QUAND la jeune Lady Diana Spencer est arrivée pour la première fois au château de Balmoral en tant qu'invité du prince Charles au début des années 80, le prince Philip a fait un énorme effort pour l'accueillir..

Il reconnut qu’elle était peu sûre d’elle et bien plus naïve que la sélection précédente de blondes sophistiquées de son fils.

La reine a qualifié Diana de «l’une des nôtres» parce que son père, Lord Spencer, avait été un écuyer du roi George V1.

Pendant la première année du règne de la reine, il fut aussi un écuyer pour elle, fournissant le lien vital entre l’ancien et le nouveau règne.

La famille Spencer vivait à proximité à Park House sur le domaine de Sandringham et étaient des invités fréquents à la «grande maison».

Plutôt que de la voir comme une amie de la famille, Philip a reconnu Diana comme une jeune fille maladroite, qui était manifestement intimidée par la situation.

Il s’assit fréquemment à côté d’elle lors de dîners formels dans la salle à manger éclairée aux chandelles de Balmoral, et lui fit un clin d’œil complice lorsque le joueur de cornemuse de la reine apparut tourbillonner autour de la table en jouant de sa cornemuse.

Bien que Diana ne puisse penser à rien à dire au prince Philip, il l’a toujours engagée dans une conversation.

Il était direct et direct mais jamais méchant. Quand Diana est

relation avec son fils aîné a commencé à se défaire, il a commencé à lui écrire.

Et lorsque le comportement de la princesse est devenu ce qui était considéré comme irrationnel, il a supplié la reine d’être plus positive avec sa belle-fille. Mais elle écoutait les malheurs de Diana et ne ferait rien.

Le prince Philip a expliqué à la princesse qu’il connaissait de première main le

difficultés de se marier dans la famille royale et a essayé de conclure un accord

avec son mariage désintégré.

Leur correspondance est documentée dans une série de lettres parvenues à

lumière lors de l’enquête sur la mort de Diana. Il a commencé à communiquer avec

elle lui a écrit par lettre en juin 1992, puis presque quotidiennement.

Il a suggéré des choses que Diana et Charles pourraient faire ensemble et a énuméré les intérêts communs qu’ils partageaient – pas du tout le style de Philip, comme il l’a admis.

«Je suis tout à fait prêt à concéder», a-t-il écrit dans une veine légère, «je n’ai aucun talent de conseiller matrimonial.»

Diana s’est adressé à lui tout au long de son discours en tant que «mon cher père» et l’une de ses lettres à

commença: « J’ai été particulièrement touché par votre dernière lettre qui

m’a prouvé, si je ne le savais pas déjà, que vous vous en souciez vraiment.

La «forme de communication» – comme l’appelait Philippe – s’est poursuivie à travers

l’été 1992, chacun prenant grand soin de répondre avec tact mais trop polis.

«Je voudrais toujours que vous sachiez à quel point je vous admire pour le merveilleux

la manière dont vous avez essayé d’accepter cette situation extrêmement difficile

problème familial », a déclaré Diana dans une lettre datée du 26 juillet.

Les missives de Philip sont devenues plus audacieuses à mesure que la situation empirait. Il a exprimé

son inquiétude au sujet de sa boulimie et a reconnu qu’elle aurait pu être responsable de certains de ses modèles de comportement.

Il a également reconnu qu’elle était une bonne mère, mais peut-être qu’elle avait été trop possessive avec ses fils. Diana n’aimait pas se faire dire et

montra furieusement les lettres à ses amis, dont Rosa Monckton et

Lucia Flecha de Lima, qui l’a aidée à élaborer des réponses appropriées.

Il a poursuivi en suggérant que le comportement de Diana aurait même pu conduire Charles dans les bras de Camilla Parker Bowles.

Il a commencé une lettre avec les mots: «Ouf! Je pensais que j’aurais pu aller un peu trop loin avec cette dernière lettre.

Diana a reconnu que les lettres du prince Philip étaient utiles au début, mais à mesure que les choses devenaient plus difficiles, son ton avait changé.

L’affection qu’ils partageaient autrefois s’est transformée en aversion mutuelle et en paranoïa de la part de Diana.

Je ne vois pas Sarah car il n’y a pas grand chose Dès qu’il a vu les photos de sa belle-fille allongée seins nus sur une chaise longue, les orteils embrassés par un amant, le prince Philip s’est envolé dans une rage incandescente. Pour aggraver encore les choses pour Sarah, duchesse d’York, même s’ils s’étaient déjà séparés, elle et le prince Andrew étaient à Balmoral avec la reine et le duc au moment où le scandale éclata. Le prince Philip l’aurait appelée un nom extrêmement impoli

et a dit qu’elle devrait être confinée dans une «maison de fous ou un couvent». Même la reine habituellement placide était furieuse contre Sarah, pour avoir fait honte à la famille royale en se faisant photographier avec son amant, l’américain John Bryan, en vacances en France en août 1992. Fergie a admis plus tard: « La reine était furieuse – vraiment contrariée. » Lors d’une réunion le jour de la publication des photos, la reine a répété qu’elle se sentait terriblement déçue. Fergie a raconté à l’auteur Gyles Brandreth que le duc s’était donné beaucoup de mal pour éviter de la rencontrer pendant les trois jours restants de leur visite. Elle a dit: «C’était ridicule – dès que je suis entré par une porte, il tomberait par-dessus le corgis pour sortir de l’autre. Philip a prétendu plus tard que Fergie était «inutile» et «étrange». Contrairement à Diana, à qui il écrivait régulièrement, il n’a eu aucun contact avec Fergie à partir de ce moment en août 1992 – bien qu’il ait été exceptionnellement proche de ses filles. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait refusé de rencontrer Fergie, le duc a répondu: «Je ne la vois pas parce que ça ne sert à rien.» C’était le point de vue d’un homme qui avait grandi en prenant des décisions difficiles sur les relations. En 1957, il fit le tour du monde seul, ne voyant pas sa famille pendant près d’un an. À partir du moment où le prince Andrew est né en février 1960, il y avait des spéculations que Philip n’était pas son père. Mais l’ancien secrétaire privé de la reine, Martin Charteris, a depuis révélé que le couple essayait d’avoir un troisième bébé depuis un certain temps lorsque Andrew est né. Comme le prince Charles avant lui, Andrew a été envoyé à l’école Gordonstoun. Et il a suivi son père et son frère dans la Royal Navy, où il a servi comme copilote sur un hélicoptère Sea King pendant la guerre des Malouines. Andrew a hérité de l’œil de Philip pour une jolie femme et a fait l’amour avec une série de célébrités époustouflantes, dont les actrices Catherine Oxenberg et Vicki Hodge, ainsi qu’une relation de deux ans avec l’actrice américaine de soft-porn Koo Stark. Lorsqu’il a épousé Sarah Ferguson à l’abbaye de Westminster en 1986, le duc d’Édimbourg était ravi – considérant Fergie comme

« une bouffée d’air frais ». Philip et la reine ont soutenu le couple lors de leur séparation en 1992. Mais ce soutien s’est évaporé lorsque les photos de Fergie au bord de la piscine, avec Bryan se suçant les orteils, ont été publiées à son arrivée à Balmoral. L’épouse du prince Andrew avait enfreint la première règle du duc d’Édimbourg: ne jamais faire quoi que ce soit qui puisse faire honte à la famille. Une règle que le prince Philip a respectée tous les jours pendant près de huit décennies.

Elle a révélé au designer Roberto Devorik ses craintes que le prince Philip complotait pour la faire tuer.

Devorik a répété cela sous serment, ajoutant qu’elle avait une fois pointé du doigt une photo de Philip dans un salon d’aéroport et dit: «Il veut que je disparaisse.»

Un autre ami, le négociateur milliardaire américain Teddy Forstmann, a déclaré: «Elle détestait le prince Philip.»

Diana m’a dit qu’elle avait appris à ne pas aimer Philip quand je l’ai vue au palais de Kensington peu de temps avant sa mort en 1997.

Elle a expliqué qu’elle avait averti William et Harry que son comportement

envers son personnel était inacceptable et leur a dit: «Ne criez jamais

n’importe qui comme le fait le prince Philip.

Elle pensait qu’il était un tyran et, quand l’humeur la prit, elle affirma qu’il avait presque certainement été infidèle à la reine.

Diana n’a jamais révélé si elle avait des preuves à l’appui de son affirmation, mais cela semblait la convaincre qu’elle semait le doute.

Les choses ont culminé en juin 1992 avec la première publication en série du livre d’Andrew Morton Diana: Her True Story dans le Sunday Times.

La reine et le prince Philip ont convoqué une réunion au château de Windsor pour affronter le couple en guerre.

Quand Diana leur a dit qu’elle avait essayé d’être polie avec son mari mais avec elle

les efforts avaient échoué, Philip a insisté pour qu’ils se souviennent de leur devoir et

un compromis pour le bien de leurs enfants et de la monarchie.

Ils ont estimé que la réunion avait fait des progrès précieux et qu’un deuxième sommet était organisé pour le lendemain – mais Diana ne s’est pas présentée.

Tout ce que Philip faisait était de protéger la reine. Quand il a vu les actions de Diana endommager l’institution, il a refusé de garder ses sentiments pour lui.

Peut-être que si ces deux personnages forts avaient pu maintenir leur relation précoce, Diana aurait agi sur ses conseils.

Mais malheureusement, cela n’a jamais été le cas.

Ingrid Seward est l’auteure de My Husband & I – The inside Story Of The Queen and Prince Philip’s 70 Year’s Marriage et rédactrice en chef du magazine Majesty.