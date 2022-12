Comment le pickleball est-il devenu une activité récréative courante?

Le pickleball, un sport de raquette récréatif qui combine tennis, ping-pong et badminton, est devenu une obsession nationale au début de la pandémie de Covid-19. La popularité de ce sport est due à la nature sociale du jeu, à la facilité d’apprentissage et à la portabilité du jeu. Avec des filets qui peuvent être installés sur n’importe quelle surface dure, le jeu est généralement plus accessible que les autres sports de raquette.

Mais le pic de popularité du pickleball a créé un problème d’espace public lorsque des foules de joueurs de pickleball ont commencé à ériger des courts temporaires sur les courts de tennis publics, les terrains de basket et les parkings. Ceci, combiné aux bruits forts produits par les palettes rigides et les balles creuses en plastique, a créé une nouvelle lutte pour l’espace entre les joueurs de pickleball et à peu près tout le monde.

À mesure que de plus en plus d’installations de pickleball s’ouvrent à travers le pays, la pression sur les autres espaces publics s’est atténuée. Des plans sont actuellement en cours d’élaboration dans les villes et villages des États-Unis et du Canada pour embrasser le boom du pickleball et développer des espaces gratuits et dédiés au sport.

