Comment le Portugal, l’Allemagne et l’Espagne peuvent-ils se qualifier pour les phases à élimination directe et quelle équipe s’est déjà qualifiée ?

Avec douze équipes ayant déjà réservé leur place pour les huitièmes de finale de l’Euro 2020, huit équipes se disputent les quatre places restantes lors de la dernière journée des phases de groupes du Championnat d’Europe.

Les groupes E et F ont leurs derniers matches de groupe à jouer qui se joueront aujourd’hui à 21h30 IST et jeudi à 00h30 IST respectivement. La Suède et la France ont déjà réservé leur place pour les huitièmes de finale, elles confirmeront leurs positions après leurs derniers matches de groupe.

SCÉNARIO DE QUALIFICATION DU GROUPE E

Le groupe E comprend l’Espagne, la Slovaquie, la Suède et la Pologne. Au début du tournoi, cela ressemblait à une course à un cheval, l’Espagne remportant le groupe et les trois autres équipes se disputant la place restante. Cependant, cela a été quelque chose comme ça. Au lieu de l’Espagne, la Suède est certaine de passer à l’étape suivante.

SUÈDE: Les Suédois seront en tête du groupe s’ils battent la Pologne, cependant, s’ils perdent et que l’autre match est nul, la Suède, la Slovaquie et la Pologne se partageront la première à la troisième place selon les résultats entre les trois équipes. Si la Suède perd, elle termine troisième mais se qualifie toujours.

SLOVAQUIE : L’équipe de Marek Hamsik aurait besoin d’un point pour se qualifier pour la prochaine étape. Cependant, ils font face à un adversaire délicat en Espagne, qui a jusqu’à présent raté l’Euro 2020. S’ils battent les Espagnols et que la Suède perd, ils sont en tête du groupe.

ESPAGNE: L’équipe de Luis Enrique a besoin d’une victoire pour se qualifier sans faute, cependant, l’Espagne pourrait encore se qualifier si elle fait match nul et que la Pologne ne bat pas la Suède.

POLOGNE: C’est simple pour les Polonais, gagner et se qualifier, perdre et au revoir.

SCÉNARIO DE QUALIFICATION DU GROUPE F

FRANCE: Les champions du monde sont qualifiés et une victoire leur garantira la première place. Ils pourraient encore dominer le groupe s’ils font match nul et que l’Allemagne ne bat pas la Hongrie. Cependant, si la France perd et que la Hongrie gagne, la deuxième place sera attribuée à la différence globale de buts.

ALLEMAGNE : Les Allemands passeront s’ils évitent la défaite. S’ils gagnent et pas la France, cela leur garantirait une première place. Ils finiront troisièmes s’ils font match nul et que la France perd, ou si l’Allemagne et le Portugal perdent.

LE PORTUGAL: Les champions en titre passeront s’ils évitent la défaite. Ils finiront premiers s’ils gagnent et pas l’Allemagne. Le Portugal finira quatrième s’il perd et l’Allemagne perdra également.

HONGRIE: La Hongrie passera si elle gagne. S’ils gagnent et que la France perd, la deuxième place sera attribuée à la différence globale de buts. La Hongrie terminera troisième si elle gagne et que l’autre match est nul.

Équipes qualifiées troisièmes

Suisse (Groupe A), République tchèque (Groupe D)

