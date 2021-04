Le PRINCE Philip, le plus ancien époux de Grande-Bretagne, était lié par le sang et le mariage à la plupart des maisons royales du continent.

Mais comment le duc d’Édimbourg était-il lié à la reine Victoria?

Portrait de la reine Victoria par Winterhalter peint peu de temps après son ascension au trône en 1837 Crédits: Corbis – Getty

Comment le prince Philip était-il lié à la reine Victoria?

«Si la reine Victoria est considérée comme la grand-mère de l’Europe, le prince Philip est l’oncle de l’Europe», a déclaré Vassilis Koutsavlis, président de la Tatoi Royal Estate Friends Association.

Il avait du sang britannique et allemand par sa mère, une arrière-petite-fille de la reine Victoria.

Philip, le fils du prince Andrew de Grèce en exil, était un descendant direct de l’arrière-arrière-grand-mère d’Elizabeth, la reine Victoria.

Le duc d’Édimbourg, décédé en avril 2021 Crédit: AFP

La deuxième fille de la reine Victoria, la princesse Alice, est née en 1843. Elle a fini par épouser Ludwig IV – le grand-duc de Hesse.

Le couple a eu sept enfants, dont l’aîné s’appelait Victoria. Elle a épousé le cousin germain de son père, le prince Louis de Battenburg, en 1884.

Lien via la princesse Alice

Un an après leurs noces, Victoria a donné naissance à leur premier enfant, la princesse Alice de Battenburg – la mère du prince Philip – au château de Windsor.

Plus tard, elle a noué le nœud avec le prince Andrew de Grèce et du Danemark en 1903 et ils ont eu cinq enfants.

Leur plus jeune, le prince Philip, est né en 1921.

Mais la princesse Alice est devenue religieuse après s’être éloignée de son mari, mort pratiquement sans le sou en 1944.

Lord Mountbatten

Lord Mountbatten était l’oncle maternel de Philip, car son arrière-grand-mère était la reine Victoria et sa sœur était la princesse Alice de Battenberg, la mère du prince Philip.

Il était le grand-oncle du prince Charles et a été décrit par le royal comme «le grand-père que je n’ai jamais eu».

La reine Victoria et sa famille, Windsor, 1863 Crédits: Getty – Contributeur

Le prince Philip et la reine étaient-ils liés?

La reine, 94 ans, et le prince Philip, 99 ans, étaient des cousins ​​éloignés.

Comme les deux étaient directement liés à la reine Victoria, les deux partagent la même lignée.

Grâce à leurs liens respectifs avec Victoria, la reine et le regretté duc d’Édimbourg sont des cousins ​​au troisième degré.

La reine Victoria est l’arrière-arrière-grand-mère du monarque.

Elizabeth est montée sur le trône en 1952 à l’âge de 25 ans et a surpassé son arrière-arrière-grand-mère en tant que monarque régnant le plus longtemps de Grande-Bretagne en septembre 2015.

Née le 21 avril 1926 à Bruton Street, au centre de Londres, Elizabeth a grandi sans s’attendre à devenir reine.

Son père, George VI, ne remporta la couronne que lorsque son frère aîné Edward VIII abdiqua en 1936 pour épouser la divorcée américaine Wallis Simpson.

La reine avec ses demoiselles d’honneur Crédits: Getty – Contributeur

Où est né le prince Philip?

Philippos Schleswig-Holstein Sonderburg-Glucksburg est né sur une table de salle à manger sur l’île grecque de Corfou le 10 juin 1921, le cinquième enfant et fils unique du prince Andrew de Grèce.

Ses parents sont partis en exil à l’âge de 18 mois. Ils ont navigué de Corfou avec le petit garçon dormant dans un lit fait à la hâte à partir de boîtes orange.

Philip a vécu sa jeunesse en se déplaçant à travers l’Europe. Ce fut une enfance troublée.

La princesse Alice, la mère du prince Philip, a vécu au palais de Buckingham pendant deux ans avant de décéder en 1969 Crédits: Getty – Contributeur

Il a fait ses études à Gordonstoun en Écosse, où son fils, le prince Charles, était plus tard un élève involontaire et est devenu un citoyen britannique naturalisé.

Dans un domaine densément boisé au pied d’une montagne au nord d’Athènes, le père de Philip, le prince Andrew de Grèce et du Danemark, est enterré.

Le domaine Tatoi, qui abritait la résidence royale d’été, contient le cimetière royal, parsemé des tombes des parents de Philippe: rois et reines de Grèce, princes et princesses du Danemark, grandes duchesses de Russie et même un parent éloigné de Napoléon Bonaparte.

Le grand-père de Philip n’avait que 17 ans en 1863 lorsque l’Assemblée nationale grecque l’a élu roi, devenant George Ier pour remplacer le roi Otto, tout aussi né à l’étranger mais impopulaire, qui avait été déposé.

Le prince Philip est né le 10 juin 1921 du prince Andrew de Grèce et du Danemark et de la princesse Alice de Battenberg Crédits: Corbis

George I a épousé Olga Constantinova de Russie, membre de la dynastie des Romanov, et ensemble ils ont eu huit enfants, dont Andrew, le père de Philip, était le septième.

À part un enfant décédé en bas âge, tous les enfants de George et Olga ont ensuite épousé des membres de la famille royale ou des nobles européens. Pour Andrew, c’était la princesse Alice, une arrière-petite-fille de la reine Victoria.

Comme le roi du Danemark, Victoria était une entremetteuse bien connue, mariant ses enfants dans des monarchies européennes. Plusieurs de ses descendants règnent toujours en Europe.