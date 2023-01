Comment le plafond de la dette affecte votre argent, selon les professionnels de la finance

Les États-Unis ont atteint jeudi le plafond de la dette, ce qui a contraint le département du Trésor à commencer à prendre des “mesures extraordinaires” pour continuer à payer les factures du gouvernement.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré aux législateurs le 13 janvier que ces mesures à court terme, y compris la suspension du réinvestissement dans le régime de retraite en milieu de travail pour les employés fédéraux, pourraient permettre au gouvernement de payer ses obligations jusqu’en juin, après quoi les États-Unis risqueraient de faire défaut. sur sa dette.

En mettant de côté la politique, vous vous posez peut-être la question à un million de dollars : cette situation est-elle susceptible d’avoir un effet à long terme sur mon argent ?

“En un mot, non”, déclare Brad McMillan, directeur des investissements du Commonwealth Financial Network.

Bien sûr, c’est un peu plus nuancé que cela. Lisez la suite pour les réponses aux questions les plus pertinentes sur le plafond de la dette et pourquoi, en tant qu’investisseur à long terme, vous ne devriez pas prêter trop d’attention aux gros titres.