Comment le prince Harry pourrait poursuivre The Crown en raison d’un changement crucial – ou utiliser une tactique secrète pour influencer Netflix, selon les experts

Le PRINCE Harry pourrait poursuivre The Crown – ou utiliser une tactique secrète pour influencer Netflix sur les futurs épisodes, ont affirmé des experts.

La cinquième saison du drame royal à la bombe de Netflix a suscité la fureur de ses intrigues sauvages, avec des allégations d’insensibilité si peu de temps après la mort de la reine.

Le prince Harry pourrait poursuivre The Crown, selon des experts Crédit : La Méga Agence

Elizabeth Debicki joue la mère de Harry dans la série

Les patrons sont également sous le feu des scènes suggérant que le prince Philip a eu une liaison avec une amie.

Et le spectacle recrée les derniers moments tragiques de Diana à Paris.

Le drame à gros budget, mettant en vedette Dominic West, 53 ans, dans le rôle du père de Harry, Charles, a défendu leurs décisions – affirmant qu’il s’agit d’une “dramatisation fictive”.

Mais maintenant, des experts juridiques et des sources royales ont affirmé que malgré cette défense, le duc de Sussex pourrait toujours poursuivre l’émission.

Ils pensent qu’il pourrait suivre d’autres célébrités qui ont intenté une action en justice – comme l’actrice oscarisée Olivia de Havilland qui a poursuivi avec succès FX pour son interprétation dans Feud, un autre soi-disant docudrame.

L’avocate Lynette Calder a déclaré au Sun: «C’est une question de contexte, donc généralement quelque chose qui est conçu comme une fiction ne comptera généralement pas comme diffamatoire parce que les gens devraient savoir que c’est fictif.

“Pendant longtemps, cela a été essentiellement la position générale, mais maintenant nous voyons de plus en plus de récits dits” fictifs “de la vie réelle et souvent d’événements relativement récents, ce qui entraîne des contestations judiciaires.”

Et l’avocat du divertissement de Los Angeles, Tre Lovell, pense que Harry pourrait peut-être traduire la Couronne en justice à cause de cela.

Il a déclaré: “Le prince Harry pourrait certainement poursuivre Netflix pour diffamation si” The Crown “dans un épisode ultérieur finit par le représenter faussement et négativement.

«Mais c’est une chose de poursuivre et c’en est une autre de gagner, et quiconque intente une action en diffamation contre des producteurs de films ou de télévision a un obstacle juridique très élevé à franchir.

“Si la série finit par répandre des mensonges sur le prince Harry, il devra montrer que les producteurs savaient que les représentations étaient fausses ou qu’ils ont agi au mépris téméraire de leur vérité.”

Au lieu de poursuivre, les experts pensent également que Harry pourrait à la place influencer l’émission après que lui et Meghan aient signé leur accord télévisé de 113 millions de livres sterling avec Netflix en 2020.

“EXTRÊMEMENT DÉFAVORABLE”

L’accord signifie qu’il pourrait être dissuadé de s’en prendre à la série en public.

Le commentateur royal Richard Fitzwilliams a déclaré au Sun : « Il ne fait aucun doute que si vous êtes sous contrat, vous ne pouvez pas vous exprimer efficacement.

“C’est très très cruel. C’est un pacte que Harry et Meghan ont accepté lorsqu’ils se sont autorisés à passer un contrat pour une énorme somme d’argent.

“Les Sussex ont un contrat avec Netflix qui produit du matériel extrêmement préjudiciable à la famille royale au nom du divertissement.”

Cependant, M. Lovell a révélé que le contrat de Harry signifie qu’il pourrait utiliser une tactique secrète pour arriver à ses fins.

Cela peut très bien devenir trop et ils doivent envisager d’aller en justice. Avocat du divertissement Tre Lovell

Il a expliqué: «Meghan Markle et le prince Harry ont également un accord de production avec Netflix qui fait une docu-série à leur sujet.

“Donc, s’ils n’aiment pas quelque chose que Netflix publie dans The Crown, il peut y avoir d’autres options que de renoncer à un partenariat avec une entreprise qui a investi beaucoup d’argent en eux.

“Puisqu’ils sont déjà à l’intérieur de la” maison Netflix “pour ainsi dire, ils peuvent avoir une certaine influence sur” The Crown “, ou du moins pousser des avertissements et d’autres notifications au public que de nombreux aspects de la série les concernant sont fictifs. “

Il pense que Harry et Meghan pourraient également utiliser leurs propres productions pour “corriger” certaines des inexactitudes de The Crown.

Il a ajouté: «En même temps, il y a une ligne que le prince Harry et Meghan Markle ne voudront pas que quiconque franchisse.

“Si cela en arrive au point où cela affecte leur nom et leur marque, cela peut très bien devenir trop et ils doivent envisager d’aller en justice.

“Ils ont une marque à protéger qui compte plus que tout accord qu’ils ont avec Netflix.”

Meghan n’engagera cependant pas de poursuites judiciaires car elle ne figurera pas dans la prochaine et dernière série du drame.

C’est à cause de la “règle des 20 ans” de la série, ce qui signifie que les événements royaux récents n’apparaîtront pas dans la saison six.

Le Sun a approché les Sussex et Netflix pour commentaires.