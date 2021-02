Comment le petit club espagnol qui pourrait choquer Naples

La fille de Diego Martinez dormait lorsque son père est entré dans l’histoire chez Diego Maradona. Elle devrait attendre le matin pour savoir ce que lui et ses joueurs avaient fait, comment ça s’est passé, toute l’histoire héroïque: comment chaque fois qu’ils tombaient, ils se relevaient et comment à la fin ils étaient encore debout. . Pas seulement debout: avancer. Comment, lors de sa toute première saison en Europe, Grenade a éliminé Naples pour atteindre les 16 derniers de la Ligue Europa, où ils affronteront le club norvégien de Molde.

« Un exercice brutal de survie », a appelé Martinez. Personne en Europe n’a joué plus de matchs que Grenade cette saison et en Italie, les corps se sont effondrés sous leurs yeux. Le premier homme est tombé à l’échauffement, Darwin Machis incapable de démarrer le match. Le second est tombé peu de temps après, Maxime Gonalons incapable de continuer. Puis le troisième, Carlos Neva part en larmes. Deux fois, ils étaient momentanément réduits à dix. Et puis vint le quatrième homme à terre, German Sanchez faisant place après 55 minutes.

Ce n’était pas que ça. Les hommes qui sont venus n’étaient pas censés jouer: Roberto Soldado, Jesus Vallejo et Yangel Herrera n’étaient pas vraiment en forme. Ils avaient décidé de ne pas risquer Herrera quand Gonalons avait fait son chemin; quand les Allemands l’ont fait, ils n’avaient pas vraiment le choix. Vallejo ne s’était même pas entraîné avec ses coéquipiers dans la préparation du match, mais les avait rejoints pendant celui-ci. Et Luis Milla et Luis Suarez – tous deux vitaux, tous deux blessés – n’ont pas été inclus dans l’équipe.

Oh, et ils avaient traîné après seulement trois minutes.

« C’était comme quelque chose qui sortait du film de Hitchcock », a déclaré Martinez à la radio espagnole par la suite. « Tirez le rideau de douche et … »

Mais Angel Montoro a marqué la tête qui a marqué l’histoire, nivelant le score et laissant Naples besoin de quatre buts, puis Grenade avait résisté. Ce n’était pas toujours joli – Gennaro Gattuso se plaignait que « si une équipe italienne se comportait comme elle l’a fait, elle serait le lendemain à la une de toute l’Europe » – et le gardien Rui Silva devait aussi sauver son équipe, mais malgré son affrontement 22 tirs qu’ils ont concédé un seul but de plus, passant par 3-2 au total.

« En termes de malchance, je ne pense pas avoir jamais vu un match où quatre joueurs ont dû partir », a déclaré Montoro. C’était une défaite mais Grenade avait remporté le match nul et, lui a demandé quel était son goût, il a répondu: « délicieux ».

Écrivant dans le journal de la ville Idéal, Rafael Lamelas a été témoin d’une « Grenade céleste, résistant à une adversité sans fin pour atteindre Eden … l’angoisse semblait infinie, mais enfin l’arbitre a mis fin à la bataille et a libéré les héros passés de Grenade. Si vous ne le faites pas » Je crois que, regarde le dernier tirage au sort [Friday]. Cette équipe a mérité une ovation éternelle, défiant vaillamment Jupiter, Maradona et quiconque se tient devant eux. «

Grenade a éliminé Naples de la Ligue Europa jeudi, passant en huitièmes de finale. Francesco Pecoraro / Getty Images

De retour à l’hôtel de l’équipe, la tension diminuant maintenant, Martinez pouvait rire: « C’est mieux comme ça. »

C’est aussi ce qu’ils font; ce qu’il fait et ce qu’ils font tous. Rien n’est facile et cela ne devrait pas l’être non plus. Grenade n’a jamais rien gagné en 89 ans. Ils étaient en deuxième division il y a deux ans, dans le semi-professionnel espagnol, régionalisé division segunda b avec ses (alors) 80 équipes il y a 11 ans, et dans l’équipe 360 division tercera aussi récemment qu’en 2006. Regardez-les maintenant.

Lorsque Martinez a pris la relève à Grenade en 2018, ils étaient en deuxième division et il n’avait que 37 ans. Galicien diplômé en sciences du sport à l’Université de Grenade, il travaillait dans ce sens, et plus encore, depuis près de deux décennies, obtenant son premier emploi en division tercera à 25 ans, il avait été entraîneur de l’équipe C, de l’équipe B et de l’équipe de jeunes ainsi que l’assistant d’Unai Emery au Sevilla FC – il est facile d’imaginer que la prochaine étape de sa carrière sera un retour au Sanchez Pizjuan – et a amené Osasuna à un point des séries éliminatoires pour la promotion en première division.

Il a rejoint un club qui se restructurait après la relégation et la crise. Ils étaient tombés à la fin d’une saison au cours de laquelle ils avaient traversé trop de joueurs et trop de managers, une équipe – si c’était le mot, et ce n’était pas vraiment – sans identité ou quoi que ce soit qui pourrait être vraiment défini comme un objectif collectif. Le club était trop grand, admettent-ils: trop de ressources avaient été consacrées à des domaines en dehors du football.

2 Liés

Martinez faisait partie d’un changement de culture et lors de sa première saison avec Grenade, il les a amenés en première division. À sa première saison dans l’élite, il les a menés à un but tardif de Yuri Berchiche de la finale de la Copa del Rey. Il les a également emmenés au football européen pour la première fois de leur histoire.

Et c’est là que cela est devenu vraiment difficile. Leur budget est un dixième de celui du Real Madrid. Le coronavirus les a laissés sans fans et sans revenus. Ils craignaient de ne pas pouvoir faire face à trois compétitions: ils venaient de voir l’Espanyol jouer au football en Ligue Europa et se faire reléguer. Ils ne s’attendaient pas à se qualifier pour le football européen et ils ne seraient peut-être pas prêts. En fait, ils n’avait pas qualifié pour le football européen, pas encore. Ils devraient encore passer trois tours préliminaires.

« C’est arrivé plus tôt qu’on ne l’imaginait; il fallait » courir « », admet Antonio Fernandez Monterrubio, le directeur général. « Seuls quelques joueurs avaient une expérience européenne. Le football européen nous a fait changer l’idée originale et chercher à approfondir l’équipe. » Mais que se passe-t-il s’ils n’y arrivent pas? Cela, admet Monterrubio, « était un risque réel, financièrement ».

Ils ont cherché de la variété, offrant différentes options à Martinez, sans être assurés de passer. Ils auraient pu se retrouver avec une équipe trop grande, difficile à gérer. En fin de compte, l’équipe a parfois semblé peut-être même trop petite, malgré trois des signatures exceptionnelles de l’été: Suarez, Milla et Jorge Molina. Contre Malmö, Grenade a réussi.

Les difficultés ne se sont pas arrêtées là, non des moindres car ils ont réussi. Parce qu’ils ont aussi réussi la Copa del Rey. Il y a eu des blessures – plus de 20 d’entre eux maintenant – et une épidémie de COVID qui les a vus brièvement aligner une formation illisible contre la Real Sociedad, leurs appels à reporter le match rejetés par la ligue. « Beaucoup de nos joueurs n’ont pas l’habitude de jouer deux matchs par semaine », a admis Soldado juste avant Noël. Il y a également eu plus de jeux que quiconque en Europe:

Vingt-quatre dans la ligue.

Cinq dans la coupe, finalement éliminé lorsque Barcelone en a marqué deux dans les deux dernières minutes pour passer aux prolongations. Et même alors, ils se sont battus pour égaliser à nouveau.

Huit en Ligue Europa.

Et trois éliminatoires européens, dont des voyages en Albanie et en Géorgie.

Grenade a disputé plus de matches cette saison que quiconque en Europe. FILIPPO MONTEFORTE / AFP via Getty Images

Jeudi soir, à l’endroit où Maradona était la légende, ils ont garanti qu’il y en aurait au moins deux autres rien qu’en Europe, le voyage se poursuivant. « Vous avez vu l’esprit de cette équipe; elle ne se rend jamais et croit toujours », a déclaré Antonio Puertas. « Nous avons souffert mais nous sommes toujours en compétition », a ajouté Molina.

Lui et Soldado, respectivement 38 et 35 ans, en sont un brillant exemple. Les regarder récemment à Segunda B Navalcarnero en était l’illustration parfaite. Deux joueurs avec une longue carrière, qui ont joué dans de meilleurs clubs que celui-ci – en théorie – et ont gagné plus d’argent qu’aujourd’hui, face à une petite équipe dans un petit terrain sur un terrain d’astroturf, jouant comme si c’était Madrid ou Barcelone , luttant pour chaque balle, se brisant dans chaque défi.

Martinez dit qu’après ce match, le dos de Molina était « foutu »; trois jours plus tard, il jouait à nouveau. Il dit également qu’un jour, Soldado a été chronométré à 33,7 km, en plaisantant que la mesure doit être erronée. L’enthousiasme va très loin.

« Je ne pense pas avoir jamais autant aimé le football que maintenant », déclare Soldado. « Et je pense plus à l’équipe maintenant que je ne l’ai jamais fait auparavant. Nous sommes un club humble mais une équipe qui a l’ambition d’être grande, même si elle est petite. J’ai été dans des clubs où j’ai gagné des matchs grâce à mon talent. il y a; ici, je gagne des matchs à cause de l’engagement qu’il y a, et vous ne pouvez pas acheter ça. «

Mais vous pouvez le construire. «Grenade a une âme», dit Martinez, et c’est plus que tout ce qu’il veut, ce qu’il a cherché à nourrir. Méthodique, adaptable et charismatique, le plus jeune entraîneur de première division, il a bâti une équipe tactiquement riche – «caméléonique», comme on dit au club. Surtout, il a construit un environnement dans lequel ses joueurs se produisent, où les demandes sont intenses mais où il y a un enthousiasme collectif, une joie de jouer, ce qui, selon les joueurs, est vraiment différent. Celui qui porte ses fruits de façon spectaculaire.

« Il est proche de l’équipe, c’est ce qui ressort le plus. Nous le comprenons parfaitement », dit Soldado à propos de Martinez. « Et l’une des meilleures choses à son sujet est qu’il écoute: il aime que nous lui disions ce que nous pensons des choses, ce qui le rend meilleur. Il fait de nous tous de meilleurs joueurs. Il a une belle carrière devant lui. »

« C’est l’entraîneur parfait pour ce club, il a l’équipe parfaite pour ce qu’il veut. Je pourrais être ici toute la nuit pour parler de lui », a déclaré Montoro après avoir éliminé Napoli, mais il était déjà tard et ils étaient vides maintenant. Un autre travail fait, il était temps pour eux de dormir aussi.

Dans une interview avec Ideal il n’y a pas longtemps, Martinez a admis qu’il avait parfois l’impression de dire à sa fille: « Je suis votre père. Diego Martinez, directeur de Grenade, mais aussi votre père. » Son père, l’homme qui fait l’histoire même si cette fois elle n’était pas réveillée pour le voir.