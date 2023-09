Comment le prix de l’Apple iPhone 15 se compare à tous les iPhones précédents | Actualités technologiques

Apple a annoncé la sortie de l’iPhone 15 lors de son événement annuel de septembre à Cupertino, en Californie.

L’entreprise la plus valorisée au monde, valorisée aujourd’hui quelque 2,75 billions de dollars, a dévoilé mardi quatre nouveaux modèles :

iPhone 15 (799 $ – 1 099 $)

iPhone 15 Plus (899 $ – 1 199 $)

iPhone 15 Pro (999 $ – 1 499 $)

iPhone 15 Pro Max (1 199 $ – 1 599 $)

Qu’est ce qui a changé?

L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus utiliseront la puce A16 Bionic de l’année dernière, tandis que l’iPhone 15 Pro et le Pro Max seront alimentés par le nouveau processus 3 nm, la puce A17 Pro.

Le plus grand changement cette année concerne la manière dont les téléphones seront facturés. Pour se conformer à la législation européenne, Apple a adopté la norme de charge USB-C, remplaçant le port Lightning existant. Le nouveau câble devrait améliorer les vitesses de transfert de données et aider les consommateurs à réduire le besoin d’acheter différents chargeurs pour différents appareils.

À quel point les iPhones d’aujourd’hui sont-ils plus chers ?

La tradition de présenter les derniers iPhones chaque année s’est poursuivie depuis que le regretté cofondateur d’Apple, Steve Jobs, a annoncé le premier iPhone en 2007. Cet élément technologique qui a marqué une époque est devenu le smartphone le plus populaire au monde et le produit le plus vendu d’Apple.

Le premier iPhone commercialisé se vendait au prix énorme de 499 $. Cependant, l’année suivante, la refonte de l’iPhone 3G par Apple était beaucoup plus abordable, à 199 $.

Les prix des iPhones sont restés stables après la sortie de l’iPhone 3GS en 2009. C’était jusqu’à la sortie de l’iPhone 5c, qui est arrivé sur le marché en 2013 avec des couleurs plus vives et un prix plus convivial de 99 $. Le produit est devenu l’iPhone le moins cher de l’histoire.

Avec l’augmentation progressive des prix et le besoin du marché d’un téléphone doté de technologies avancées, les prix des iPhone ont grimpé les échelons depuis le lancement des modèles Plus, la silhouette la plus grande et la plus chère conçue pour transporter un écran plus grand.

Ce n’est qu’en 2017 qu’Apple a étonnamment lancé le nouvel iPhone X et porté les prix des iPhones à de nouveaux sommets. Le prix de 999 $ était formidable pour beaucoup, mais d’autres ont commencé à s’adapter.

À 799 $, l’iPhone 15 d’entrée de gamme partage le même prix de départ que les trois modèles précédents, de l’iPhone 12 (2020) à l’iPhone 14 (2022).

Le tableau ci-dessous compare tous les prix des modèles phares d’entrée de gamme et haut de gamme de 2007 à 2023.