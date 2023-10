Comment le président philippin Marcos s’est retourné contre la Chine à propos du territoire maritime

Commentez cette histoire Commentaire

MANILLE — Le président philippin Ferdinand Marcos Jr. était en visite le mois dernier dans une province à l’extérieur de la capitale Manille lorsque son conseiller à la sécurité nationale l’a contacté d’urgence : la Chine avait installé une barrière flottante dans une partie de la mer revendiquée par les Philippines. Faut-il le supprimer ? La décision de Marcos a été presque immédiate, selon des responsables de son administration. Il a ordonné aux garde-côtes philippins de couper la barrière longue de 300 mètres. Ils ont ramené son point d’ancrage à Manille pour une conférence de presse, le qualifiant de « souvenir ».

L’opération, filmée sur vidéo rendue publique par les garde-côtes, a été considérée comme une décision étonnamment énergique, même par ceux qui ont suivi l’affirmation croissante par Marcos des revendications philippines de souveraineté sur la mer de Chine méridionale. Mais sa détermination à riposter contre la Chine s’est durcie au cours des 10 derniers mois, alimentée par le harcèlement continu de la Chine et par plusieurs cas où les tentatives de désescalade des Philippines ont été repoussées par Pékin, selon plus d’une douzaine d’Occidentaux, philippins et autres. Hauts fonctionnaires et diplomates asiatiques.

Les principaux collaborateurs de l’administration Marcos ont mené une campagne visant à dénoncer publiquement les incursions chinoises dans cette partie stratégique de l’océan Pacifique, que les Philippins appellent la mer des Philippines occidentales. La réponse a été l’indignation au niveau national et parmi les alliés des Philippines, renforçant encore l’approche du président, selon les analystes politiques.

L’armée américaine s’apprête à obtenir un nouvel accès aux principales bases philippines

La posture du président aurait été inattendue il y a un an, lorsque Marcos a accédé au pouvoir en partie en s’alliant à l’ancien président Rodrigo Duterte, qui a passé son mandat de six ans à rechercher des relations plus étroites avec la Chine tout en s’en prenant aux États-Unis et à de nombreux pays. Les autres alliés traditionnels des Philippines.

En supprimant la barrière, qui avait été installée dans une zone qui, selon un tribunal international, est sous juridiction philippine, Marcos a pris l’une des mesures les plus audacieuses jamais prises contre les revendications chinoises sur les eaux de la mer de Chine méridionale, attisant l’inquiétude quant à l’escalade des tensions.

« Il est nécessaire de se calmer », a reconnu le secrétaire philippin à la Défense, Gilbert Teodoro. « Mais sur quelles épaules repose le fardeau de la désescalade ? Pas les nôtres. »

Officiellement, les autorités chinoises ont balayé l’incident de la barrière en le considérant comme une « farce pour leur propre divertissement ». Lors d’une réunion privée avec le ministre philippin des Affaires étrangères, l’ambassadeur de Chine aux Philippines, Huang Xilian, ne s’est pas excusé, suggérant que c’était Manille qui s’était comportée de manière provocante, selon des responsables du ministère philippin des Affaires étrangères. (L’ambassade de Chine n’a pas répondu aux questions sur cette réunion.)

« Les Philippines ne cherchent pas les ennuis », a déclaré Teodoro dans une interview. « Mais la Chine est entrée dans notre salon. Avant qu’ils n’entrent dans notre chambre, nous devons faire quelque chose.

Des navires des garde-côtes chinois bloquent le passage des navires des garde-côtes philippins transportant des fournitures. (Vidéo : avec l’aimable autorisation de : Garde côtière philippine)

Canons à eau, appels sans réponse

Marcos, le fils d’un ancien dictateur qui a été critiqué en Occident pour les violations des droits humains commises par sa famille, n’a pas fait campagne pour être plus dur envers la Chine.

En janvier, il a effectué sa première visite d’État en dehors de l’Asie du Sud-Est, à Pékin, et est revenu avec 22 milliards de dollars d’investissements, la promesse des responsables chinois de parvenir à un « compromis » sur les eaux contestées et une nouvelle ligne d’urgence entre les officiers maritimes des deux pays.

Mais moins de deux mois plus tard, un navire des garde-côtes chinois a pointé ce que les Philippines ont appelé une « lumière laser de qualité militaire » sur un navire philippin. Même si le harcèlement de la part de la Chine était courant dans les eaux contestées, l’utilisation d’un laser était nouvelle. Que cela se soit produit si peu de temps après sa visite a rendu Marcos furieux, ont déclaré des responsables.

Il a convoqué l’ambassadeur Huang, marquant la première fois depuis au moins une décennie qu’un président philippin déposait une plainte aussi publique et de haut niveau. Le secrétaire exécutif de Marcos, Lucas Bersamin, qui assistait à la réunion, a déclaré plus tard dans une interview aux médias que le président avait été particulièrement vif dans ses remarques. « L’ambassadeur était là, exposant une ligne officielle du parti. Mais [Marcos] a dit : « Je pensais que… les Philippines étaient les amies de la Chine » », a raconté Bersamin. « Ce que nous avons convenu en Chine avec votre président n’est pas descendu à des niveaux inférieurs. »

Pendant des mois, les affrontements tendus entre les navires chinois et philippins se sont poursuivis. Puis, un samedi matin d’août, un imposant navire des garde-côtes chinois s’est écrasé sur un navire des garde-côtes philippins et lui a tiré dessus avec des canons à eau.

Secoués par la Chine, les États-Unis et leurs alliés renforcent leurs défenses dans le Pacifique

Environ 30 minutes après que le navire des garde-côtes philippins a signalé l’incident, les responsables philippins ont appelé leurs homologues chinois sur la ligne d’urgence, a déclaré le ministre philippin des Affaires étrangères Enrique Manalo. Pendant six heures, les Chinois n’ont pas répondu, a déclaré Manalo.

« Comment te sentirais-tu? » » a-t-il demandé, souriant étroitement en racontant l’incident. Diplomate de carrière à la voix douce, il est connu comme une voix de retenue et a personnellement signé l’accord créant la hotline.

« Eh bien, nous avons été surpris », a poursuivi Manalo, son sourire s’effaçant. « Déçu. »

Son ministère tente depuis des années de résoudre les tensions par la voie diplomatique, a déclaré Manalo, déposant plus de 450 protestations diplomatiques auprès de la Chine entre 2020 et 2023. Les dirigeants des deux pays ont souvent souligné que les différends maritimes ne représentent pas la totalité de leurs relations bilatérales. Mais des incidents récents – plus « troublants » qu’avant, a déclaré Manolo – ont rendu plus difficile pour Manille de maintenir cette approche.

L’incident du canon à eau est probablement allé plus loin que tout autre événement cette année en galvanisant le sentiment anti-chinois au sein de l’administration Marcos et de l’opinion publique philippine, ont déclaré des analystes politiques et des diplomates.

Presque immédiatement après, l’armée philippine a considérablement accru ses ouvertures envers les États-Unis sur les questions de sécurité maritime, y compris des tactiques visant à renforcer la surveillance de l’activité maritime, a déclaré un responsable de l’ambassade américaine, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour partager des discussions privées. Même si ce type de coopération était possible depuis longtemps dans le cadre de l’alliance militaire existante entre les deux pays, Manille n’avait pas manifesté un tel intérêt jusqu’à récemment, a indiqué le responsable.

Depuis le début de l’année, les Philippines ont également signé ou entamé des négociations pour de nouveaux accords de défense avec l’Australie, le Japon, l’Union européenne et l’Inde.

La Marine a acheté huit navires à la Corée du Sud pour sa force de combat offshore, responsable de la défense territoriale, et a récemment conclu un accord avec le Canada pour l’utilisation de ses satellites afin de détecter les navires qui deviennent « sombres » en éteignant les signaux de localisation – ce qui est courant. par des navires chinois en mer de Chine méridionale, selon les analystes.

Après des décennies passées à se concentrer sur les menaces à la sécurité intérieure, qui ont désormais pour la plupart diminué, il est naturel que les Philippines se tournent vers les questions de sécurité extérieure, a déclaré Teodoro, le secrétaire à la Défense. Le pays doit rassembler une « défense crédible » contre la Chine, non pas comme une stratégie visant à provoquer la guerre mais pour la dissuader, a-t-il déclaré.

En Chine, cependant, des spécialistes de l’establishment ont accusé Marcos de faire une offre aux enjeux élevés pour obtenir un soutien américain plus direct. Il rejette cette allégation.

« Marcos pense que la concurrence sino-américaine est une opportunité de prendre davantage de contrôle dans la mer occidentale des Philippines », a déclaré Hu Bo, directeur de l’Initiative d’enquête sur la situation stratégique en mer de Chine méridionale, un groupe de réflexion chinois. « Il pense qu’il peut utiliser les deux pouvoirs l’un contre l’autre pour son propre bénéfice, mais c’est une approche dangereuse. »

En janvier, Marcos a nommé un nouveau conseiller à la sécurité nationale, Eduardo Año, un ancien général qui a dirigé la bataille militaire contre les militants de l’État islamique dans la ville méridionale de Marawi en 2017. L’une de ses premières directives a été d’adopter une politique de « transparence » sur les développements. dans les eaux contestées, a déclaré son adjoint Jonathan Malaya. Les garde-côtes ont été chargés de documenter chaque cas de harcèlement, de le publier sur les réseaux sociaux et de partager l’information avec les diplomates et les journalistes.

Ces photos et vidéos, parfois prises en tremblant par les marins à l’aube, ont suscité une colère généralisée contre la Chine parmi les Philippins. Dans une enquête réalisée en juin par la société de sondage Pulse Asia, plus de 80 pour cent des personnes interrogées aux Philippines ont déclaré qu’elles souhaitaient que le pays renforce ses alliances pour défendre ses droits maritimes.

Se faire des amis en formant des travailleurs est la nouvelle stratégie de la Chine

Mais « la transparence va dans les deux sens », a déclaré Evan Laksmana, chercheur principal à l’Institut international d’études stratégiques de Singapour qui étudie la modernisation militaire. Si la campagne publicitaire des Philippines a révélé l’agression chinoise, elle a également mis en lumière les limites des garde-côtes et de la marine philippines, qui ont été sous-financées.

Les forces philippines commencent à avancer, a déclaré Laksmana. En attendant, cependant, « la Chine continue de progresser, de progresser, de progresser ».

Dix jours après l’incident de la barrière, les garde-côtes ont fait une annonce qui a arrêté Manille : un navire commercial non identifié avait percuté un bateau de pêche dans l’ouest de la mer des Philippines, tuant trois Philippins.

Dans tous les départements, les responsables se sont dépêchés de déterminer à qui appartenait ce navire. Les législateurs du Sénat philippin ont affirmé prématurément que c’était celui de la Chine. Marcos a publié une déclaration appelant au calme. Au bout de deux heures, les garde-côtes ont fait le point : il s’agissait d’un pétrolier naviguant sous pavillon des Îles Marshall.

« Dieu merci », a déclaré ce matin-là le président du Sénat Juan Miguel Zubiri en entrant dans son bureau, s’excusant d’avoir été 40 minutes de retard pour un entretien car il avait répondu à des appels concernant l’incident. « C’est actuellement une poudrière dans la mer des Philippines occidentales », a-t-il déclaré.

Un point d’éclair qui pourrait déclencher une crise majeure est un atoll des îles Spratly, contestées, à environ 100 milles au large des côtes philippines et à 900 milles de la Chine continentale. En 1999, les Philippines ont intentionnellement fait échouer un navire datant de la Seconde Guerre mondiale sur le Second Thomas Shoal et ont depuis lors utilisé le navire comme avant-poste militaire.

Les commentateurs pro-chinois affirment que Pékin ne permettra pas aux Philippines de construire une structure sur l’atoll, comme l’ont proposé certains législateurs philippins. Malaya, le responsable de la sécurité nationale, a refusé de dire ce que le gouvernement avait en tête concernant le navire échoué, le BRP Sierra Madre, mais a souligné que l’administration était en train d’affiner un plan gouvernemental pour dissuader la Chine.

Est-ce que ça marcherait ? Il fit une pause. « Nous ne savons pas vraiment. »

« Ce que nous savons », a ajouté Malaya, « c’est que nous ne voulons pas simplement accepter ce comportement ».

Plus tôt ce mois-ci, alors que le personnel de la marine de sept pays alliés se réunissait aux Philippines pour participer à des exercices navals conjoints, des navires chinois ont tenté d’intercepter des navires philippins transportant des fournitures vers la Sierra Madre. Un navire chinois s’est approché à quelques mètres d’un navire des garde-côtes philippins.

Les membres de l’équipage et les journalistes se tenaient sur le pont avec des caméras pour filmer.