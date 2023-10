Comment le petit Qatar accueille les dirigeants du Hamas sans conséquences

Le 7 octobre, alors que des hommes armés du Hamas se déchaînaient dans le sud d’Israël, un groupe d’hommes d’âge moyen se sont rassemblés devant une caméra dans une suite luxueuse à Doha, au Qatar.

Les dirigeants du Hamas, dirigés par Ismail Haniyeh, se sont filmés montrant leur surprise face aux attaques diffusées sur un grand écran de télévision, puis s’agenouillant pour remercier Allah pour le succès de l’opération.

Cet épisode a rappelé que, tandis que des civils innocents à Gaza meurent par centaines à cause des bombardements aériens et que des dizaines de milliers d’autres se retrouvent sans abri, les dirigeants du Hamas existent au-dessus de la mêlée dans un confort climatisé à 2 000 kilomètres de là, en tant qu’invités de l’émir Tamim bin Hamad Al. -Que moi.

Mais ils ne sont pas les seuls invités du Qatar.

À quelques minutes en voiture des hôtels et des villas abritant les dirigeants du Hamas se trouve la base aérienne d’Al-Udaid, qui abrite le commandement central de l’armée américaine. Les relations entre Washington et le Qatar sont si étroites que l’année dernière, la Maison Blanche a officiellement désigné le petit émirat comme « allié majeur non-OTAN » des États-Unis.

Pour un petit pays comptant moins d’un demi-million d’habitants, le Qatar parvient à contenir de nombreuses contradictions.

Trudeau appelle l’émir

Lundi soir, selon le gouvernement canadien, le Premier ministre Justin Trudeau a eu une conversation téléphonique avec l’émir Al-Thani du Qatar.

Ceux qui couvrent les relations étrangères du Canada ont appris à ne pas accorder beaucoup d’importance aux lectures anodines d’Ottawa (descriptions des appels officiels), qui omettent souvent des informations importantes et sont parfois trompeuses. Le récit du côté qatari est tout aussi opaque.

Ni le communiqué du gouvernement canadien ni celui du Qatar ne mentionnent quiconque ayant évoqué la présence des dirigeants du Hamas au Qatar lors de l’appel.

CBC News a demandé au bureau du premier ministre si Trudeau avait effectivement parlé avec l’émir sans évoquer la question de la présence du Hamas au Qatar, mais n’a pas reçu de réponse.

Un responsable du bureau de Mélanie Joly a déclaré à CBC News : « Je peux dire que cette question n’a pas été soulevée par le ministre. »

L’ambassade du Qatar au Canada a répondu, même si elle n’a pas révélé les détails de la conversation Trudeau-Thani.

L’ambassade a déclaré à CBC News que le Qatar condamne « toutes les formes de ciblage des civils » et que « tuer des civils innocents, en particulier des femmes et des enfants, et pratiquer la politique de punition collective sont inacceptables ».

« Depuis le premier jour des affrontements entre Palestiniens et Israéliens, l’Etat du Qatar s’est attaché à réduire l’escalade et à se calmer dans le but de parvenir à une cessation complète des combats afin d’arrêter l’effusion de sang et d’éviter que la région ne glisse ». dans un cycle de violence plus large. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken, à gauche, et le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, arrivent pour les déclarations aux médias à Doha, au Qatar, le vendredi 13 octobre 2023. (Jacquelyn Martin/AP)

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a également inclus le Qatar dans sa tournée éclair au Moyen-Orient, où il a donné vendredi une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre qatari (et membre de la famille royale) Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani.

On a demandé à Blinken s’il avait fait pression sur le Qatar pour qu’il ferme le bureau politique du Hamas à Doha. Il n’a pas répondu directement à la question, mais a déclaré : « Il ne peut plus y avoir de business as habituel avec le Hamas ».

Le Premier ministre qatari a défendu la présence du Hamas dans son pays. « Cela a commencé comme un moyen de communication et d’amener la paix et le calme dans la région, et non pour déclencher une guerre », a-t-il déclaré. « Et c’est le but de ce bureau. »

Le message a été repris par l’ambassade du Qatar à Ottawa. « En ce qui concerne le bureau du Hamas à Doha, il a été utilisé dès le début comme canal de communication et moyen pour ramener la paix dans la région et cela en coordination avec nos alliés occidentaux, en particulier les États-Unis », a déclaré l’ambassade à CBC News. dans une réponse écrite.

« Le Qatar parle à tout le monde »

Thomas Juneau, expert en politique du Moyen-Orient à l’Université d’Ottawa, a déclaré que la déclaration de l’ambassade explique en fait la tolérance de l’Occident à l’égard du Qatar qui accueille des groupes qu’il considère comme ses ennemis.

« En apparence, cela ressemble à un ensemble de contradictions, mais il existe un fil conducteur très clair qui rend tout cela cohérent », a-t-il déclaré. « Toute la politique étrangère du Qatar, sa marque, son identité repose sur l’idée qu’il parle à tout le monde.

« Il parle aux talibans, au Hamas, aux rebelles libyens, etc.

« Et leur logique est qu’en tant que petit État vulnérable, en étant indispensables, en disposant de tous ces réseaux, de tous ces contacts, les États-Unis en ont besoin et travaillent pour eux. Régulièrement, les États-Unis deviennent frustrés par cela, et si je devais deviner, je dirais que les États-Unis sont frustrés par le fait qu’une partie des dirigeants politiques du Hamas se trouve actuellement au Qatar.

« C’est vrai. Mais quand les Etats-Unis ont besoin de parler au Hamas, quand les Etats-Unis ont besoin de parler aux talibans, alors le Qatar devient extrêmement utile. »

L’ambassade à Ottawa a déclaré à peu près la même chose à CBC News : « Le Qatar estime que la seule façon de parvenir à une solution pacifique et immédiate à cette crise est de maintenir ouverts tous les canaux de communication avec toutes les parties concernées, et que la résolution de cette crise nécessite un travail continu et intensif. coopération.

« Le Qatar est attaché à son rôle de partenaire dans le rétablissement de la paix et de médiateur dans la résolution des conflits, qui ne doit pas être utilisé pour nuire à sa réputation en lançant des accusations qui se sont révélées fausses. »

Des hôtels pour parias

Les dirigeants du Hamas comme Ismail Haniyeh ne sont pas les seuls parias internationaux à très bien connaître les hôtels chics de Doha.

Même si le Pentagone a utilisé le Qatar comme centre de logistique et de planification de l’effort de guerre américain en Afghanistan, ces mêmes hôtels de Doha ont également accueilli les dirigeants des talibans afghans.

C’est au Sheraton Grand Doha, en février 2020, que les États-Unis et les talibans ont négocié le retrait américain d’Afghanistan, conduisant à la chute de Kaboul dix-sept mois plus tard.

Le Qatar a même agi… avec succès — en tant que médiateur entre la Russie et l’Ukraine.

Et le Qatar a fréquemment participé à des négociations sur la prise d’otages, y compris pour sa propre royauté.

La délégation des talibans arrive pour les pourparlers de paix afghans à Doha, au Qatar, le jeudi 12 août 2021. (Hussein Sayed/AP)

Tout cela peut expliquer pourquoi Israël lui-même a été quelque peu discret dans ses critiques à l’égard du Qatar, comparé à son langage à l’égard de l’Iran, qui n’héberge pas de hauts dirigeants du Hamas (bien qu’il ait contribué à armer l’organisation).

Le rôle du Qatar en tant qu’intermédiaire et hôte des négociations les plus difficiles est devenu évident dans les 48 heures qui ont suivi l’attaque du Hamas contre le sud d’Israël, lorsque son ministère des Affaires étrangères a annoncé qu’il agirait en tant que médiateur dans les négociations pour le retour des Israéliens kidnappés par le Hamas.

« Nous sommes en contact permanent avec toutes les parties en ce moment. Nos priorités sont de mettre fin à l’effusion de sang, de libérer les prisonniers et de garantir que le conflit soit contenu sans débordement régional », a déclaré le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, à l’agence de presse Reuters. 9 octobre.

Des haillons à la richesse

Aucun pays au monde n’a connu une transformation plus rapide et plus spectaculaire que le Qatar. Avant le début de son industrie pétrolière en 1949, c’était une péninsule d’Arabie endormie et pauvre avec une économie qui tournait autour de la pêche et de la pêche aux perles.

Depuis, elle est devenue extrêmement riche. Ses 315 000 citoyens bénéficient d’un revenu par habitant plus de deux fois supérieur à celui de leurs voisins saoudiens et koweïtiens. Pour chaque citoyen qatari, il y a environ neuf travailleurs invités pour alléger leur fardeau quotidien.

Mais le Qatar est également un pays vulnérable, a déclaré Juneau – pris en sandwich entre deux superpuissances régionales, l’Arabie saoudite et l’Iran, avec peu de défenses naturelles.

Une vue des hôtels et autres bâtiments de la région de West Bay à Doha, au Qatar, le jeudi 9 décembre 2021. (Darko Bandic/AP)

« Pour être clair, le gouvernement qatari a une véritable et réelle sympathie pour la cause palestinienne », a-t-il déclaré à CBC News. « Cela étant dit, qu’est-ce qui explique la décision du Qatar d’accueillir la direction politique, ou une partie de la direction politique, du Hamas ?

« Il y a une certaine affinité, mais ici ce n’est pas ce qui compte. C’est un pragmatisme impitoyable de la part du Qatar que de se positionner comme ce médiateur indispensable, comme le meilleur moyen d’assurer sa survie en tant que régime compte tenu de ses vulnérabilités. »

« Nous sommes les gentils »

Les mêmes considérations motivent les efforts extrêmement coûteux de relations publiques du Qatar, qui ont été couronnés par le succès de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

« Son extraordinaire prospérité repose sur l’idée que nous sommes les bons en tant que destination pour les investissements étrangers, destination touristique, destination de médiation, etc. », a déclaré Juneau.

La forme la plus connue de rayonnement qatari est peut-être la chaîne de télévision Al Jazeera, qui a révolutionné la télévision arabe à partir de 1996.

Al Jazeera a conquis le public arabe et a rendu furieux les gouvernements arabes avec ses reportages critiques sur les dictatures et les monarchies de la région. Il existe pourtant une monarchie absolue qu’elle n’a jamais critiquée : ses patrons, les Al-Thanis du Qatar.

Al Jazeera a joué un rôle majeur dans l’une des plus grandes crises que le Qatar ait jamais connues, lorsqu’en juin 2017, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn ont tous rompu leurs relations avec Doha et que les Saoudiens ont imposé un blocus sur la seule frontière terrestre du Qatar.

Leurs gouvernements ont accusé le Qatar de fomenter le radicalisme dans le monde arabe.

Le Qatar a survécu à quatre années de blocus avec l’aide de l’Iran et de la Turquie et en est sans doute sorti plus fort. L’Arabie saoudite a normalisé ses relations avec le Qatar en 2021 et Al Jazeera est restée à l’antenne. Mais de nombreux analystes ont remarqué qu’il a quelque peu atténué ses critiques à l’égard des autres gouvernements arabes.

Les atrocités mettent à l’épreuve la tolérance du Qatar

Bien que le Qatar ait des raisons de croire que son approche fonctionne, Juneau a déclaré que les atrocités commises par le Hamas dans le sud d’Israël testent les limites de ce que les Al-Thanis sont prêts à tolérer.

« Il est raisonnable de supposer que les dirigeants qatariens pensent que ce n’est pas ce à quoi ils ont souscrit », a-t-il déclaré.

Le Qatar pourrait encore faire face à des demandes d’autres pays pour expulser ou même extrader les dirigeants du Hamas, a-t-il déclaré, « parce que l’attaque terroriste du Hamas contre Israël a été d’une violence et d’une brutalité apocalyptique ».

« Cela étant dit, dans l’ensemble, il existe un argument selon lequel il est dans l’intérêt des États-Unis que le Qatar reste tel qu’il est, un médiateur qui parle à tout le monde. »

Les commentaires de Blinken à Doha le 13 octobre suggèrent que c’est le point de vue des États-Unis.

« Je remercie vraiment le Qatar pour le travail qu’il accomplit pour tenter d’aider à obtenir la libération des otages », a-t-il déclaré. « C’est quelque chose que nous apprécions profondément. »

Des Palestiniens blessés gisent à l’hôpital al-Shifa suite aux frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza, le mardi 17 octobre 2023. (Abed Khaled/Associated Press)

L’ambassade du Qatar à Ottawa a déclaré à CBC News que son gouvernement souhaitait également apporter un soulagement à la population de Gaza.

« Lorsque la crise a commencé, SA l’Émir Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, et [the] Premier ministre et ministre des Affaires étrangères [Affairs] a établi de nombreux contacts avec de nombreux responsables régionaux et internationaux pour rechercher une désescalade de la situation, en espérant que la guerre s’arrêtera et que les couloirs humanitaires seront sécurisés pour acheminer l’aide à Gaza, ainsi que la question des prisonniers civils… Le Qatar travaille avec ses partenaires pour leur retour dans leurs familles », a indiqué l’ambassade.

« Le Qatar espère que tous les otages et prisonniers détenus reviendront et le Qatar fait tout ce qui est en son pouvoir pour leur libération en toute sécurité. »

Juneau a déclaré que les services du Qatar seraient probablement à nouveau requis.

« À moins que vous ne pensiez qu’Israël est capable de détruire le Hamas, ce dont je suis sceptique, le Hamas survivra, même s’il sera affaibli », a-t-il déclaré. « Et il faudra qu’il y ait des pourparlers avec le Hamas à un moment donné. Et quelqu’un doit organiser ces pourparlers, quelqu’un doit coordonner ces pourparlers, quelqu’un doit initier ces pourparlers.

« Si ce n’est pas le Qatar, alors vous vous retrouvez avec quelqu’un d’autre qui s’en occupe, ce qui n’est peut-être pas aussi utile que le Qatar. »