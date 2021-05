Comment le plan fiscal immobilier de Biden peut toucher les petits investisseurs immobiliers

Les investisseurs immobiliers pourraient bientôt payer plus d’impôts sur les transactions à forte valeur ajoutée.

Le président Joe Biden demande des impôts plus élevés sur les transactions immobilières avec des gains de plus de 500 000 $. Le plan fiscal vise à aider à couvrir le plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars, qui injecte de l’argent dans la garde d’enfants, les congés familiaux payés et les programmes d’éducation.

Cependant, les experts financiers affirment que la hausse des impôts pourrait également mettre à rude épreuve les petits investisseurs.

La stratégie sur le bloc de hachage – soi-disant échanges de type similaire ou 1031 – permet aux investisseurs de différer le paiement des impôts sur les biens immobiliers en déplaçant les bénéfices dans leur prochaine propriété.

«Vous n’êtes pas obligé de vous couper les cheveux pour la part de l’Oncle Sam chaque fois que vous passez d’un investissement à un autre», a déclaré Michael Repak, vice-président et planificateur immobilier senior chez Janney Montgomery Scott à Philadelphie.

Actuellement, les investisseurs peuvent utiliser 1031 bourses pour acheter et vendre des biens immobiliers à impôt différé tout au long de leur vie. Si l’investisseur détient le bien jusqu’au décès, il peut le transmettre aux héritiers en franchise d’impôt.

«Cela a été un excellent moyen pour les investisseurs immobiliers de gagner de l’argent», a déclaré Matt Berquist, un planificateur financier certifié et directeur général d’Intrepid Capital Management basé à Jacksonville, en Floride.

Le Comité mixte du Congrès sur la fiscalité estimé que 1031 échanges pourraient permettre aux investisseurs d’économiser 41,4 milliards de dollars d’impôts de 2020 à 2024.