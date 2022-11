Comment le Portugal a résisté au Ghana pour gagner, 3-2

Les fans ont afflué dans le stade 974 pour l’encourager ainsi que l’équipe du Portugal qu’il dirige depuis une génération. Mais surtout lui. Il n’y a peut-être pas de maillot plus omniprésent dans le football que le n ° 7 de Ronaldo, et jeudi, une bonne partie de cette lessive semblait s’être rassemblée dans une arène temporaire entre un port et l’autoroute menant à l’aéroport international de Doha.

Autant que tout, les fans du Portugal voulaient voir ce que Ronaldo ferait ensuite – et peut-être le dernier. Il a maintenant 37 ans et est soudainement au chômage, après avoir scié à la tronçonneuse un pont en feu avec Manchester United ce mois-ci. Le combat a laissé la réputation et la sortie de carrière de Ronaldo en pleine mutation. Mais rien ne peut réparer une image et ternir un héritage comme la Coupe du monde. Et donc, par une soirée à température ambiante à quelques pas du golfe Persique, Ronaldo a pris le terrain contre le Ghana, et la foule a rugi, et il a fait signe, et la foule a de nouveau rugi, et les caméras se sont verrouillées sur son visage et le monde du football a tourné son regarda dans sa direction et tout redevint normal.

Le ballon et le jeu tournaient autour de Ronaldo, sans surprise. Et lorsque le match sans but a nécessité un débouchage au milieu de la seconde mi-temps, c’est bien sûr Ronaldo qui a fait les honneurs. Son penalty juste après l’heure de jeu a envoyé le Portugal sur la voie de ce qui est devenu – après un débordement de buts tardifs – une victoire difficile 3-2.