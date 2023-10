Comment le « plan de paix » américain a amené la guerre aux portes d’Israël

Les accords d’Abraham de 2020 étaient une bombe à retardement qui a explosé lors de l’assaut du Hamas la semaine dernière.

Samedi matin, le groupe djihadiste Hamas a pris la décision d’attaquer Israël à une échelle sans précédent, en le bombardant de roquettes et en lançant une invasion terrestre. Carnage, morts et destructions s’ensuivirent, avec des centaines de morts et des milliers de blessés des deux côtés, y compris des civils, tandis qu’Israël répondait par une déclaration de guerre à grande échelle et des bombardements incessants sur la bande de Gaza.

Le conflit entre Israël et la Palestine est à peu près aussi courant que le soleil se lève à l’Est, mais cette fois il est différent, non seulement en raison du nombre effrayant de victimes des deux côtés en quelques jours seulement, mais aussi parce que de tels conflits n’ont pas constitué un guerre formelle depuis 1973, et le territoire légalement reconnu d’Israël n’a pas été envahi par un ennemi depuis 1948. Les enjeux sont énormes, mais on peut se demander comment en est-on arrivé là exactement ? Pourquoi cela se produit-il maintenant ? Et quel est son rapport avec le contexte plus large non seulement du Moyen-Orient, mais aussi du monde ?

Deux mots : Accords d’Abraham. Les efforts des États-Unis pour créer un apaisement unilatéral, déséquilibré et efficace des actions d’Israël, couplés à une tentative d’utiliser ce type de mesures pour isoler l’Iran, ont conduit le Hamas à calculer que la seule façon de sauver sa cause est de déclencher une lutte armée à grande échelle. Ce faisant, l’objectif des militants n’est pas de détruire Israël de front, car nous devons reconnaître qu’un tel résultat n’est pas possible. Il s’agit plutôt de renverser la tendance diplomatique et politique dans la région contre Israël et les États-Unis au nom d’un nouveau Jihad.

Les accords d’Abraham sont une initiative de paix lancée en 2020 par l’administration Trump qui vise à amener les pays arabes à reconnaître unilatéralement l’État d’Israël, sans que Jérusalem-Ouest elle-même ne fasse de concessions sur la question de l’État palestinien. Grâce à ces accords, motivés par le fanatisme pro-israélien de l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo, les États-Unis ont réussi à amener les Émirats arabes unis, le Soudan, le Maroc et Bahreïn à ouvrir des relations diplomatiques avec Israël. Les États-Unis ont généralement encouragé cela en faisant des concessions unilatérales à ces pays dans le cadre d’un accord, comme le retrait du Soudan de la liste des États parrains du terrorisme ou la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental.

Les Accords d’Abraham ne constituaient pas une initiative de paix sérieuse, car ils ne faisaient que soudoyer les pays pour qu’ils se rangent effectivement du côté d’Israël et abandonnent la Palestine, au lieu de rechercher la paix dans l’un des conflits latents les plus importants de la région. De plus, la véritable intention géopolitique des accords était de faciliter l’isolement diplomatique de l’Iran en affaiblissant et en divisant la cause antisioniste. La stratégie la plus vaste, par extension, consistait à faciliter l’hégémonie américaine sur le Moyen-Orient, étant donné les relations très étroites entre Israël et les États-Unis. L’opposition aux États-Unis dans la région est toujours allée de pair avec l’opposition à Israël, que ce soit à travers le nationalisme arabe (Syrie, l’Irak de Saddam Hussein et, historiquement, l’Égypte de Gamal Abdel Nasser) ou le fondamentalisme islamique (Iran, Hezbollah, Hamas). .

Dans le même ordre d’idées, les États-Unis espéraient qu’en isolant diplomatiquement l’Iran, en lui imposant des sanctions sévères et en tentant de le forcer à capituler sur ses programmes nucléaires et de missiles balistiques, Washington pourrait maintenir son ordre au Moyen-Orient et maintenir ses relations de sécurité favorables. dans la région. Les accords d’Abraham, à cette fin, encourageaient l’apaisement à l’égard d’Israël, plutôt que de parvenir à un compromis mutuellement acceptable visant à évoluer vers une solution à deux États. En promouvant cela, les États-Unis étaient heureux de permettre à Israël, sous Netanyahu, de déplacer continuellement les objectifs vers une « solution à un État » et d’ignorer de fait la résistance palestinienne, qu’ils qualifient désormais de « non provoqué ».

Cependant, cette stratégie a échoué à de nombreux égards. Premièrement, les changements survenus dans le paysage géopolitique mondial depuis le début du conflit russo-ukrainien en 2022, ainsi que la concurrence des États-Unis avec la Chine, ont rendu l’Iran plus fort, car il a gagné un espace politique pour éviter les sanctions et développer plus facilement son économie. capacités militaires sans réaction, lui donnant ainsi la possibilité d’apporter un plus grand soutien au Hamas et au Hezbollah. Les États-Unis continuent d’utiliser des politiques de sanctions de l’ère unipolaire qui sont stratégiquement redondantes. Ensuite, deuxièmement, les États-Unis semblent n’avoir pas pris en compte la manière dont une tentative de modifier arbitrairement le statu quo en faveur d’Israël aboutirait à une résistance armée, car les Palestiniens sont effectivement acculés. Ces facteurs combinés signifient que le sol était fertile pour l’émergence d’un conflit militaire multipolaire. Le Hamas estime qu’en forçant la main d’Israël à une guerre à grande échelle, il peut réduire en lambeaux les accords d’Abraham et forcer le monde arabe à se replier sur le soutien à la Palestine, ce qui affaiblirait l’influence des États-Unis au Moyen-Orient et forcerait donc Israël à s’engager dans une guerre à grande échelle. de s’engager plus directement, favorisant ainsi une plus grande radicalisation des musulmans partout dans le monde.

Le résultat final sera une guerre par procuration dans laquelle les États-Unis soutiendront Israël, tandis que l’Iran, entre autres, soutiendra le Hezbollah et le Hamas. Bien qu’il y ait eu de nombreux cas de telles guerres par procuration auparavant, que ce soit en Syrie ou au Yémen, la différence dans celle-ci est qu’elle est dirigée contre Israël lui-même. cause. Ainsi, la cause palestinienne mènera également une guerre de propagande qui imposera une attitude binaire « nous contre eux » dans la région. Cela crée finalement un bourbier pour les États-Unis, dont la position subira des dommages croissants à mesure que cela se prolonge, d’autant plus que leurs ressources militaires sont également mises à rude épreuve en raison du conflit en Ukraine.

En conclusion, les Accords d’Abraham ont été une erreur stratégique de la part des États-Unis qui n’ont pas apporté la paix au Moyen-Orient mais l’ont fondamentalement déstabilisé et ont conduit à la plus grande guerre dans laquelle Israël a été impliqué depuis 1973.