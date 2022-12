Comment le procès de Wagatha Christie est passé de la Haute Cour à West End

L’histoire de l’affaire de diffamation devant la Haute Cour de Rebekah Vardy et Coleen Rooney, surnommée le “procès de Wagatha Christie”, a été racontée sur la scène londonienne. Tristram Kenton

L’Argentine et la France viennent peut-être de disputer la finale de Coupe du monde la plus excitante de mémoire d’homme, mais plus tôt cette année, un autre affrontement adjacent au football a saisi les gens pour des raisons très différentes: Coleen Rooney (épouse de l’ancien grand Wayne d’Angleterre et de Manchester United) et Rebekah Vardy (dont le mari, Jamie, est l’attaquant qui a dirigé le triomphe miraculeux du titre de Premier League 2015-16 de Leicester City) a contesté une bataille amère en diffamation devant la Haute Cour dans ce qui a été surnommé “Le procès de Wagatha Christie”.

Maintenant, ce bras de fer juridique est passé de la Royal Courts of Justice à la scène du West End de Londres, donnant vie au procès et analysant la réaction hystérique lorsque les sujets des premières et dernières pages des tabloïds s’affrontent de manière aussi spectaculaire. “Vardy v Rooney: The Wagatha Christie Trial”, écrit par Liv Hennessy et réalisé par Lisa Spirling et mettant en vedette Laura Dos Santos et Lucy May Barker en tant que personnages titulaires respectifs, est joué au Wyndham’s Theatre jusqu’au 10 janvier avant une deuxième course au Le théâtre des ambassadeurs commence en avril.

Il y a parfois des productions théâtrales qui traitent d’une manière ou d’une autre du football – avec “The Red Lion” de Patrick Marber, une production d’opéra “Dieux du jeu” et la version musicale de scène du film à succès “Bend It Like Beckham” étant des exemples de ces dernières années. Mais “Vardy v Rooney” est différent car il examine la fascination du public pour les “WAG” (l’acronyme signifiant “épouses et petites amies” qui a d’abord été largement appliqué aux partenaires des footballeurs anglais lors de la Coupe du monde 2006) et la notoriété qui définit leur des vies.

À 10 h 29 le 9 octobre 2019, Coleen Rooney a publié un post Instagram et Twitter, révélant son travail de détective amateur pour découvrir le mécréant présumé qui avait divulgué des informations personnelles sur Rooney et sa famille au journal The Sun. Rooney avait mis en place sa propre enquête, dans laquelle elle a publié de fausses histoires sur son compte Instagram qui n’étaient visibles que par un seul de ses abonnés, et a attendu de voir si ces histoires apparaissaient dans les tabloïds. Lorsqu’elle eut terminé son enquête, Rooney annonça au monde que le sujet de l’opération d’infiltration avait été “………. Compte de Rebekah Vardy.“

Cela a été un fardeau dans ma vie pendant quelques années maintenant et j’ai enfin compris le fond de l’affaire …… pic.twitter.com/0YqJAoXuK1 – Coleen Rooney (@ColeenRoo) 9 octobre 2019

Le tweet s’est avéré plus puissant que l’épée; Internet s’est déchaîné. Twitter était inondé de contenu. Mème après mème est apparu, se propageant via le hashtag “#wagathachristie” (malgré le tout premier tweet faisant le jeu de mots contenant une faute de frappe.) Bien sûr, comme pour tout sur les réseaux sociaux, pour chaque mème se livrant à des plaisanteries de bon cœur, il y avait un commentaire odieux aux dépens de Vardy alors enceinte.

Le 23 juin 2020, huit mois après le poste explosif de Rooney, Vardy a poursuivi Rooney pour 1 million de livres sterling dans une poursuite en diffamation devant la Haute Cour. Entre novembre 2020 et mai 2021, le couple était devant et hors du tribunal de Londres, traçant les premières étapes de l’action en diffamation. Les tentatives de médiation extrajudiciaire avaient échoué, ce qui signifiait que l’affaire se dirigeait vers le procès de célébrité le plus médiatisé – et le plus cher – de l’histoire britannique.

Comme tous les bons polars, nous avons eu notre confrontation finale dans la salle d’audience ; le 10 mai 2022, Vardy et Rooney se sont retrouvés face à face devant le tribunal alors que leur procès en diffamation débutait à la Royal Courts of Justice sur The Strand à Londres devant Mme la juge Steyn. Et, alerte spoiler, c’était absolument sauvage. Le premier jour seulement, Vardy a été tenu à l’écart de la barre des témoins jusqu’à 16 heures, tandis que le tribunal a clarifié les détails du fonctionnement d’Instagram. Lorsqu’elle est arrivée à la barre, elle a été immédiatement interrogée sur un précédent article de tabloïd dans lequel elle avait décrit une certaine partie de l’anatomie du chanteur pop Peter Andre comme “une chipolata miniature”.

Les choses ont ensuite pris une tournure encore plus farfelue lorsque le tribunal a entendu comment l’agent de Vardy, Caroline Watt – qui n’a pas été appelée comme témoin au procès après que le tribunal a appris qu’elle était dans un “état fragile” et qu’elle n’était pas apte à prendre la barre. – avait perdu un téléphone portable contenant des preuves potentiellement cruciales lorsque, comme l’a déclaré l’avocat de Rooney au tribunal, “il a accidentellement glissé de sa main par-dessus bord sur un bateau en mer du Nord”.

Le procès était un méli-mélo postmoderne de haute et basse culture, les juges de la Haute Cour suivant un cours intensif sur les détails de la logistique et de l’étiquette d’Instagram, tandis que des avocats aux accents de prunier et aux accents de prune ont interrogé Vardy sur les appendices des célébrités de la liste C.

Ce qui s’est déroulé au cours du procès de sept jours finirait par être un fourrage parfait pour le monde de la classe supérieure du théâtre du West End de Londres. Et après que Vardy ait perdu l’affaire et ait été condamnée à payer jusqu’à 1,5 million de livres sterling des frais de justice de Rooney lorsque le juge Steyn a statué que Rooney avait prouvé que son allégation était “essentiellement vraie”, c’est exactement ce qui s’est passé.

Les « commentateurs » aident à guider le public de « Vardy contre Rooney » à travers les événements dans la salle d’audience. Tristram Kenton

“Vardy v Rooney: The Wagatha Christie Trial” est une pièce textuelle: tous les dialogues sont des citations directes de la transcription du procès judiciaire, ce qui est très différent de l’expérience théâtrale habituelle.

L’air d’avant-spectacle était hérissé d’anticipation alors que le public entrait dans le théâtre pour entendre l’audio atmosphérique des fans de football chanter et se moquer. Sur scène, le décor comprend une représentation minimaliste d’une salle d’audience et les planches sont recouvertes d’astroturf, complétées par les marquages ​​d’un terrain de football.

L’action du procès est tenue par deux commentateurs, interprétés par Nathan McMullen et Sharan Phull, qui nous guident à bout de souffle tout au long de l’action, avec de nombreuses blagues et métaphores pour les connaisseurs de football. Ils nous disent que nous aurons 90 minutes d’action de bout en bout – même si, comme beaucoup de matchs avec beaucoup de temps d’arrêt supplémentaires à la Coupe du monde 2022, le jeu est un peu plus long que cela. C’est une expérience surréaliste pour un fan de football d’entendre Riyad Mahrez et Danny Drinkwater être nommés sur une scène du West End.

Il semblait y avoir une impulsion snob du public à rire de l’accent de Rooney à Liverpool, interprété avec calme par le brillant Dos Santos, ou lorsque le superbe Barker’s Vardy ne comprend pas une référence au casier de Davey Jones. [in a reference to the whereabouts of her agent’s phone]. Mais la force de la pièce est qu’elle amène le public à remettre en question ses idées préconçues, comme le voulait le réalisateur Spirling.

“J’étais catégorique sur le fait que je n’étais pas intéressé à frapper ces femmes”, a déclaré Spirling à ESPN. “Ils … vivent dans des circonstances extraordinaires. Parmi les choses que moi et [writer] Liv était vraiment impressionnée par leur capacité à tenir tête à la barre des témoins. Coleen, en particulier, les expulse de l’eau, et vous réalisez à quel point ils sont intelligents et diligents.”

“Vardy v Rooney” est une pièce verbatim, avec le dialogue des scènes de la salle d’audience tiré directement des transcriptions du procès. Tristram Kenton

Ce que de nombreux fans de football ont en commun avec le grand public est une obsession pour la culture “WAG”. Les commérages salaces ont toujours été comme de la kryptonite pour les Britanniques lecteurs de tabloïds et cette affaire se sent uniquement liée à cette culture. C’est comme si deux femmes se criaient dessus dans un bar avec le reste des clients qui regardaient; les gens pourraient dire “c’est terrible, ils devraient arrêter de se battre” mais ils prendront toujours le pop-corn et se délecteront de la scène. Spirling pense que c’est parce que nous sommes rassurés de “regarder quelque chose que nous connaissons sur scène”.

Et vous pouvez voir que “Vardy v Rooney” s’inscrit dans une lignée de pièces britanniques qui, comme le dit Spirling, “sont en conversation avec notre époque”. C’est une tradition qui remonte à William Shakespeare ; réfléchir sur les problèmes du jour et encourager le public à s’engager de manière presque pantomime – il y aurait eu des moqueries et des huées aux références à peine voilées à James I alors que “Macbeth” était mis en scène pour la première fois. “Vardy v Rooney” est un ajout à la longue histoire du théâtre qui nous renvoie notre monde, tout en nourrissant le désir humain inné de commérages.

Mais, dans ce cas, le public doit se rappeler qu’il a un devoir de diligence envers ces femmes. Oui, on peut affirmer qu’ils l’ont apporté sur eux-mêmes, ou que c’est le prix de la gloire et de la richesse, mais il semble également que Vardy et Rooney aient appris à reprendre un certain contrôle sur un média qui essaie constamment de l’arracher à les. Spirling pose elle-même cette question : “Pourquoi les gens qui prétendent vouloir la vie privée ont-ils une vie si folle sur les réseaux sociaux ? Je suppose qu’il s’agit de contrôler votre propre récit. Retirer quelque chose aux médias et aux tabloïds qui a ruiné leur vie. C’est très humain. .”

Lucy May Barker (à gauche) et Laura Dos Santos jouent Rebekah Vardy et Coleen Rooney dans la production, qui entame une deuxième tournée à Londres en avril 2023. Tristram Kenton

Le manager de l’Angleterre, Gareth Southgate, a abordé ce sujet avec son affirmation plus tôt cette année que “WAGs” est un “Terme irrespectueux.” Au cours du procès, Rooney a exhorté le tribunal à ne pas utiliser le terme à plusieurs reprises, suggérant que la patience de personnalités influentes du jeu s’épuise face à cette obsession gratuite.

Alors, quelle est la suite de l’histoire de l’histoire de Wagatha Christie ? Rooney s’est inscrit pour un documentaire sur le procès de Disney +, tandis que la BBC a commandé une émission rivale et que Channel 4 a diffusé la semaine dernière une dramatisation en deux parties, “Vardy v Rooney: A Courtroom Drama”, mettant en vedette Natalia Tena (alias Nymphadora Tonks des films Harry Potter) dans le rôle de Vardy, la star de “This Is England” Chanel Cresswell dans le rôle de Rooney et Michael Sheen dans le rôle de l’avocat de Rooney, David Sherborne.

Comme le cas sur lequel elle est basée, la pièce est en grande partie un produit de son époque, et Spirling pense qu’il est peu probable que nous revoyions quelque chose de ce genre à l’avenir.

“Ce procès ne se reproduira probablement plus parce que nous sommes dans un moment qui est le Far West des médias sociaux”, a-t-elle déclaré. “Cela n’aurait pas pu arriver il y a 10 ans, car nous n’avions pas Instagram et Twitter comme nous le faisons maintenant, et dans 10 ans, la législation sera en place qui … si vous faites un commentaire sur les réseaux sociaux vous pouvez être poursuivi pour cela.”