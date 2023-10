Comment le président de la Chambre est devenu le travail le plus misérable de Washington

« La lutte pour le président est le point culminant d’un long déclin du pouvoir des partis à la Chambre », a déclaré Green, qui a a beaucoup écrit sur la présidence et élections des présidents. « Il s’agit d’une évolution qui se poursuit depuis plusieurs décennies. »

À long terme, a déclaré Green, c’est une mauvaise nouvelle pour les républicains, car cela signifie que tout futur orateur devra naviguer dans le même champ de mines politique qui a fait tomber Kevin McCarthy – ainsi que Paul Ryan, John Boehner et Newt Gingrich avant cela.

« En gros, vous avez une Chambre à égalité, sans majorité opérationnelle », a déclaré Green. « Tout est juste bloqué. »

Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

Ian Ward : Du point de vue des sciences sociales, que se passe-t-il à la Chambre?

Matthieu Green : Je pense que le tableau d’ensemble est que les deux partis à la Chambre – mais surtout le Parti républicain – ont perdu leur autorité. Si vous voulez avoir une Chambre très partisane où le parti majoritaire choisit le président et fixe les règles et l’ordre du jour, alors ce parti doit rester uni lors des votes en salle. Ils n’obtiennent pas ce pouvoir automatiquement : il doit être continuellement soutenu par une majorité à la Chambre. Les deux partis luttent depuis les années 1990 pour maintenir cette discipline, mais le déclin des Républicains a été bien plus marqué.

Le représentant Jim Jordan (R-Ohio) est vu à Capitol Hill le 16 octobre 2023. | Francis Chung/POLITIQUE

Salle: Que s’est-il passé dans les années 1990 pour amorcer le déclin du pouvoir des partis ?

Vert: Les deux partis ont commencé à voir l’élection de législateurs plus indépendants, mais pas nécessairement fidèles à leur parti. Pour les républicains, on commence à voir des gens comme Newt Gingrich se faire élire en 1978, qui a déclaré : «Je ne vois pas pourquoi je dois être loyal envers un chef de parti si je pense qu’il guide le parti dans le mauvais sens..» Ils n’étaient pas disposés à contester l’élection d’un chef sur le terrain, mais ils étaient prêts à repousser un peu les limites. Puis, après les élections de 1992, il y a eu les nouveaux Républicains qui ont déclaré pendant le scandale des chèques sans provision«C’est un scandale et la Chambre doit se réformer” – même si cela signifiait embarrasser les dirigeants républicains comme Newt Gingrich, qui retiraient de l’argent des comptes même lorsqu’il n’y avait pas d’argent.

Mais en réalité, c’était la promotion de 1994 qui comptait un grand nombre de membres qui n’avaient jamais fait de politique législative auparavant, qui étaient très idéalistes sur le plan idéologique et qui, sinon dédaigneux, du moins ignoraient les normes de loyauté envers un parti. Un groupe d’entre eux a fini par essayer de faire ce qui a été fait à McCarthy, c’est-à-dire de destituer Newt Gingrich, alors président, en utilisant cette procédure sur le terrain. Ils ne sont pas allés très loin, mais le fait qu’ils étaient prêts à le faire indiquait aux Républicains que ce serait un défi pour les dirigeants de partis comme Gingrich et d’autres de maintenir l’unité de leur parti sur des choses comme le choix d’un chef.

Salle: C’est plutôt ironique, compte tenu du rôle de Gingrich dans la concentration du pouvoir au sein de la présidence, non ?

Vert: C’est en partie l’ironie, mais aussi en partie la cause. Dans les vieux jours [in the 1960s], les démocrates de la Chambre, issus d’un parti très profondément divisé, avaient un modèle dans lequel ils ne donnaient pas beaucoup de pouvoir à leur président. Ce pouvoir était plutôt exercé par les présidents des comités et par le Comité du Règlement, qui était relativement indépendant. Cela signifiait qu’il était difficile pour un parti d’agir comme une unité, en particulier sur la législation libérale et sur les droits civiques, car les démocrates du Sud contrôlaient les comités. Mais cela signifiait également que, le pouvoir étant dispersé, le parti disposait de multiples débouchés permettant aux factions d’exercer leur influence.

Mais lorsque Gingrich concentrait le pouvoir, il concentrait également les responsabilités, et l’orateur devenait le point focal de tout groupe mécontent de la direction du parti. Si vous faites cela, vous devez être sûr de pouvoir faire respecter la discipline de parti et garder les gens fidèles à cet orateur et à ce chef de parti.

Salle: Quels facteurs ont rendu la tâche plus difficile pour les Républicains ?

Vert: L’un d’entre eux est le changement dans le milieu du financement des campagnes électorales. La Cour suprême a assoupli la réglementation sur le financement des campagnes électorales, avec pour conséquence qu’il est plus difficile pour les partis d’avoir le monopole de la collecte et de l’utilisation des dépenses de campagne. Nous avons eu un système pendant des décennies dans lequel les membres individuels peuvent collecter leur propre argent, mais certaines de ces décisions de la Cour suprême ont vraiment ouvert tout l’environnement de financement des campagnes électorales et l’ont transformé en un Far West où toute personne riche peut collecter des tonnes d’argent. , ne pas révéler d’où vient cet argent et le dépenser partout. Il était donc beaucoup plus difficile pour les partis d’utiliser le financement comme outil pour accroître la discipline.

L’autre facteur concerne les changements dans l’environnement médiatique, d’abord avec l’essor du câble, puis avec l’essor d’Internet et des médias sociaux. Les entrepreneurs individuels au Congrès peuvent créer leurs propres partisans, ce qui devient alors pour eux une ressource en vue de leur réélection. Et qu’est-ce qui retient l’attention ? Être provocateur. Vous n’obtiendrez pas un million de followers en disant : «J’aime Kevin McCarthy.» Ce qui vous rapporte un million de followers, c’est de dire : «Kevin McCarthy est une créature des marais.» Cela encourage donc également la fracture et l’éclatement des partis au Congrès.

Maintenant, il est important de dire que les facteurs dont je parle ne sont pas des explications causales définitives. [for the breakdown of party discipline]. Ils contribuent à un environnement qui augmente la probabilité d’un effondrement de la discipline de parti – mais ce n’est pas automatique.

Salle: Pourquoi les démocrates semblent-ils capables de maintenir la discipline de parti plus efficacement que les républicains dans cet environnement ?

Vert: On peut avancer un argument fort selon lequel il s’agit de ce que défendent les partis. D’autres politologues ont soutenu que les démocrates ont essentiellement pour mission de gouverner. Ils vont se battre, et ils ne seront pas d’accord, et certains pourraient même dire : «Je n’aime pas Nancy Pelosi et j’aimerais qu’elle ne soit pas oratrice,» Mais si l’alternative est un effondrement total où ils n’ont aucune chance de légiférer, cela représente un coût trop élevé pour la plupart des démocrates.

D’un autre côté, les Républicains ont toujours été plus sceptiques à l’égard du gouvernement. Certains d’entre eux pourraient être heureux que la Chambre soit paralysée. Ils pensent: «Hé, si nous ne faisons rien, alors nous ne faisons rien de mal. Cela les incite à être déloyaux et à causer des difficultés à votre parti. Ce scepticisme inhérent à l’égard du gouvernement peut également se traduire par un scepticisme à l’égard des dirigeants de votre propre parti.

Salle: Les Républicains ont-ils le sentiment d’agir de manière rationnelle, compte tenu de la nature des incitations politiques ?

Vert: J’hésite à utiliser le mot « rationnel », car cela suppose que c’est la seule voie qu’ils pourraient suivre, et cela suppose également que c’est ce que veulent les électeurs. Parce que nous avons une démocratie représentative, il y a toujours un écart entre ce que les électeurs pensent vouloir et ce que font les législateurs – et cela donne aux législateurs une grande latitude pour interpréter les résultats des élections d’une manière qui correspond à leurs préférences ou à leurs intérêts. Je ne dirais donc pas que ce qu’ils font est irrationnel, mais ils ont le choix.

Salle: En fin de compte, dans quelle mesure la situation actuelle se résume-t-elle au dysfonctionnement des Républicains, et dans quelle mesure se résume-t-elle au fait que, pour toutes ces raisons structurelles dont vous avez parlé, les orateurs ont beaucoup moins de marge de manœuvre ?

Vert: Certaines de ces choses sont propres au Parti républicain, mais en même temps, nous avons également constaté ces défis au sein du caucus démocrate. Par exemple, prenons le nombre de législateurs qui ne voteront pas pour le candidat de leur parti au poste de président. Avant, il était nul, puis il a commencé à augmenter dans les deux partis. D’une certaine manière, j’ai l’impression que les démocrates devraient regarder la conférence du caucus républicain et dire : «C’est là que je vais, sauf par la grâce de Dieu.»

Alors pourquoi les démocrates n’ont-ils pas eu ce problème ? Franky, ils ont eu de meilleurs dirigeants – des dirigeants qui ont plus d’expérience dans le processus législatif et qui sont plus disposés et plus capables de faire respecter la discipline. Cela s’explique en partie par l’environnement médiatique, qui a encouragé cela dans les deux partis, mais nous n’avons pas vu l’équivalent de Fox News à gauche. MSNBC est libérale, mais elle n’a pas d’emprise sur les électeurs de son parti comme le fait Fox.

Si nous voulons parler du dysfonctionnement républicain, il est associé à ces forces plus larges qui frappent le Congrès et les deux partis. Mais ces forces ne sont pas symétriques, et les défis ne sont donc pas symétriques. C’est une expérience de pensée intéressante : et s’il y avait un équivalent de Nancy Pelosi à la Conférence républicaine ?

Salle: Courons avec. Qui pourrait occuper ce rôle ?

Vert: Le premier nom qui me vient à l’esprit est l’ancien représentant Tom DeLay (R-Texas). Il était un remarquable compteur de voix, un conservateur sans vergogne, il était capable de construire des coalitions avec une petite majorité, il utilisait une combinaison d’incitations positives et de menaces et il collectait d’énormes sommes d’argent. Je ne sais pas s’il pourrait survivre dans cet environnement où les médias sociaux, Fox et le House Freedom Caucus sont plus importants que jamais. Mais quelqu’un comme celui-là pourrait probablement faire un meilleur travail que les dirigeants récents.

Dans cet environnement, vous avez besoin soit d’un leader fort, soit d’une répartition plus large du pouvoir, comme le font les démocrates de la Chambre.

Salle: À quoi cela ressemblerait-il pour les Républicains ?

Vert: Cela ressemble à la direction que prenaient les républicains de la Chambre des représentants en janvier. McCarthy a fait de nombreuses concessions aux conservateurs de la Chambre et au House Freedom Caucus. Il a même nommé deux membres du Freedom Caucus au Comité des règles – plus le représentant Thomas Massie (R-Ky.) – ce que moi et d’autres observateurs du Congrès considérions comme une énorme concession. Il leur donnait un droit de veto sur l’ordre du jour, ce qui faisait évoluer les choses vers un processus plus ouvert. Il a suggéré que oui, davantage de membres des deux partis pourraient avoir leur mot à dire, et oui, il pourrait y avoir une coalition multipartite au sein du Comité du Règlement.

Mais le problème – outre le fait que beaucoup de Républicains pensaient que McCarthy avait rompu sa parole sur ces concessions – est que si l’on procède à une réforme institutionnelle, elle doit s’aligner sur les préférences politiques de ceux qui poussent à ces changements. Par exemple, les démocrates de la Chambre des représentants ont commencé à centraliser le pouvoir dans les années 70 et 80 parce que le parti était devenu plus libéral et qu’ils savaient que les présidents des commissions étaient des conservateurs du Sud qui ne laisseraient jamais passer les projets de loi libéraux. Mais ils pensaient : «Nous sommes désormais majoritaires dans le parti, nous élisons le président, nous élisons le président, donc nous aurons notre ordre du jour.» Donc ces choses correspondaient.

Ce qui se passe ici, cependant, c’est que ces objectifs ne correspondent pas. Les rebelles veulent un processus plus ouvert, mais ils veulent aussi des résultats législatifs plus conservateurs, et ils n’obtiendront probablement pas les deux. Vous pouvez soit choisir un orateur vraiment conservateur qui fasse passer les priorités de droite, soit obtenir un processus plus ouvert. C’est pourquoi je pense que la lutte va continuer, car je ne vois pas de majorité conservatrice à la Chambre pour le moment.

Salle: Avons-nous atteint un point où il y a quelque chose de fondamentalement brisé dans la présidence républicaine ? Ou existe-t-il une voie possible vers une sorte de réconciliation ?

Vert: Je ne pense pas que la présidence soit brisée, mais je ne vois pas de réformes majeures à la Chambre ou dans la façon dont les Républicains fonctionnent tant qu’il n’y aura pas une nouvelle majorité importante. Cette majorité pourrait être républicaine s’ils remportent 30 sièges aux prochaines élections, ou démocrate s’ils en remportent 40. Elle pourrait être une majorité multipartite, où tous les démocrates et une poignée de républicains plus modérés se forment. une sorte de coalition multipartite durable comme on en voit dans certaines législatures d’État – même si c’est probablement le résultat le moins probable.

Mais maintenant, vous avez essentiellement une Chambre à égalité, sans majorité opérationnelle. Tout est juste bloqué. Il n’y aura pas de réforme procédurale parce qu’il n’y aura même pas beaucoup de mesures législatives. À ce stade, nous n’avons même pas de haut-parleur.