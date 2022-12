Comment le premier rendez-vous de jeu de sa fille à la Maison Blanche s’est mal passé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Steve Back/Shutterstock

Alerte élevée! Michelle obama58 ans, n’a pas réalisé à quel point la sécurité de la série White House était vraiment jusqu’à ce que sa fille Sacha, maintenant âgée de 21 ans, a eu sa première date de jeu là-bas. L’ancienne Première Dame a révélé ce que c’est que d’être son amie lors d’une interview avec Kelly Clarkson le jeudi 15 décembre.

Michelle avait fière allure alors qu’elle s’asseyait avec la chanteuse country/animatrice de chat. Elle portait une veste en laine de couleur anthracite avec un pull poivre et sel. La femme de Barack Obama portait des boucles d’oreilles scintillantes et ses cheveux micro-tressés étaient ramenés en une queue de cheval haute.

Donnant aux fans un aperçu de la vie à la Maison Blanche, Michelle a raconté à Kelly l’histoire de sa première invitation à inviter des gens au 1600 Pennsylvania Ave. Après avoir rencontré une autre mère qu’elle aimait, Michelle a décidé d’organiser une date de jeu. L’auteur n’y a pas beaucoup réfléchi lorsqu’elle a demandé à l’ami de sa fille de venir la première fois, mais la situation s’est avérée être bien plus une épreuve qu’elle avait négociée. “Au début, je l’ai juste vue et je me suis dit : ‘Pourquoi n’invites-tu pas la petite Olivia à venir ?’ Et bien sûr, elle était comme, “Bien sûr.”

Ce n’est que plus tard que son amie a raconté à Michelle ce qui s’était passé de son côté. “Plus tard, alors que nous devenions amis, elle m’a raconté comment c’était, venir chercher Olivia après ça, venir à la Maison Blanche.

Bien que le FLOTUS soit indéniablement populaire, elle a souligné certains des inconvénients d’être son copain. “Qu’y a-t-il de l’autre côté d’être mon ami?” a-t-elle dit à Kelly. «Eh bien, c’est un contrôle de sécurité sociale, c’est une vérification des antécédents. Tout ça. C’est un vétérinaire clair avant même que vous puissiez entrer dans la porte.

Et c’était sans que la mère n’entre même dans la Maison Blanche elle-même. (Pourtant, elle s’est assurée d’avoir l’air polie pour la visite. Michelle a révélé que son amie “est allée se faire coiffer, faire les ongles et laver sa voiture.” “” Je ne me présente pas en désordre à la Maison Blanche. “

Michelle a essayé d’être polie et de sortir la petite Olivia, sans se rendre compte que c’était un énorme non-non de sécurité. “Vous ne quittez pas la résidence en tant que principal”, a-t-elle appris plus tard. « Cela déclenche toute cette sécurité extérieure. L’équipe de contre-attaque entre en action. Gilets pare-balles noirs avec mitrailleuses, chiens. Ils commencent à descendre.

Ainsi, lorsque la mère de deux enfants est sortie, la sécurité était au rendez-vous. “J’arrive, sa voiture est maintenant entourée de sécurité”, se souvient Michelle.

La situation ne s’est pas arrêtée là. Continuant à agir comme une maman typique, Michelle a invité la petite Olivia et sa maman sur la célèbre pelouse sud de la Maison Blanche.

“Je suis comme, ‘Sortez, sortez'”, se souvient-elle. Mais on avait dit explicitement à la “bonne amie” de Michelle : “En aucun cas, madame, vous ne devez sortir de votre voiture.”

“Cette femme est sur le point de faire pipi dans son pantalon”, a dit Michelle en riant, expliquant comment elle continuait à faire signe à son copain. «Je l’appelle, je lui dis:« Sortez. Et elle est comme, [groan.]

Cependant, son amie a géré la situation avec un calme total, sortant « lentement » de sa voiture pour avoir une « bonne conversation » avec sa nouvelle amie. “Elle a tout joué, je ne savais rien de tout cela”, a poursuivi Michelle, expliquant pourquoi elle a dû inclure l’anecdote dans son nouveau livre. La lumière que nous portons.

Heureusement, la star n’a pas effrayé son copain. L’amitié s’est transformée en une connexion durable et elle considère maintenant l’amie de Sasha, Olivia, “comme une fille”.

Terminant le conte par une leçon, Michelle a déclaré : « Si je n’avais pas pris le risque de m’étendre, de tendre la main à un étranger et de me faire une amie, elle ne serait pas dans ma vie. Et donc si je peux me faire de nouveaux amis, n’importe qui peut le faire, d’accord ? »

