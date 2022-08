Comment le président Biden a lié un salaire minimum de 15 $ à la réforme des prêts étudiants

Les travailleurs et sympathisants de la restauration rapide se battent pour faire passer le salaire minimum à 15 dollars de l’heure. James Leyne | Historique de Corbis | Getty Images

L’administration Biden semble avoir lié une politique de prêts aux étudiants annoncée mercredi à sa campagne plus large pour un salaire minimum national de 15 dollars de l’heure. La Maison Blanche a détaillé un plan tant attendu pour annuler jusqu’à 20 000 $ de dette étudiante fédérale pour les emprunteurs, et a prolongé une pause de paiement jusqu’à la fin de 2022. Mais dans le cadre plus large des mesures politiques, il y avait des ajustements aux “plans de remboursement axés sur le revenu”. Ces plans aident à rendre les paiements mensuels plus abordables pour les emprunteurs à faible revenu. L’administration a lié l’un de ces ajustements – en particulier, celui relatif à une définition de revenu «non discrétionnaire» – à un salaire minimum de 15 $.

Comment la dette étudiante est liée à un salaire minimum de 15 $

Le revenu « non discrétionnaire » est essentiellement le revenu qu’un ménage consacre à des biens essentiels comme le loyer, les versements hypothécaires et la nourriture. Pour les emprunteurs dans des plans axés sur le revenu, le gouvernement protège leur revenu non discrétionnaire en l’exemptant du remboursement. Le montant est basé sur le revenu annuel du ménage par rapport au seuil de pauvreté fédéral.

Selon les règles actuelles, un emprunteur dont le revenu est inférieur à 150 % du seuil de pauvreté fédéral est admissible à un remboursement mensuel de 0 $. En 2022, cela équivaut à environ 20 385 $ avant impôt pour un célibataire — environ 9,80 $ de l’heure pour un travailleur à temps plein. Le président Biden a proposé de relever ce seuil à 225 % du seuil de pauvreté fédéral, soit environ 30 577,50 $ de revenu annuel, soit 14,70 $ de l’heure. La politique garantit qu'”aucun emprunteur gagnant moins de 225% du seuil de pauvreté fédéral – environ l’équivalent annuel d’un salaire minimum de 15 dollars pour un seul emprunteur – n’aura à effectuer un paiement mensuel”. selon au ministère de l’Éducation des États-Unis.

La politique – qui s’applique aux prêts étudiants de premier cycle – signifie que davantage d’emprunteurs dans des plans axés sur le revenu seraient admissibles à un paiement mensuel de 0 $ ou devraient une facture mensuelle plus petite, selon les experts en prêts étudiants. “Ces changements rendent les choses plus abordables pour les emprunteurs et permettent aux emprunteurs d’éviter les défauts de paiement”, selon Whitney Barkley-Denney, conseillère politique principale au Center for Responsible Lending.

Autres changements apportés aux plans de remboursement fondés sur le revenu

L’administration a également annoncé simultanément d’autres réformes des régimes axés sur le revenu. Aucune des mesures n’est encore définitive. Le ministère de l’Éducation propose des règlements “dans les prochains jours”, l’agence a dit Mercredi. Le public disposera d’une fenêtre de 30 jours au cours de laquelle il pourra commenter la proposition, puis le Département utilisera ces commentaires pour élaborer une règle finale, qui pourrait différer de la proposition. En plus du seuil de revenu « non discrétionnaire » plus élevé, les mensualités des emprunteurs seraient plafonnées à 5 % des revenus ; ce serait la moitié du plafond actuel de 10 %.

C’est une autre façon de continuer à pousser l’idée que 15 $ devrait être le salaire minimum. Abigaïl Seldin PDG de la Fondation Seldin/Haring-Smith

Barkley-Denney a donné un exemple de la façon dont cela fonctionnerait pour un ménage d’une personne : Disons qu’un emprunteur a un revenu de 60 000 $ en 2022. Comme indiqué ci-dessus, les premiers 30 577,50 $ seraient considérés comme « non discrétionnaires » et donc protégés contre le remboursement. Les 29 422,50 $ restants seraient « discrétionnaires » et utilisés pour calculer le paiement mensuel de l’emprunteur. Les nouvelles règles plafonneraient ces paiements à 5 % du revenu discrétionnaire – environ 123 $ par mois contre 245 $ par mois sous le maximum actuel de 10 %.