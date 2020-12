Le port allemand de Cuxhaven a ressenti tous les rebondissements de la saga du Brexit, du choc du résultat du référendum aux négociations interminables.

Maintenant, avec la fin de la période de transition qui a effectivement maintenu la Grande-Bretagne dans l’UE approchant rapidement, le gestionnaire du port Hans-Peter Zint n’a qu’un seul souhait: « Cela doit enfin se produire ».

Mais le Brexit restera un défi sans précédent pour le port de la mer du Nord longtemps après l’entrée en vigueur du nouvel accord conclu entre la Grande-Bretagne et l’UE le 1er janvier.

Environ 85% du fret maritime à destination et en provenance de Cuxhaven concerne le Royaume-Uni, ce qui en fait l’un des ports les plus touchés par le Brexit.

L’ampleur de la tâche peut être vue depuis le bureau de Zint. Des centaines de voitures Mercedes et BMW des usines allemandes attendent d’être chargées sur un navire qui vient d’arriver du port d’Immingham, sur la côte est de l’Angleterre.

En accostant, le navire ouvre ses écoutilles et décharge des Land Rover, fabriqués en Grande-Bretagne, destinés au marché continental, ainsi que des pièces métalliques pour l’industrie de la construction.

L’opération prendra quelques heures avant le retour du navire à Immingham, à environ 20 heures de route.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas de formalités douanières à effectuer, mais à l’avenir elles s’appliqueront à 85% de nos marchandises. C’est un territoire inconnu pour Cuxhaven », a déclaré Zint à l’AFP.

Ce n’est pas le cas des autres grands ports à proximité, comme le puissant Hambourg, qui sont moins dépendants des clients britanniques et plus habitués à faire du commerce en dehors de l’UE.

– Climat d’incertitude –

« Cela a été beaucoup de préparation ces trois dernières années », a déclaré Zint, épuisé par le climat d’incertitude qui prévaut depuis 2016.

« Il arrive un moment où vous vous dites: ‘Cela doit enfin arriver.' »

L’industrie automobile allemande sera l’une des premières à ressentir les conséquences du Brexit.

Le Royaume-Uni était le plus grand marché d’exportation pour les constructeurs automobiles allemands en 2019, avec près de 600000 véhicules, soit environ 17% des exportations automobiles, selon l’association de l’industrie automobile VDA.

L’histoire continue

Les préparatifs de Cuxhaven se sont concentrés sur trois axes principaux: la formation du personnel aux nouvelles procédures douanières; un nouveau système informatique pour faciliter la transmission des documents douaniers; et l’extension du terminal et des zones de stockage.

L’enjeu est important: la Grande-Bretagne était le septième partenaire commercial de l’Allemagne en 2019, bien que deux places plus bas qu’avant le référendum.

« Selon nos simulations, si chaque maillon de la chaîne fait bien son travail, du vendeur au client, les temps de transport ne devraient plus s’allonger », a déclaré le responsable.

« Mais ce ne sont encore que des tests, et maintenant il faut voir si tout fonctionne dans la réalité », admet-il.

– ‘Une année étrange’ –

Des poids lourds entrent et sortent constamment du port à l’embouchure de l’Elbe.

Après une baisse d’activité au printemps en raison de la pandémie, l’Allemagne et la Grande-Bretagne ont travaillé dur pour acheminer le plus de fret possible avant la fin de la période de transition.

« Cela a été une année étrange », soupire Marcus Braue, directeur local de la compagnie maritime danoise DFDS, qui assure deux liaisons quotidiennes entre Cuxhaven et Immingham.

« La plupart des entreprises sont bien préparées, mais certaines – pour lesquelles le marché britannique n’est pas central – commencent à peine à s’inquiéter des futures formalités », a-t-il déclaré.

L’accord commercial conclu le 24 décembre a finalement mis fin au pire scénario d’un Brexit sans accord, qui aurait pu augmenter considérablement le prix des marchandises transportées via Cuxhaven et mettre la mainmise sur l’activité commerciale.

Mais la menace du chaos administratif et des embouteillages demeure.

Cependant, Cuxhaven pense avoir un avantage sur les géants maritimes comme Hambourg, Calais ou Rotterdam.

« Ici, seules les remorques sont expédiées – les chauffeurs n’accompagnent pas leurs marchandises », a déclaré Zint.

« Si à l’avenir nous sommes confrontés à des documents incorrects ou manquants, les remorques peuvent être mises en attente sans bloquer les chauffeurs. »

Le port allemand espère donc gagner de nouveaux clients à la recherche de routes moins encombrées.

Zint est même prêt à parier que « dans trois ou cinq ans, le Brexit aura explosé. Ce sera de l’histoire ancienne ».

