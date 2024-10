Comment le plus grand bâtiment du monde a été construit en seulement 190 jours

Une étude révèle que sa construction rapide était due à l’utilisation d’un filetage standardisé.

De nouvelles recherches ont résolu le mystère de la construction du Crystal Palace de Londres, autrefois le plus grand bâtiment du monde, en seulement 190 jours.

L’étude, dirigée par le professeur John Gardner de l’Université Anglia Ruskin (ARU) à Cambridge, en Angleterre, a découvert que le Crystal Palace était le premier bâtiment connu à avoir utilisé un filetage standard – ce qui est désormais considéré comme acquis dans la construction moderne. et l’ingénierie.

Achevé juste à temps pour le début de la Grande Exposition de 1851, le Crystal Palace était un puissant symbole de la puissance industrielle de la Grande-Bretagne victorienne. Long de plus de 560 mètres et doté d’un toit de verre géant soutenu par 3 300 colonnes en fonte, il était si grand qu’il pouvait s’étendre jusqu’à 12 pouces par temps chaud.

Cependant, la conception réussie du Crystal Palace n’ayant été approuvée qu’en juillet 1850, les historiens se sont interrogés sur la rapidité de sa construction.

Découverte du filetage Whitworth

C’est à cette question que répond une nouvelle étude, publiée dans La Revue internationale d’histoire de l’ingénierie et de la technologierévélant que le Crystal Palace est le premier bâtiment connu à utiliser des filetages Whitworth, plus tard connu sous le nom de British Standard Whitworth (BSW), la première norme nationale de filetage au monde.

Le Crystal Palace a été construit à l’origine pour la Grande Exposition à Hyde Park, au centre de Londres, avant d’être démantelé et reconstruit dans le sud de Londres en 1854, où il est resté jusqu’à ce qu’il soit détruit par un incendie en 1936.

Les chercheurs ont découvert l’utilisation de filetages Whitworth sur le site de Sydenham, au sud de Londres, à la fois dans les vestiges du bâtiment et dans le château d’eau sud voisin, conçu par Isambard Kingdom Brunel et construit pour alimenter les fontaines devant le Crystal Palace.

Un boulon de colonne du bâtiment s’est avéré correspondre aux mesures de la norme britannique Whitworth, tandis qu’un écrou et un boulon du château d’eau ont été trempés dans l’huile avant qu’une combinaison de chaleur, de martelage et de force ne révèle des filetages de vis mesurables, qui se sont à nouveau révélés avoir été effectué selon les mesures de la norme britannique Whitworth.

Avant l’invention de Joseph Whitworth, il n’y avait pas deux vis et boulons identiques. Comme ils n’étaient pas fabriqués selon une mesure standard, la construction prenait beaucoup de temps, car les vis et boulons perdus ou cassés étaient difficiles à remplacer. Le Crystal Palace comptait 30 000 écrous et boulons, et les chercheurs pensent que c’est le filetage standard de ceux-ci qui a permis de construire le bâtiment selon un calendrier remarquablement serré.

Le professeur Gardner de l’Université Anglia Ruskin (ARU) a mené cette recherche dans le cadre d’une bourse de recherche du Leverhulme Trust pour étudier les liens entre l’ingénierie et les cultures littéraires.

Il a déclaré : « Pendant l’ère victorienne, des ateliers d’innovation incroyables ont été créés dans toute la Grande-Bretagne, ce qui a contribué à changer le monde. En fait, les progrès étaient si rapides que certaines avancées n’étaient peut-être jamais réellement réalisées à l’époque, comme ce fut le cas ici avec le Crystal Palace.

« Cette recherche a commencé par une question : comment a-t-elle été construite si rapidement ? – et grâce à Ken Kiss, conservateur du musée Crystal Palace, avec qui j’ai mené cette recherche, nous avons pu y répondre. Ken avait fouillé les colonnes originales du site du Crystal Palace à Sydenham et nous avons pu prendre des mesures à partir de celles-ci.

« J’ai fabriqué de nouveaux boulons selon la norme britannique Whitworth et j’ai démontré qu’ils étaient adaptés aux écrous d’origine. La normalisation en ingénierie est essentielle et courante au 21St siècle, mais son rôle dans la construction du Crystal Palace fut un développement majeur.

« La Grande Exposition de 1851 a été organisée pour présenter le meilleur de l’excellence en ingénierie. Il a été visité par environ six millions de personnes, soit un tiers de la population britannique, et a attiré certaines des personnalités les plus célèbres de l’époque, notamment Charlotte Brontë, Charles Dickens, George Eliot, Charles Darwin et Michael Faraday.

« Ironiquement, Joseph Whitworth a reçu une médaille du Conseil pour ses expositions lors de l’exposition à l’intérieur du Crystal Palace, mais son rôle important dans la construction du bâtiment lui-même n’a pas été reconnu jusqu’à présent. »

Référence : « Thread form at the Crystal Palace » de John Gardner et Ken Kiss, 3 septembre 2024, La Revue internationale d’histoire de l’ingénierie et de la technologie.

DOI : 10.1080/17581206.2024.2391984

L’étude a été financée par le Leverhulme Trust.