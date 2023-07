Comment le premier film du réalisateur canadien Luis De Filippis sur des vacances en famille s’est penché sur la joie trans

Alors que Luis De Filippis développait son premier long métrage, Quelque chose que tu as dit hier soirla cinéaste canadienne s’est souvenue de ses vacances d’enfance en Floride.

C’était une dernière visite familiale dans l’État du soleil en tant qu’adulte qui contenait l’esprit qu’elle essayait de capturer dans son histoire sur Renata, une femme trans d’une vingtaine d’années qui accompagne sa famille lors d’un voyage dans une petite station balnéaire au bord du lac en Ontario. pays.

Une rareté parmi les films avec des pistes trans, Quelque chose que tu as dit hier soir n’a pas de scène de sortie culminante, pas de tension liée à l’identité de genre, pas de traumatisme. C’est une histoire tranche de vie qui se délecte de l’humour et de la maladresse d’une dynamique familiale en constante évolution – une approche qui semblait nouvelle pour son créateur.

« Je pense que parlant pour moi et parlant pour les femmes trans que je connais, nous sommes juste fatigués. Nous sommes fatigués du drame. Nous sommes fatigués de nous voir dépeints comme des gens tristes ou des gens qui doivent être courageux ou des gens qui doivent constamment souffrir à l’écran », a déclaré le réalisateur torontois à CBC News dans une interview. « Ma vie n’est pas comme ça. »

De Filippis s’est entretenu avec CBC News lors d’une entrevue individuelle et à nouveau lors de la première du film sur le tapis rouge plus tôt ce mois-ci. (Michael Cole/CBC)

Renata se bat constamment avec sa sœur autorisée, Sienna qui, naturellement, est aussi sa meilleure amie ; elle aime et néglige parfois son père silencieux Guido; elle fait face aux attentes élevées de la bruyante maman Mona. Quand va-t-elle arrêter de vapoter ? Quand va-t-elle se réveiller et trouver un vrai travail ? (À l’insu de maman, Renata est au chômage depuis des mois).

Le casting principal a passé un mois à tourner au Fern Resort au nord de Toronto, arrivant quelques jours avant le début de la production pour avoir ses propres vacances, boire de la tequila et jouer à des jeux de société. Dans le cadre d’un exercice de formation de caractère, ils se demandaient quel enfant pourrait être le favori et s’ils le savaient ou s’ils l’ignoraient.

REGARDER | Des vacances en famille éprouvantes dans le Quelque chose que tu as dit hier soir bande-annonce:

« Je pense juste que nous méritons plus de rires. Nous méritons plus de rires de nos personnages et nous méritons plus de rires dans nos histoires », a déclaré De Filippis.

Le film, qui a été présenté en première au Festival international du film de Toronto en 2022, est maintenant à l’affiche dans les cinémas du pays.

Comment Julia Fox s’est impliquée

Le film est imprégné d’appréciation pour la famille italienne sur laquelle il est vaguement basé. La patience des personnages les uns envers les autres se déroule entre les chants pop dans la langue maternelle et les appels téléphoniques à nonna, la grand-mère invisible de Renata.

De Filippis s’est inspirée de ses propres expériences en grandissant dans une famille italo-canadienne, explorant comment ces voyages à l’étranger pourraient changer la façon dont ils interagissaient.

« C’était bizarre parce que les endroits étaient exactement les mêmes, mais nous étions différents en tant que personnes, et nos relations les uns avec les autres [were] différent. Et c’est ce sur quoi je pense que le film est en quelque sorte basé », a déclaré le réalisateur.

« Il s’agit de cette expérience de partir en vacances avec ces personnes qui vous connaissent le mieux mais aussi… qui ont une idée très particulière de qui vous êtes. »

C’est là qu’intervient la célèbre productrice exécutive du film : Julia Fox, l’actrice italo-américaine qui a joué dans le drame de 2019 Gemmes non taillées avec Adam Sandler, a mis la main sur un Quelque chose que tu as dit hier soir screener lorsqu’il lui a été envoyé par un ami qui connaissait également De Filippis.

REGARDER | Pourquoi Julia Fox s’est identifiée à Quelque chose que tu as dit hier soir: Comment Julia Fox est devenue la productrice exécutive d’un film canadien indépendant Julia Fox, productrice exécutive de Something You Said Last Night, a parlé avec CBC News de l’importance et de la pertinence de l’histoire au cœur du film canadien primé. Le film suit une femme transgenre d’une vingtaine d’années qui accompagne sa famille italo-canadienne en vacances.

Fox s’est souvenue de sa propre famille : la proximité, l’absence de frontières, « le genre d’amour que vous n’avez tout simplement pas remis en question », a-t-elle déclaré à CBC News lors de la première du film à Toronto.

« C’était tellement nostalgique pour moi », a-t-elle déclaré. « Cela m’a en quelque sorte transporté dans le temps et je me suis sentie à nouveau comme une petite fille chez mon grand-père – mon non non – loger. »

Fox, qui vient de New York, a également souligné l’importance d’une représentation trans authentique à l’écran, l’appelant « la vie ou la mort ».

« J’espère que les gens pourront vraiment garder l’esprit ouvert et se rendre compte que les gens doivent pouvoir se voir à l’écran et non d’une manière traumatisante et non d’une manière qui évoque de vieilles blessures … c’est juste une question d’amour et de famille. »

Le premier film de De Filippis, un court métrage de 2017 intitulé Pour Nonna Anna à propos d’une femme trans prenant soin de sa grand-mère malade, aborde des thèmes similaires sur la féminité trans, la dynamique intergénérationnelle et la culture italienne que la réalisatrice s’attend à ce qu’elle continue à exploiter dans son futur travail.

Pour l’instant, elle dit que la réaction à Quelque chose que tu as dit hier soir a été un rêve.

« Le plus grand compliment que je reçois, c’est quand les gens disent : « Oh, je me suis vraiment vue là-dedans » ou « J’ai vraiment vu ces gens que j’aime tellement là-dedans » », a-t-elle déclaré. « Cela signifie que ça touche les gens, ça touche les gens, et je pense que c’est le pouvoir du cinéma. »

REGARDER | Fatigué de la représentation trans malheureuse, Luis De Filippis a réalisé un film sur la joie : Comment le réalisateur Luis De Filippis a encadré les jeunes trans sur le plateau Le cinéaste canadien Luis De Filippis a parlé à CBC News de son premier long métrage, Something You Said Last Night, et d’offrir aux jeunes trans la chance de travailler sur un plateau de tournage.

Construire un ensemble trans-inclusif

Quelque chose que tu as dit hier soir marque également le tout premier rôle à l’écran de la nouvelle venue Carmen Madonia. L’acteur né à Toronto a déclaré que, comme de nombreuses personnes trans, elle hésitait à prêter son image à la vision d’une autre personne, mais a trouvé une parenté et une confiance avec De Filippis qui l’ont fait se sentir en sécurité.

« J’ai l’impression que beaucoup de gens sont enthousiastes à l’idée d’inclure des personnes trans dans leurs longs métrages ou dans leurs projets, mais ils ne pensent pas vraiment à ce que cela implique de soutenir une femme trans à travers ce voyage de se faire connaître », Madonia a déclaré à CBC News lors de la première. « Puis j’ai rencontré Luis et elle était différente et l’histoire était différente, et c’était moi. »

Il était important pour De Filippis qu’elle et Madonia ne soient pas les seules personnes trans sur le plateau. La réalisatrice a ajouté qu’elle voulait « s’assurer que d’autres personnes profitent et acquièrent de l’expérience de mes opportunités et de mes expériences ».

En conséquence, la réalisatrice a lancé un programme de mentorat trans pour peupler son équipe.

Cinq jeunes trans ont été invités sur le plateau, devenant des membres intrinsèques de la production – mais il y avait tellement d’intérêt pour le programme que De Filippis a embauché plusieurs autres candidats avec plus d’expérience pour des rôles d’équipage supplémentaires.

« Cela signifiait que Carmen savait que lorsqu’elle se réveillait le matin, il y avait une fille trans en train de se maquiller, il y avait une fille trans qui l’habillait, il y avait une fille trans derrière la caméra », a déclaré De Filippis.

Something You Said Last Night a marqué le premier rôle à l’écran de l’actrice principale Carmen Madonia. (Photos d’élévation)

Pour Madonia, c’était aussi l’occasion de travailler et de rencontrer d’autres personnes trans de l’industrie – et de se sentir à l’aise en travaillant pour la première fois en tant qu’acteur professionnel.

« Nous avions des personnes trans dans chaque service, ce qui signifiait qu’il n’y avait jamais eu de conversation sans personne trans dans la pièce. Cela signifiait que je n’avais pas à me défendre autant, à m’expliquer autant », a déclaré le dit l’acteur.

« Je pense que c’est juste un environnement vraiment rare pour une personne trans à trouver au travail. Et j’ai vraiment de la chance de l’avoir eu. Cela a changé ma vie. »