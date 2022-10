Comment le pétrole alimente la guerre des gangs qui a mis Haïti à genoux

Haïti fait face à de nombreuses crises qui convergent à la fois : criminalité, choléra et effondrement des institutions démocratiques.

Mais au cœur de l’urgence actuelle qui a récemment conduit le Canada et les États-Unis envoyer des vols militaires secrets sur l’île est le carburant : essence, diesel et kérosène.

Bien qu’Haïti ait exploité une partie de son potentiel hydroélectrique, son abondant potentiel solaire et éolien reste pour la plupart inexploité. Sa longue tradition d’utilisation du bois et du charbon de bois a laissé ses coteaux dénudés d’arbres. Ainsi, Haïti génère environ 80 % de son électricité à partir de combustibles fossiles provenant de deux terminaux pétroliers à Port-au-Prince.

Environ 12 % seulement des ménages ruraux ont l’électricité à la maison. Pour beaucoup d’entre eux, le kérosène est le principal combustible et la seule source de lumière après le coucher du soleil.

La majeure partie du carburant importé d’Haïti est utilisée dans des centrales thermiques. Le reste va soit au secteur des transports, soit aux générateurs (la plupart alimentés au diesel) qui sont reliés à presque toutes les entreprises, épiceries, hôpitaux et cliniques haïtiennes.

Sans ce carburant, le réseau d’Haïti s’arrête. Il en va de même pour les camions qui livrent de la nourriture aux supermarchés, les générateurs qui réfrigérent cette nourriture pendant les fréquentes pannes de courant, et les usines et les entreprises qui paient les salaires qui achètent la nourriture.

C’est pourquoi la crise du carburant en Haïti se transforme rapidement en famine.

Entreprises fermées, employés licenciés

Tom Adamson est un homme d’affaires né au Canada qui vit et travaille en Haïti depuis 1978 ; il est maintenant confiné chez lui à Pétion-Ville, une banlieue de Port-au-Prince qui est un havre relatif du chaos et de la violence de la capitale. Il a dit qu’il avait dû fermer son usine de matelas à cause d’un manque de carburant.

“Il n’y a pas eu de distribution de carburant depuis quatre semaines. Il n’y a pas eu d’essence dans les stations-service”, a-t-il déclaré à CBC News.

“Il y avait une lettre qui a été envoyée à l’Association des industries par l’un de nos membres et il a dit qu’il avait dû fermer ses usines et qu’il y avait 5 118 employés qui allaient être au chômage en conséquence. C’est juste un opérateur.”

L’un des plus grands coups portés à l’économie haïtienne a été la fermeture forcée du parc industriel de Caracol, un centre de fabrication dans le nord d’Haïti créé il y a dix ans avec l’aide de l’USAID, l’agence de développement international des États-Unis, et de l’Inter-American Development Banque. Les entreprises qui y sont basées emploient environ 15 000 personnes, principalement dans le textile.

Le terminal de Varreux à Port-au-Prince. (Google images)

Adamson a décrit une situation de siège dans les deux terminaux de carburant de la baie de Port-au-Prince. Le principal est le terminal de Varreux, qui représente environ 70 % des importations d’Haïti. Le carburant y arrive par bateau-citerne et est généralement stocké dans l’un des quelque 20 grands réservoirs de stockage exploités par WINECO, la West Indies Energy Co., pour être distribué par camion.

Mais ces camions n’ont pas pu aller et venir depuis le 12 septembre, en raison d’un blocus imposé par l’alliance “G-9” des gangs criminels.

Guerre de tranchées à Varreux

“Ils ont creusé une grande tranchée en travers de la route à la porte qui empêche les camions de sortir”, a déclaré Adamson. “Le gouvernement est venu et l’a rempli.

“Alors les gangs l’ont à nouveau creusé, et ils ont également dispersé des conteneurs sur la route afin que même si le camion pouvait sortir de la porte, il ne pourrait aller nulle part.”

Le terminal de Thor, un petit port d’entrée de carburant et une installation de stockage à Carrefour, juste au sud de la capitale, représente généralement près d’un tiers des importations du pays.

“[The Thor terminal has] fait quelques livraisons », a déclaré Adamson. « Mais il y a des barricades tout le long des routes de Port-au-Prince aux Cayes dans le sud et de nombreuses autres localités. Je ne pense donc pas qu’ils aient pu fournir beaucoup de carburant de cette façon.”

Le personnel de sécurité éteint un incendie allumé par des manifestants à une pompe à essence lors d’une manifestation contre la hausse des prix du carburant et pour exiger que le Premier ministre haïtien Ariel Henry démissionne à Port-au-Prince, Haïti, le 15 septembre 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Les navires ont cessé d’apporter du pétrole à Varreux, où les réservoirs sont déjà pleins avec plus de 10 millions de gallons de combustibles liquides.

“(Les gangs) déclarent publiquement que ce qu’ils veulent, c’est… que le Premier ministre Ariel Henry démissionne”, a déclaré Adamson. “Et il n’a montré aucun signe de volonté de le faire.

“Dans le passé, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le gouvernement aurait donné de l’argent aux gangs pour les calmer. Alors peut-être qu’ils demandent de l’argent sous la table, mais je ne sais pas.”

Ce qui est certain, c’est qu’après avoir bloqué les livraisons de carburant pendant un mois, les gangs ont commencé à le voler.

Marchés noirs et détournements

Quelques heures à peine avant qu’un C-17 Globemaster des Forces canadiennes atterrisse à Port-au-Prince ce week-end, WINECO signalé qu’un groupe d’hommes lourdement armés est entré dans son complexe de Varreux depuis Cité Soleil et a maîtrisé ses gardes de sécurité.

“Ils sont ensuite repartis avec quatre camions-citernes et des fûts chargés d’environ 28 000 gallons de produits pétroliers”, a indiqué la société.

« WINECO lance un cri d’alarme face à ces situations de vols systématiques et de manipulations irrégulières, qui mettent en danger notre personnel, les installations et la population environnante.

C’était le deuxième grand vol de carburant en Haïti en trois jours.

Les raids suggèrent que l’arrivée de véhicules blindés destinés à briser le siège de Varreux a peut-être incité l’alliance du G9, dirigée par l’ancien policier Jimmy “Barbecue” Cherizier, à tenter d’obtenir ce qu’elle pouvait du terminal de carburant avant que la police ne monte un opération.

Médias haïtiens signalé que peu de temps après, le gang vendait du carburant dans l’un de ses propres points de vente illégaux pour environ dix dollars canadiens le litre.

Alimenter les conflits

Le carburant était au cœur du conflit haïtien avant même le début des blocages.

Sous la pression de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, le gouvernement d’Ariel Henry a réduit les subventions aux carburants en septembre.

Les subventions aux carburants coûtaient cher au pays, consommant près de 4 % de son produit intérieur brut. Mais des tentatives similaires pour sevrer les Haïtiens des carburants subventionnés en 2014 et 2018 avaient conduit à des émeutes. Cette fois ne serait pas différente.

Les gangs ont profité des émeutes pour lancer leurs blocages.

L’élite haïtienne, composée principalement de familles qui ont immigré en Haïti au XIXe siècle en tant que marchands d’Europe et du Moyen-Orient, est souvent accusée de tirer les ficelles en Haïti depuis les coulisses.

Des femmes vendent de l’essence de contrebande dans des bidons en plastique d’un gallon dans une rue de Port-au-Prince, en Haïti, le 14 juillet 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

Ces familles riches – autrefois appelées par les Haïtiens les “Bambam” (un acronyme formé à partir des lettres initiales des noms de famille des six principales familles) – sont profondément ancrées dans le secteur de l’énergie. La famille Mevs, l’une des plus riches d’Haïti, est propriétaire du terminal de Varreux.

Le gouvernement haïtien et les États-Unis ont tous deux accusé des familles éminentes en Haïti de fomenter des troubles et d’inonder le pays d’armes et de munitions. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont imposé des sanctions en matière de visa à 11 personnes anonymes accusées d’aider des gangs.

Le chef de gang “Barbecue” Cherizier a été sous contrôle américain Sanctions de Magnitski pendant deux ans – mais sa situation est peut-être sur le point de devenir encore plus chaude. Lundi, le Conseil de sécurité de l’ONU a entamé un débat sur une résolution le ciblant ainsi que toute autre personne qui “menace la paix, la sécurité ou la stabilité d’Haïti”.

C’est peut-être la première fois que cet organe auguste doit s’occuper d’un simple chef de gang – une situation qui en dit long sur l’effondrement des institutions en Haïti.

Dangereuses batailles de rue à venir

La police nationale haïtienne a déclaré dans le passé qu’elle ne disposait que d’un seul véhicule blindé en état de marche. Les véhicules et le matériel livrés au cours du week-end par les États-Unis et le Canada – ainsi qu’une deuxième livraison canadienne prévue mercredi – devraient augmenter considérablement sa capacité à ouvrir les terminaux de carburant et à les maintenir ouverts.

Mais il y aura d’autres batailles à venir si la police veut vraiment vaincre les gangs et rétablir un semblant d’ordre. Le principal bâtiment judiciaire du pays est également tenu par un gang. Barreau d’Haïti a écrit avec indignation au gouvernement récemment lorsqu’il a tenté de relancer les procédures judiciaires sans reprendre au préalable le palais de justice.

La police sécurise une station-service lors d’une manifestation contre la hausse des prix du carburant et pour exiger que le Premier ministre haïtien Ariel Henry démissionne, à Port-au-Prince, Haïti, le vendredi 16 septembre 2022. (Odelyn Joseph/Associated Press)

En fin de compte, la police devra peut-être se battre contre les gangs dans des quartiers pauvres comme Cité Soleil, où de nombreux gangs ont émergé et ont leurs bases.

Les nouveaux véhicules blindés fournis par le Canada sont susceptibles de jouer un rôle de premier plan dans ce type de combats de rue, qui comportent toujours un risque élevé de pertes civiles.

Bien que le Canada n’ait pas imposé de conditions ou d’avertissements formels à l’utilisation des véhicules, Ottawa souhaite qu’ils soient utilisés avec précaution et uniquement lorsque la situation l’exige, a déclaré un responsable canadien à CBC News.

“Ils sont très conscients de nos attentes et ils les partagent”, a déclaré le responsable à CBC News. “Ces véhicules ne sont pas destinés au contrôle des foules.”