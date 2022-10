Comment le prince héritier saoudien a effacé la stigmatisation du meurtre de Khashoggi

Jared Kushner n’a pas voulu parler de Jamal Khashoggi.

Je l’ai repéré dans le public fin septembre lors d’une conférence organisée par une émanation du fonds souverain saoudien, le Future Investment Initiative Institute.

C’était dans un hôtel-boutique de l’Upper East Side de Manhattan, rempli d’investisseurs, de dirigeants d’organisations à but non lucratif et de leaders d’opinion. Quand j’ai demandé à Kushner de commenter Khashoggi – le journaliste que la CIA a déterminé que des agents saoudiens avaient torturé et tué pendant que Kushner servait à la Maison Blanche de son beau-père – il s’est éloigné de moi.

La réponse de Kushner était conforme à la mission de la conférence. Avec un nom aussi long et compliqué, l’Institut FII en tant qu’organisation semble miser sur le recadrage de la conversation loin de l’Arabie saoudite dans le cadre d’un rebranding mondial et d’une campagne de relations publiques. Aucun des dépliants, bannières ou porte-noms ne mentionne nommément le royaume répressif. Mais ne vous y trompez pas : ce groupe de réflexion axé sur l’avenir est propulsé par le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, ou MBS comme on l’appelle.

En 2018, quelques semaines seulement après le meurtre de Khashoggi, les hommes d’affaires qui ont assisté à l’édition du sommet dans la capitale saoudienne – surnommé Davos dans le désert – ont caché leurs badges nominatifs avec leurs cravates. Il était toujours considéré comme honteux d’être associé à MBS.

Quatre ans plus tard, la réhabilitation du prince héritier saoudien est achevée. Le président Joe Biden, après s’être engagé sur la campagne électorale de 2020 à faire de l’Arabie saoudite un « paria », a capitulé et s’est rendu dans le pays en juillet, lors d’une visite qui a donné à MBS la légitimité dont il rêve. Les États-Unis ont envoyé d’énormes quantités d’armes au royaume. Et les graves préoccupations en matière de droits de l’homme apparaissent dans les résumés des dirigeants des États-Unis et de l’Arabie saoudite, mais n’atteignent guère le niveau de priorité absolue pour l’équipe de politique étrangère de Biden.

L’administration Biden n’a envoyé aucun représentant au sommet de l’Institut FII en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York la semaine dernière. Mais en octobre 2021, le secrétaire adjoint au Commerce Don Graves rejoint Davos dans le désert à Riyad aux côtés de BlackRock, Blackstone, Goldman Sachs et CNN.

Les conversations au sommet de Manhattan étaient centrées sur l’avenir – en grande partie la crise climatique et les avancées technologiques – sans aucune reconnaissance de la répression politique en Arabie saoudite qui soutenait par inadvertance le rassemblement. Le greenwashing a fait avancer le retour de MBS dans le giron.

Richard Attias, PDG de l’institut FII, qui travaillait auparavant en tant que producteur exécutif du Sommet économique mondial de Davos, s’est dit fier de la “plate-forme unique” de la conférence pour discuter des défis mondiaux et rassembler divers influenceurs. « Nous ne mélangeons pas du tout les questions politiques avec ce que nous faisons », m’a-t-il dit. “Il n’y a donc aucune raison pour que nous soyons touchés par un autre drame qui se passe.” Le drame auquel il faisait référence par euphémisme : le meurtre de Khashoggi.

Ceux qui sont prêts à soutenir la réhabilitation de l’Arabie saoudite

Du point de vue des investisseurs, l’argent en Arabie saoudite est trop important pour être ignoré.

L’Institut FII a appelé le rassemblement de New York la Conférence prioritaire, et il s’est concentré sur la publication d’une enquête dans 13 pays sur les attitudes de 130 000 répondants qui, selon l’institut, représentent la moitié de la population mondiale. L’institut leur a demandé : Quelle est votre priorité absolue ? C’est un incroyable exploit de déni réalisé au service d’un recadrage de la conversation loin de la politique et des droits. Bien sûr, on pourrait imaginer que la priorité absolue de beaucoup de gens est de vivre librement et de ne pas être assassiné.

MBS n’était pas présent, et il n’est pas venu à New York pour les Nations Unies – peut-être parce que la conférence de l’Institut FII fonctionnerait mieux sans lui ; peut-être parce qu’il ne viendrait aux États-Unis que s’il était associé à une invitation de la Maison Blanche, qui n’est apparemment pas proposée par Biden ; et plus probablement parce qu’il y a plusieurs affaires judiciaires contre lui. (Lors d’un remaniement ministériel le mois dernier, le père de MBS, le roi, a fait de MBS le Premier ministre saoudien, ce qui pourrait lui conférer l’immunité contre un procès contre Khashoggi.)

Au lieu de cela, l’ambassadrice saoudienne aux États-Unis, la princesse Reema bint Bandar Al Saud, fourni une vidéo. Et le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al-Falih, a dit très clairement : “Mon message aux investisseurs du monde entier, c’est que vous ne savez pas ce qui vous manque tant que vous n’êtes pas venu en Arabie saoudite”.

Kushner a assisté à la première session avec le chef du Fonds d’investissement public parent du FII, Yasir Al-Rumayyan. Le PIF saoudien, selon le New York Times, a fourni 2 milliards de dollars à la société d’investissement Affinity Partners de Kushner, ce qui soulève d’importantes questions de conflits d’intérêts.

Al-Rumayyan était en conversation avec l’ancienne présidente de l’Université de Pennsylvanie, Judith Rodin, qui a refusé une interview avec Vox. Mais une de ses citations qui a été publiée sur les réseaux sociaux de la FII m’a fait écho en termes de dissonance entre l’Arabie saoudite sous MBS et la nouvelle récupération de sa réputation. “Comment pouvons-nous grandir et prospérer si la crise tombe?” dit Rodin. “Plutôt que d’essayer de revenir à la normale, car la normale a souvent des caractéristiques qui vous ont causé des problèmes en premier lieu.” C’était une phrase incomplète qui résumait la nouvelle réalité saoudienne.

L’Arabie saoudite, avec son argent, conserve un pouvoir de mobilisation incroyable. Tout au long de la journée, nous avons entendu Dina Powell McCormick, ancienne responsable de Trump et actuelle dirigeante de Goldman, l’économiste Nouriel Roubini, le cryptomilliardaire et philanthrope Sam Bankman-Fried, le lauréat du prix Nobel Paul Romer et l’éminent chef de groupe de réflexion Michael Milken.

Il y avait un optimisme pour la réforme en Arabie saoudite malgré tous les indicateurs qui suggèrent le contraire. Irina Bokova, l’ancienne directrice générale de l’UNESCO, m’a dit qu’elle était en visite en Arabie saoudite depuis 2008 et qu’elle était impressionnée par les investissements de MBS dans le rajeunissement culturel. « Je pense que le pays se transforme de l’intérieur, et cela ne se fait pas du jour au lendemain. J’ai donc pensé qu’il était très important de soutenir, vous savez, ce type d’ouverture au changement », a-t-elle déclaré.

Mais le thème de la conférence autour des investissements environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) a montré que les technocrates du monde seraient prêts à sortir. « Rencontrer, par exemple, le responsable de l’ESG chez HSBC est quelque chose de vraiment significatif pour nous », m’a dit Daniel Kleinman, fondateur de la communauté de startups Seaworthy Collective basée à Miami. “Quand on regarde, surtout, ces problèmes qu’il faut résoudre, notamment sur le climat, on n’a pas forcément le temps de payer [attention to] d’où vient l’argent autant que l’impact qu’il crée.

Sous deux chandlers glamour, des serveurs en vestes blanches et nœuds papillon noirs ont servi de copieuses assiettes de pâtes fraîchement sautées, un pot-pourri de salades et de généreuses portions de saumon. C’était trop élégant, avec des peintures murales peintes dans un sens et des vues sur Central Park dans l’autre, mais l’idée d’obtenir un déjeuner gratuit grâce à MBS me rendait malade.

Tous les autres ont creusé.

“Il s’agit de financement”, m’a dit Maximo Mazzocco, militant pour le climat et ambassadeur mondial des jeunes auprès du Programme des Nations Unies pour le développement. «Ici, il y a beaucoup de ressources, beaucoup, beaucoup de ressources. Je parle de millions et de millions. Beaucoup de gens ici ont le pouvoir d’apporter de réels changements à l’échelle mondiale.

L’un des orateurs, qui m’a parlé sous couvert d’anonymat, m’a dit qu’il était initialement sceptique quant à l’idée de participer à un événement parrainé par l’Arabie saoudite compte tenu des préoccupations en matière de droits de l’homme. « Je ne veux pas être utilisé comme matériel de relations publiques. Je ne suis pas golfeur. Je ne veux pas être trotté », m’ont-ils dit. Au contraire, ils voulaient voir s’il était possible d’aller de l’avant et de faire du bien avec l’argent saoudien.

À quoi ressemble l’avenir pour MBS

MBS n’est peut-être pas encore le bienvenu à la Maison Blanche, mais son argent, ses représentants gouvernementaux et son message sont pris en compte aux États-Unis.

Attias, qui dirige les confabs de la FII depuis 2017, n’a pas tardé à me dire qu’il avait également produit la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin. “C’était probablement l’une des meilleures cérémonies”, m’a-t-il dit. « Et tout le monde appelait au boycott, mais à la fin de la journée, ils sont venus. Pourquoi? Parce qu’ils ont compris que vous ne pouvez pas prendre un événement mondial et international – comme les Jeux Olympiques ou la FII – en otage d’autres problèmes. Il n’y a aucune raison de compromettre le dialogue mondial.

C’était, par inadvertance, un aveu étonnant. MBS, comme la Chine, est une énorme responsabilité en matière de droits de l’homme qui peut maintenir sa connectivité mondiale malgré toutes ses lacunes morales.

Le sommet de New York s’est clôturé par une invitation à s’envoler pour l’Arabie saoudite pour le prochain volet des événements de la FII fin octobre. L’institut indique, dans un communiqué de presse, que plus de 300 conférenciers et 5 000 participants se joindront.

“Il ne s’agit pas de son altesse royale le prince héritier”, m’a dit Attias. “Il s’agit d’un événement international mondial qui se déroule en Arabie saoudite.”