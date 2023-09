Comment le plus grand bouleversement de l’histoire présidentielle a failli devenir une crise constitutionnelle

Alerte spoiler : ce n’est pas ce qui s’est passé. Truman a remporté une nette majorité du vote populaire – une marge de 4,5 points – et un confortable 303 voix électorales. Non, il n’a pas gagné New York, grâce au vote de Wallace et à la popularité de Dewey dans son État d’origine. Oui, il a perdu 39 voix électorales dans quatre États du Sud face à la liste Thurmond-Wright. Cela n’avait pas d’importance. Truman a remporté des victoires serrées en Californie, dans l’Illinois et dans l’Ohio et est revenu à la présidence.

Les analystes post-électoraux ont souligné le combatif « Donnez-leur l’enfer ! » de Truman. approche et une forte performance parmi les Noirs, les travailleurs et le vote agricole, ainsi que la campagne d’aversion au risque et la personnalité raide de Dewey. (« Le petit marié sur le gâteau de mariage », comme l’appelait Dorothy Parker.)

Ce qui a été négligé – hier et aujourd’hui – c’est à quel point les États-Unis se sont rapprochés d’une impasse qui aurait ébranlé la démocratie américaine, ébranlant la confiance du public dans notre système électoral tout en donnant aux ségrégationnistes du Sud une chance d’extorquer le pays.

À quel point l’Amérique était-elle proche en arriver à une crise constitutionnelle ?

Regardez deux états clés. En Californie, où près de 4 millions de suffrages ont été exprimés, Truman l’a emporté par environ 18 000 voix, ce qui lui confère les 25 voix électorales de l’État. Dans l’Ohio, où près de 3 millions de personnes ont voté, Truman a gagné par seulement 7 000 voix. votes, lui donnant les 25 voix électorales de cet État. Si 12 000 électeurs de ces deux États avaient changé d’avis, Truman se serait retrouvé avec 253 voix électorales, Dewey avec 239 et Thurmond avec 39 – sans qu’aucun candidat n’obtienne la majorité électorale nécessaire de 266 voix.

Imaginez que les électeurs du pays se réveillent mercredi matin pour découvrir qu’ils n’ont pas élu de président. La première réponse probable serait la confusion : Que se passe-t-il maintenant ? Ils auraient appris qu’en vertu des règles byzantines établies par le 12e amendement, la Chambre des représentants ne voterait pas par membres individuels, mais par délégations d’État – un État, une voix. Le membre unique de l’Alaska aurait le même vote que la délégation de 45 membres de New York. Il faudrait une majorité de délégations – 25 sur 48 – pour élire un président. Si une délégation d’État était à égalité, cet État ne serait pas pris en compte, mais un candidat victorieux aurait quand même besoin de 25 États. Et les membres devraient choisir parmi les trois premiers votants : Truman, Dewey et Thurmond.

Mais rien d’aussi « simple » ne couvrirait le caractère casse-tête d’une élection sans majorité. Dans les semaines qui suivront le vote de novembre, les projecteurs seront d’abord braqués sur les électeurs présidentiels – les véritables électeurs qui choisissent un président. Et en 1948, l’opinion générale était que les membres du Collège électoral étaient plus ou moins des agents libres. Alors que certains États avaient des lois obligeant les électeurs à voter pour le candidat sous le nom duquel ils se présentaient, la plupart des États ne l’avaient pas fait ; et si un électeur voyou choisissait de défier ces règles, on ne savait pas vraiment comment y remédier. La Cour suprême des États-Unis n’a pas réussi à interdire de tels « électeurs infidèles » avant 2020.

La conséquence probable aurait été de tenter de persuader les électeurs de changer suffisamment de voix pour obtenir une majorité électorale ; un cas plausible consisterait à faire du vainqueur du vote populaire le président. Mais combien d’électeurs républicains seraient prêts à affronter la colère de leur parti dans leur pays ?

Par exemple, si Dewey, qui a clairement exprimé son refus de négocier avec les ségrégationnistes, exhortait ses électeurs new-yorkais à voter pour Truman, combien d’entre eux – issus des régions conservatrices du nord de l’État – accéderaient à cette demande ? Et combien d’électeurs Truman d’États comme la Géorgie, le Tennessee et la Floride changeraient leur Vote à Thurmond pour priver le président d’une majorité électorale ? En fait, la principale raison d’être du Parti démocrate pour les droits des États était de forcer les élections à la Chambre, où le Sud espérait obtenir de profondes concessions sur les droits civiques de la part de celui qui deviendrait président – et il y avait un certain nombre de députés démocrates à la Chambre des représentants. des membres en dehors des quatre États gagnés par Thurmond en sympathie avec cet effort.

Si nous supposons que les électeurs ne confieraient pas la présidence à Truman, une élection dans l’impasse déplacerait la course vers le Congrès – avec suffisamment d’incertitude pour laisser perplexe.