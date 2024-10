Comment le plan d’Aston Villa a porté ses fruits pour battre le Bayern Munich – avec une finition digne d’un futur roi

Le futur roi d’Angleterre, Guillaume, prince de Galles, n’est pas parti tranquillement dans la nuit.

«J’ai perdu ma voix», dit-il. « Je n’arrive pas à y croire – 42 ans… »

Les supporters d’Aston Villa avaient commencé à sortir du stade même si personne ne voulait bouger. Villa Park buvait encore le magnifique final de Jhon Duran, manifestement un moment dans le temps qui a sans doute donné au club sa plus belle soirée en 42 ans – après le triomphe en finale de la Coupe d’Europe contre le même adversaire au Bayern Munich, et avec le même 1- 0 score.

« Villa jusqu’à ma mort » beugla. Les drapeaux, désormais célèbres souvenirs, étaient joyeusement agités. Emiliano Martinez, après avoir réalisé ses propres actes d’héroïsme avec des arrêts chronométrés à la fin, a embrassé l’insigne. Les rugissements qui augmentaient en décibels alors que le lob de Duran survolait Manuel Neuer étaient gutturaux et perçants. C’était presque un bruit incrédule et la prise de conscience qu’un but étonnant avait marqué l’étonnante ascension de Villa sous la direction d’Unai Emery.



Le prince William serre les poings après la victoire de Villa (James Gill – Danehouse/Getty Images)

Il y a moins de deux ans, Villa était en dehors de la zone de relégation de la Premier League à la différence de buts. Ils venaient de battre le Bayern lors d’un match à domicile de Ligue des champions. Emery avait parlé de créer des souvenirs « comme cette grande génération l’a fait en 1982 » et, sous sa direction, Villa continue d’innover. Le sens de l’occasion était marqué, mais Emery avait longtemps prêché que Villa devait montrer qu’il appartenait à la plus grande scène. Et ils l’ont fait.

« Toute la soirée a été spéciale », a déclaré Morgan Rogers. L’Athlétisme après. « En sortant dans cette atmosphère, je n’ai jamais rien vécu de pareil. Je m’en souviendrai pour le reste de ma vie.



« C’est le plus fort que j’ai jamais entendu à Villa Park », a déclaré Martinez à TNT Sports. «Cela me faisait parfois mal aux oreilles.»

Descendez Holte Road et vous verrez une fresque nouvellement peinte. Emery, à juste titre, est aux avant-postes, mais il y a une référence au triomphe de 82 et à Peter Withe, vêtu de blanc et buteur ce soir-là à Rotterdam, les mains en l’air et les pieds sur terre. Dans les années à venir, Duran serrant les poings et rugissant sera synonyme de la deuxième victoire du Bayern.

Villa Park a été bruyante toute la soirée, à l’exception des instants qui ont précédé le but de Duran. Les supporters, peut-être inconsciemment, avaient commencé à devenir nerveux, sachant que le temps pressait et que leur équipe pouvait obtenir un match nul. La seule autre fois où l’atmosphère s’est calmée, c’est lorsque le stade s’est tu pour l’hymne de la Ligue des Champions avant le coup d’envoi, comme si cela donnait le temps à chaque supporter d’absorber la grandeur de tout cela. Des feux d’artifice ont été déclenchés et un grand Tifo accroché au Holte End. Une banderole de trente mètres était déployée au bas de la tribune et indiquait « Tous les héros sont des méchants ».

ALLER PLUS PROFONDE Comprendre Jhon Duran d’Aston Villa – « Rien de ce qu’on lui a donné n’était gratuit »

Duran a été décrit comme « un peu fou » par ses coéquipiers, mais peu de gens doutent de son immense talent. Son but, son cinquième en tant que remplaçant cette saison, était une cristallisation de tous ces traits, de la simple conviction de lober l’un des gardiens les plus éminents du football moderne, à l’habileté réelle pour y parvenir. Il a été introduit à la 70e minute après la bataille de course d’Ollie Watkins avec Dayot Upamecano et Emery a reconnu que le rythme, la puissance et l’audace naturelle de Duran pouvaient servir de point de différence.

Martinez avait commencé le mouvement, Pau Torres jouant une passe fouettée du pied gauche dans le canal où Duran était sur l’épaule d’Upamecano.

DE QUOI NOUS VENONS DE TÉMOIN 🔥 Jhon Durán vient-il de livrer le moment de la nuit ?! 😮‍💨 📺Regardez @tntsports et @discoveryplusUK pic.twitter.com/laAj5FwErX – Football sur TNT Sports (@footballontnt) 2 octobre 2024

LE SUPER-SUB JHON DURÁN MET LA VILLA EN AVANT CONTRE LE BAYERN À DISTANCE 🔥 pic.twitter.com/Dn53Tsg55Y – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 2 octobre 2024

Curieusement, juste au moment où les équipes sortaient pour la seconde mi-temps, l’entraîneur des performances individuelles de Villa, Antonio Rodriguez Saravia, était en pleine conversation avec Watkins et lui a indiqué le mouvement précis que Duran finirait par faire.

Saravia a tapoté Watkins pour attirer toute son attention avant de donner un exemple de course courbe, de droite à gauche, cambrant son corps comme s’il sprintait à l’extérieur d’un défenseur central.

Duran a eu peu de temps pour se préparer, mais il s’y est quand même lancé. L’attaquant colombien a ensuite déclaré à la chaîne américaine CBS Sports qu’il n’avait pas vu Neuer hors de sa ligne, signe de sa nature instinctive et rappelant certaines des observations qui lui avaient été faites lors des séances d’analyse de la matinée.

« Jhon est en feu », a déclaré Martinez à TNT. «C’est un super remplaçant. Dès sa première touche, il a lobé Neuer, l’un des meilleurs gardiens de l’histoire. Nous savons que Neuer joue haut et nous avons regardé beaucoup de films avec le manager – une heure et demie ce matin.



Martinez a envoyé des bisous aux fans de Villa après ses derniers exploits (Michael Steele/Getty Images)

« Dans l’analyse, nous parlions du positionnement de Neuer, toujours élevé », a déclaré Emery. «J’ai parlé à mes entraîneurs adjoints de la façon dont il (Duran) tire. Parce qu’il avait en tête cette possibilité. Il a marqué un but similaire l’an dernier contre Hibernian. Pau Torres a fait une passe similaire et à ce moment-là, il a foncé sur le gardien et a tiré. Cette fois, il a juste tiré.

Un jour plus tôt, l’entraîneur du Bayern, Vincent Kompany, avait été interrogé sur les principaux atouts de Villa. Kompany a identifié sa structure défensive compacte et sa menace lors de la transition.



Rogers était une menace au comptoir tout au long (Michael Steele/Getty Images)

Il était donc étrange que le Bayern semble heureux de permettre à Watkins puis à Duran de se battre constamment en tête-à-tête contre Upamecano et de pousser autant de joueurs dans des zones élevées. Villa savait qu’ils auraient une possession limitée, mais ils se contentaient de rester en forme, réduisant les distances entre les lignes et, lors des reprises, effectuant quelques passes courtes et rapides avant de se diriger vers les océans d’espace laissés lors de la transition.

« Nous savions qu’ils allaient avoir plus de ballon, donc il s’agissait d’essayer de les frapper en contre », a déclaré Rogers à TNT. « Il s’agissait de leur permettre d’avoir le ballon dans certaines zones, mais quand c’est au milieu de terrain, il fallait y être.

La seule surprise dans l’alignement de Villa a été l’arrivée de Jaden Philogene pour son premier départ depuis son retour cet été. Les joueurs s’étaient entraînés à 17 heures la veille au soir, mais la plupart n’ont été informés de l’équipe que dans l’après-midi du match, certains appelant avec enthousiasme leur famille et leurs agents. Mais étant donné l’ampleur de la tâche, Philogène, qui évoluait pour Hull City en Championship la saison dernière, a été prévenu très tôt.

« J’ai découvert que je commençais hier », a-t-il déclaré. « Leon Bailey s’est blessé à l’entraînement et il (Emery) m’a emmené au bureau. Il m’a demandé comment je me sentais. J’ai dit : « Ouais, je me sens bien » et il a répondu : « Bien, parce que tu commences demain ». Il n’y avait pas de nerfs. Je voulais juste jouer au football. Unai m’a juste dit de jouer à mon jeu et m’a donné des instructions.

Les séances d’analyse de Villa sont exhaustives et souvent longues. Ils sont certes fastidieux, mais l’étendue des détails qu’Emery transmet à ses joueurs nécessite une concentration et une adhésion totales. La finition de Duran est un exemple de la raison pour laquelle les joueurs restent si amoureux d’Emery – car il existe des preuves continues que son entraînement et son analyse apportent le succès.

« Il y a eu deux réunions aujourd’hui. Nous y sommes habitués. C’est pourquoi nous gagnons des matchs », a déclaré Rogers. « Nous traversons tout. Nous connaissons les caractéristiques de chaque joueur.

« Il est très exigeant, concentré et sait ce qu’il veut », a déclaré Watkins. « On entend parler de professionnels qui travaillent dur et font des extras, mais c’est la même chose pour lui. Il arrive tôt et part tard.

L’explosion de bruit qui a accueilli l’arrivée de Duran, puis au coup de sifflet final, était un son effrayant qui restera gravé dans la mémoire des supporters de Villa. Une nuit et un objectif adaptés à l’extraordinaire transformation de Villa.

(Photo du haut : Duran et Lucas Digne célèbrent contre le Bayern. David Davies/PA Images via Getty Images)