Comment le prince William a utilisé les réseaux sociaux pour occulter le grand jour du prince Harry à Londres

Quelques heures avant que le prince Harry ne monte sur scène lundi soir en tant que star des WellChild Awards, son engagement caritatif le plus prestigieux au Royaume-Uni, son frère a publié son « retour en arrière mensuel ».

Il s’agit d’une décision que les amis du prince William ont niée comme étant destinée à éclipser son frère, mais qui ont déclaré qu’elle aurait pu involontairement illustrer les différences dans leur vie professionnelle.

Les comptes de médias sociaux du prince et de la princesse de Galles publient généralement un « retour en arrière mensuel » en guise de récapitulation de chaque mois. Cependant, ils le font souvent le premier du mois suivant. Par exemple, le retour en arrière d’août a été publié le 1er septembre et celui de juillet a été publié le 1er août.

Il est donc remarquable que la folie des médias sociaux de lundi ait été mise en ligne un peu plus d’une heure avant le coup d’envoi des WellChild Awards à Londres.

Les moments marquants du palais de Kensington comprenaient l’annonce par la princesse Kate de sa guérison d’un cancer, une large couverture médiatique du prix Earthshot du prince William, nouvellement barbu, la visite impromptue et privée de Kate à un spectacle de ballet et une exposition d’art en soutien et en défense. des sans-abri.

Les messages sur les réseaux sociaux ont été publiés à 14h39, heure locale.

Un peu plus d’une heure plus tard, à 15 h 57, WellChild a commencé sa diffusion en ligne, et Harry est arrivé peu de temps après.

Le bureau du prince William a refusé de commenter, bien qu’un ami du prince ait déclaré au Daily Beast : « C’est la fin du mois et à la fin du mois, ils publient le rembobinage. Je suis sûr que l’heure à laquelle ils l’ont fait n’avait rien à voir avec Harry. Mais je pense que ce qui est remarquable, c’est que cela montre tout ce qu’ils font sur une base mensuelle, et si cela a été souligné par inadvertance, ce n’est pas une mauvaise chose.

Un autre initié royal a déclaré : « C’est la militarisation séculaire de la planification. Les différents directeurs étaient toujours censés essayer – mais ils échouaient souvent – ​​de ne pas programmer d’événements très médiatisés le même jour pour éviter de se faire tomber à la une des journaux. C’est moins problématique maintenant qu’ils sont moins nombreux. Mais les vieilles habitudes ont clairement la vie dure, et il n’y a désormais aucune raison pour que William tienne compte de l’emploi du temps d’Harry.

«Je n’accepterais certainement pas que quelqu’un dise que cela a été publié si tard dans la journée par accident. Un « rembobinage mensuel » aurait tout aussi bien pu être publié le lendemain ou plus tôt dans la journée. Il me semble que quelqu’un remue la situation et fait savoir à Harry qu’il ne fera pas tout à sa manière s’il veut s’installer à Londres et faire ce qui a toujours été un travail royal en freelance.

Le prince Harry est à Londres dans le cadre d’un voyage mouvementé de quelques jours. Il s’est déjà rendu à New York pour la Semaine du climat et la Semaine de haut niveau de l’ONU et, après son séjour à Londres, il devrait se rendre dans la principauté africaine du Lesotho.

On ne s’attendait pas à ce qu’il rencontre son père et son frère, avec lesquels il est enfermé dans une querelle de plusieurs années, malgré le fait qu’ils lui ont envoyé des vœux d’anniversaire le mois dernier (un geste qui, sans surprise peut-être, n’a pas fait rembobiner le mois. ).