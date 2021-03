Dans le cas du prince Harry, sa relation avec Meghan et la sécurité de ses enfants sont devenues le catalyseur qui a poussé le couple à s’installer dans des pâturages plus verts. Leur décision a communiqué un message vital – la santé mentale et le bien-être d’une personne passent avant ses devoirs dans un système familial qui a également été prédominant chez la jeunesse indienne ces jours-ci. Nous espérons que regarder un jeune homme au pouvoir désapprendre des années de conditionnement inspirera les jeunes de tout le pays à prendre des mesures actives pour choisir leur propre bonheur en premier. L’entretien avec Oprah met tout à nu, révélant des faits inconnus sur la famille royale, le profilage racial auquel Meghan et son enfant ont été confrontés et bien plus encore.

