ligue des champions de la saison dernière, Wolfsburg.

Le milieu de terrain serait un coup d’éclat pour de nombreuses équipes, mais surtout pour une équipe qui a terminé avant-dernière de la WSL il y a à peine quatre mois. Bremer est un vainqueur de plusieurs trophées, remportant des titres de championnat et d’Europe à Lyon, ainsi que la Ligue et la FA Cup à Manchester City.

Bremer a rejoint Brighton après avoir été séduit par le projet en cours au club, qui a vu une multitude de nationalités désormais représentées dans l’équipe.

« Ça fait vraiment du bien. J’adore ça jusqu’à présent », a-t-elle déclaré Actualités Sky Sports. « La pré-saison a été formidable, j’ai profité de la plage bien sûr, mais aussi du travail acharné avec l’équipe. Je suis impatient de commencer.

« Nous nous sommes fixés des objectifs élevés. Je suis vraiment enthousiasmé par le projet et par le fait de constituer ici une équipe qui peut vraiment réussir. Nous savons tous que cela prend un peu de temps, mais nous sommes tous excités.

« Je pense que nous avons 13 cultures différentes maintenant, c’est vraiment international. Je pense que cela rend cela vraiment intéressant et la diversité est aussi une qualité et nous l’utilisons de la bonne manière. Cela a été chargé mais c’est bien d’avoir tous ces joueurs de haute qualité. et de construire une équipe ensemble.

« La saison dernière a été un peu difficile, je l’ai regardée de l’extérieur mais étant ici maintenant, tout le monde en veut plus et veut grimper au classement. Je pense que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour y parvenir. [finish in the top half]il s’agit simplement de bien faire les choses et de travailler dur maintenant pour réussir cette saison. »

Si l’arrivée de Bremer indiquait à quel point Brighton allait être ambitieux, leur prochaine signature le confirmait.

Vicky Losada est un nom synonyme de Barcelone, qui a brisé la mainmise française et allemande sur le football européen. Issue de la célèbre académie La Masia du club, elle a connu trois passages avec les champions de Liga F, remportant 15 titres majeurs, dont la première Ligue des champions du club en 2021.

En fait, dans presque tous les clubs pour lesquels elle a joué, elle a remporté des trophées, notamment à Arsenal, à Man City et la saison dernière à Rome. Un joueur d’une telle envergure aurait un choix de destinations et, comme Bremer, a parlé du projet Brighton comme d’un facteur attractif.

S’adressant au le site officiel du cluba-t-elle déclaré : « Je pense que le football féminin se développe et que Brighton a un très bon projet qu’ils veulent développer chaque jour.

« Le fait que Mel Phillips me veuille est une chose énorme, et je sens que je peux apporter beaucoup d’expérience à l’équipe et aider les jeunes joueurs.

« Je suis très compétitif et travailleur. Pour moi, l’équipe est la première chose, donc je fais toujours passer l’équipe avant le joueur. Je pense que c’est important si vous voulez créer un bon environnement qui peut réaliser de bonnes choses dans le avenir.

« Je le pense [her experience] C’est très important, surtout avec les jeunes joueurs. Je sais qu’il y a d’autres joueurs expérimentés dans l’équipe et je pense que cette combinaison est parfaite pour créer quelque chose de vraiment bien. »

Le gardien Nicky Evrard a également signé un prêt de Chelsea pour la saison. Autre joueuse riche d’expérience internationale, elle est la numéro 1 belge et a joué un rôle essentiel lorsque son pays a atteint les quarts de finale de l’Euro 2022 l’été dernier.

Elle a rapidement été rejointe par sa compatriote Sophie Baggaley de Manchester United, rejoignant ainsi l’ancienne coéquipière de United, la défenseure Maria Thorisdottir, sur la côte sud. Ce dernier possède également une grande expérience en équipe première et en international avec la Norvège.

Mais ce n’est peut-être pas non plus la plus grande surprise que Brighton ait réussi à attirer un tel talent. Le recrutement de l’équipe masculine est parmi les meilleurs de la Premier League depuis des années, et cela se reflète désormais dans l’équipe féminine. Cela montre à quel point le club considère Phillips et son équipe au sérieux.

Cela étant dit, quel est au juste le projet de Brighton qui a attiré un tel soutien de la part du club avec plusieurs signatures de haut calibre ?

Au fond, il s’agira certainement d’améliorer son classement en championnat la saison dernière et de devenir compétitif parmi l’élite de la WSL.

Cela commence par les joueurs à votre disposition, et Phillips a également donné un aperçu de la façon dont elle a caractérisé sa campagne de recrutement estivale.

« Il s’agit de trouver les bonnes personnes et qu’est-ce que c’est, comment le définissez-vous ? », a-t-elle déclaré. Sports aériens.

« Nous avons partagé notre vision avec le club et les joueurs que nous recherchions. En fin de compte, nous voulions nous assurer que les personnes que nous avons recrutées partageaient l’ambition et les valeurs du club, partageaient le désir de grandir et de se dépasser et, en tant que tel, nous pensons nous avons avant tout de très bons personnages, de très bons dirigeants et de très bons êtres humains.

« Bien sûr, les qualités techniques, le talent, l’athlétisme, tous ces facteurs ont joué un rôle. Nous sommes vraiment heureux d’en être là et des joueurs que nous avons achetés.

« Ce qui est excitant avec nos nouvelles recrues, c’est que vous pouvez franchir la porte avec cette équipe aujourd’hui et vous n’avez pas l’impression qu’il y a 11 nouveaux visages parce qu’ils se sont vraiment bien intégrés. Ce sont des personnages partageant les mêmes idées et ambitieux. Cela a été c’est amusant de faire partie du groupe.

« Nous voulons concourir dans la première moitié du classement, je pense que c’est vraiment important, et nous devons être cohérents avec nos performances pour y parvenir et être compétitifs également. »

Bien sûr, la preuve de tout ce qui précède viendra une fois que la saison débutera le 1er octobre alors que Brighton se rendra à Everton.

Phillips a affronté l’équipe de Brian Sorensen à deux reprises au cours de son court mandat à la fin de la saison dernière. Elle a remporté son premier match de championnat contre les Toffees 3-2, mais a glissé vers une défaite 2-1 lors du match inverse en mai.

En réfléchissant à ces rencontres, l’entraîneur des Seagulls a déclaré : « Les deux étaient des matches compétitifs, tous deux très serrés également, qui ont été gagnés et perdus à la fin du match. Nous attendons beaucoup de qualité de leur part en possession, comme ils l’étaient l’année dernière. .

« Le match d’ouverture de la WSL, tout le monde sera excité et il se déroulera à 100 milles à l’heure. Il s’agit donc de savoir comment gérer notre élan et mettre notre empreinte sur le match. »

Cependant, le plus grand test de ce que cette équipe rajeunie de Brighton peut accomplir aura lieu lorsqu’elle affrontera le top quatre de la saison dernière lors de matchs successifs entre octobre et novembre. Non seulement les fans rechercheront leurs nouvelles stars pour performer, mais ils prendront également des points contre les grandes équipes dans les ligues les plus serrées.

Une chose qui est sûre, c’est le degré d’optimisme et de concentration qui règne à Brighton à l’approche d’une nouvelle saison. C’est un nouveau départ pour les Seagulls avec des défis à venir, mais Phillips a armé son équipe des bons outils pour en faire une campagne réussie.

