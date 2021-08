Comment le plan EV de Biden pourrait aider Tesla et Squeeze Toyota

Le vœu de l’administration Biden jeudi de porter les ventes de véhicules électriques à 50% des achats de voitures neuves d’ici 2030 signifie qu’il n’y a plus de place pour se cacher pour un constructeur automobile qui résiste au passage à l’alimentation par batterie. L’Europe et la Chine faisaient déjà une large promotion des véhicules électriques en utilisant des réglementations, des incitations pour les consommateurs et des subventions pour les constructeurs automobiles et les producteurs de batteries. L’engagement du président Biden à suivre une stratégie similaire signifie que les trois plus grands marchés automobiles du monde s’éloignent de la combustion interne à un rythme plus rapide que quiconque ne l’avait prédit il y a quelques années. « C’est la dernière pièce majeure du puzzle », a déclaré Peter Wells, directeur du Center for Automotive Industry Research de la Cardiff Business School au Pays de Galles. « Cela met la pression sur certaines des entreprises les plus à la traîne. » L’annonce de M. Biden est une bonne nouvelle pour Tesla, qui représente plus des deux tiers des voitures à batterie vendues aux États-Unis, et potentiellement une mauvaise nouvelle pour Toyota Motor, le plus grand constructeur automobile mondial, qui ne commencera pas à vendre une voiture. alimenté uniquement par des batteries aux États-Unis jusqu’à l’année prochaine.

Entre les deux se trouvent General Motors, Ford Motor et Volkswagen, qui ont commencé à vendre des dizaines de milliers de voitures électriques mais dépendent de véhicules à moteur à combustion interne pour la plupart de leurs revenus et bénéfices. Il n’est en aucun cas certain que les marques automobiles connues se partageront entre elles le marché en expansion des véhicules électriques. Le passage à l’alimentation par batterie est une opportunité pour les constructeurs automobiles chinois de se développer sur de nouveaux marchés, ce qu’ils font avec le ferme soutien de leur gouvernement. NIO, par exemple, a annoncé son intention d’ouvrir une concession à Oslo en septembre, première étape sur le marché européen. La déclaration du président pourrait également aider des start-up comme Rivian et Lucid Motors, toutes deux basées aux États-Unis, qui devraient livrer leurs premiers véhicules cette année. M. Biden a présenté sa poussée en partie comme une compétition géopolitique dans une technologie émergente. L’initiative fait partie d’un effort « pour faire avancer l’avenir des véhicules électriques, supplanter la Chine et lutter contre la crise climatique », selon une fiche d’information de la Maison Blanche. L’Europe est également loin devant les États-Unis dans les ventes de véhicules électriques. La Commission européenne, le bras administratif de l’Union européenne, a effectivement contraint l’industrie automobile à vendre des voitures électriques en imposant de lourdes amendes aux entreprises qui dépassent les limites d’émissions de dioxyde de carbone.

Les gouvernements allemands et d’autres pays européens offrent également de généreuses incitations en espèces pour l’achat de voitures électriques. Et un nombre croissant de consommateurs aiment l’accélération douce et rapide des véhicules électriques, les économies de carburant et d’entretien, et la satisfaction de ne pas produire d’émissions d’échappement. La transition vers les voitures électriques Combien de temps avant les règles électriques ? Une voiture neuve vendue aujourd’hui peut durer une décennie ou deux avant de prendre sa retraite. Avec plus de voitures électriques vendues, combien de temps avant qu’elles ne dominent la route ? Objectifs de la voiture électrique de GM : Le constructeur automobile prévoit de ne vendre que des véhicules zéro émission d’ici 2035. Que peut gérer le réseau électrique ? Quatre choses clés qui doivent se produire avant que le réseau électrique américain puisse gérer une augmentation du nombre de véhicules électriques. Avantages des voitures électriques : Ils profitent à la fois à l’environnement et à votre portefeuille. Guide d’achat d’électricité : Acheter une voiture électrique peut être excitant et déroutant. Considérez quel type de voiture vous voulez et avez besoin et où vous facturerez.

Au cours des six premiers mois de l’année, 17 % des voitures neuves vendues en Europe étaient des véhicules alimentés par batterie ou des hybrides rechargeables, selon Schmidt Automotive Research, qui suit les ventes de véhicules électriques en Europe. Aux États-Unis, moins de 4% des voitures neuves étaient des véhicules purement électriques ou des hybrides rechargeables, selon les chiffres de vente de juin compilés par Argonne National Laboratory. La Commission européenne continue d’augmenter la pression en annonçant son intention d’interdire effectivement la vente de voitures à moteur à combustion interne en 2035. En comparaison, les objectifs de l’administration Biden sont modestes, ce qui lui a valu les critiques de certains écologistes. Les hybrides rechargeables, qui ont des moteurs à combustion interne en plus des batteries, seraient considérés comme des véhicules électriques, ce qui donnerait à Toyota une certaine marge de manœuvre en raison de son leadership dans cette technologie. Et en 2030, la moitié des véhicules vendus aux États-Unis seraient encore alimentés à l’essence ou au diesel. Parce que les voitures restent généralement sur la route pendant plus d’une décennie, cela signifie que le pays ne sera probablement pas débarrassé des véhicules à combustion interne ou des stations-service avant de nombreuses années. La prudence de la Maison Blanche peut refléter la reconnaissance de l’ampleur de la transformation industrielle qui nous attend. Le plan du président prévoit également la construction d’un réseau national de stations de recharge et de l’argent pour aider les entreprises à rééquiper les usines pour produire des voitures et des composants électriques. Un risque majeur est la dislocation économique et les pertes d’emplois si les entreprises qui fabriquent des pièces pour les véhicules à essence ne peuvent pas s’adapter.

L’Amérique manque également d’assez d’usines de batteries. La Commission européenne apporte un soutien financier à la construction d’usines de batteries dans l’Union européenne afin de réduire sa dépendance à l’égard de l’Asie, où la plupart des batteries sont actuellement produites.

Les constructeurs automobiles s’attendent à ce que le gouvernement fournisse une aide substantielle. « Les gouvernements fédéral et étatiques – et toutes les parties prenantes – devront apporter un soutien important aux consommateurs, aux infrastructures et à l’innovation », a déclaré l’Alliance for Automotive Innovation, un groupe industriel, dans un communiqué. Le gouvernement américain a déjà joué un rôle essentiel dans le lancement de la transition vers les véhicules électriques. En janvier 2010, l’administration Obama a accordé à Tesla un prêt de 465 millions de dollars pour aider l’entreprise à développer et à fabriquer sa berline Model S. « Sans ces 465 millions de dollars, la Model S n’aurait jamais vu le jour », a déclaré Peter Rawlinson, ingénieur en chef de cette voiture et maintenant directeur général de Lucid, dans une interview en juin. « Tesla n’existerait probablement pas aujourd’hui. Vraiment, le gouvernement américain a fait de Tesla le succès qu’il est aujourd’hui. C’est une sacrée réussite. » Les entreprises qui construisent déjà des voitures électriques en grand nombre ont un avantage, a déclaré M. Wells de la Cardiff Business School, car elles ont collecté des années de données sur la façon dont les propriétaires utilisent ces véhicules. Cela inclut non seulement Tesla, mais Nissan, dont la Leaf alimentée par batterie est sur le marché depuis plus d’une décennie, et GM, qui a introduit la Bolt en 2016 et a fabriqué l’EV1 en 1996. GM construit deux usines de batteries aux États-Unis et a annoncé son intention d’éliminer progressivement la production de véhicules à essence d’ici 2035. La société a déclaré qu’elle dépenserait 35 milliards de dollars au cours des cinq années se terminant en 2025 pour développer des modèles électriques. « Nous sommes très déterminés à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à passer à un avenir entièrement électrique dès que possible », a déclaré mercredi la directrice générale de l’entreprise, Mary T. Barra. Cette année, Ford a commencé à vendre un véhicule utilitaire sport électrique, la Mustang Mach-E, qui a bien fonctionné et a été salué par la critique. Il prévoit d’ajouter une fourgonnette électrique Transit cette année et une camionnette électrique F-150 l’année prochaine.