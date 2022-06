Comment le populisme a conduit à la crise au Sri Lanka – et pourquoi le mouvement de jeunesse donne des raisons d’espérer

Le Sri Lanka fait face à sa plus grande crise depuis l’indépendance. Les réserves de change sont effectivement nulles, les pénuries de produits essentiels, des médicaments au gaz de cuisine en passant par la nourriture, sont à des niveaux de crise et la jeunesse du pays agite pour le renversement de toute la législature. Les manifestations ont été entachées de violence, initiées par le gouvernement ; mis à part la démission du Premier ministre et quelques changements cosmétiques dans la gouvernance, les manifestants n’ont pas encore atteint leurs objectifs.

La genèse de la crise actuelle remonte à l’indépendance du Sri Lanka en 1948, alors que l’île se trouvait dans une situation économique et sociale enviable. Néanmoins, le populisme sous la forme du majoritarisme bouddhiste cinghalais a fait son apparition peu de temps après. Les politiciens cinghalais se sont continuellement plaints que la minorité tamoule était représentée de manière disproportionnée dans la médecine, l’ingénierie, le droit, la fonction publique et les affaires, attisant le ressentiment et la colère des masses cinghalaises.

Les gouvernements successifs n’ont pas réussi à résoudre ce déséquilibre de manière positive, doublant le majoritarisme bouddhiste cinghalais comme substitut à des politiques significatives pour améliorer le niveau de vie. Des mesures draconiennes et répressives ont été imposées, notamment légiférer le cinghalais comme langue officielle de l’État, imposer des quotas basés sur la population pour les admissions à l’université et consacrer constitutionnellement le bouddhisme comme religion d’État de facto.

La pourriture a avancé rapidement. Les premières émeutes anti-tamouls ont eu lieu en 1956, suivies d’autres en 1958. En réponse, les Tamouls ont organisé des campagnes de désobéissance civile basées sur le modèle du Mahatma Gandhi, qui ont été brutalement réprimées par l’État.

La montée du militantisme tamoul était une conséquence inévitable de l’échec de ces campagnes pacifiques pour l’égalité des droits. Cela a conduit aux tristement célèbres émeutes anti-tamouls de 1983, au cours desquelles environ 3 000 Tamouls ont perdu la vie parallèlement à la destruction généralisée de leurs maisons et de leurs entreprises. En réponse, les Tigres tamouls, le principal mouvement militant, ont intensifié leur campagne militaire, signifiant le début de la guerre civile brutale et horrifiante qui s’est terminée en mai 2009.

La fin de la guerre civile a été l’apogée de la brutalité de l’État contre les Tamouls, avec la destruction totale des Tigres tamouls – et le génocide de 40 000 à plus de 100 000 civils, dont des femmes et des enfants, massacrés par les forces armées sri-lankaises. les forces. La victoire à la Pyrrhus sur le séparatisme tamoul a été accueillie avec jubilation par les Cinghalais, avec l’espoir que le Sri Lanka entrerait maintenant dans un âge d’or de prospérité économique.

Comme les événements se sont avérés, cela ne devait pas être. La guerre civile de 30 ans et l’adoption de la loi draconienne sur la prévention du terrorisme ont contribué à l’érosion lente et continue de l’État de droit. Cela a également pris en compte la montée de l’économie de l’homme fort, où des projets de plusieurs milliards de roupies ont été lancés non seulement pour apaiser l’ego de l’homme fort, mais aussi pour faciliter des niveaux extraordinaires de corruption – les gains mal acquis allant à l’homme fort et sa cabale.

Alors que le Sri Lanka peut se vanter de nombreux anciens premiers ministres et présidents qui correspondent à ce projet de loi, aucun n’a atteint les niveaux de la famille Rajapakse, à la fois dans la corruption et dans l’élimination absolue de l’état de droit pour eux-mêmes et leur cabale. Ce n’est pas que la communauté majoritaire ait ignoré ce plongeon dans la semi-dictature. Mais jusqu’à récemment, ils considéraient la perte de niveau de vie et la corruption et l’impuissance qui l’accompagnaient comme le prix à payer pour éliminer la menace séparatiste tamoule et assurer la domination continue des bouddhistes cinghalais.

Cet état d’esprit a radicalement changé au cours des deux derniers mois, lorsque les jeunes cinghalais ont réalisé que l’histoire dont ils avaient été nourris depuis l’indépendance était en fait la raison même de leurs malheurs actuels. S’il y a un côté positif à cette crise, c’est que les jeunes tamouls et cinghalais travaillent ensemble pour expulser leurs dirigeants corrompus. Ils espèrent établir une structure de gouvernance qui pourra lentement inverser les excès des gouvernements précédents et faire avancer l’île vers l’État de droit.

En tant que membres de la diaspora tamoule, nous leur souhaitons bonne chance et espérons que leurs efforts seront couronnés de succès, afin que le Sri Lanka puisse réaliser son potentiel à l’avenir.

PARTAGER: