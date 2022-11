Comment le personnel de l’aéroport de Bengaluru et d’autres ont aidé Flyer à retrouver sa montre perdue

Avez-vous déjà perdu un objet dans l’un des aéroports très fréquentés de l’Inde ? Vous attendiez-vous à ne plus jamais le retrouver et à abandonner avant même de chercher ? Un incident raconté par Tryg Insurance’s Anders Andersen sur LinkedIn est susceptible de renverser votre vision de la façon dont l’Inde gère de telles situations. C’est une histoire encourageante de la façon dont les autorités de l’aéroport international Kempegowda de Bengaluru ont aidé Andersen à récupérer une montre-bracelet perdue qui avait une immense valeur sentimentale pour lui. Plusieurs autres ont également fait part de leurs délicieuses expériences avec les autorités aéroportuaires de toute l’Inde.

Andersen est directeur et responsable des solutions d’entreprise de technologie commerciale chez Tryg, une compagnie d’assurance opérant principalement dans la région scandinave de l’Europe. Dans un récent post sur LinkedIn, il a déclaré qu’il avait accidentellement laissé sa montre dans l’un des bacs à rayons X de l’aéroport de Bengaluru. Il s’est seulement rendu compte qu’il l’avait égaré au milieu de son vol en route vers Francfort.

La montre, selon Andersen, “était la montre que mon défunt grand-père m’a offerte en cadeau de naissance, et la montre a une valeur sentimentale énorme pour moi.” Dès qu’il a remarqué l’accessoire manquant, il a écrit un e-mail à l’aéroport international de Kempegowda et l’Airports Authority of India (AAI). Il a également mis en contact le partenaire local de Tryg, Tata Consultancy Services (TCS), mais, conscient que l’aéroport accueillait plus de 16 millions de passagers par an, il s’était préparé à ne jamais retrouver son précieux article. .

“Ensuite, la puissance de l’Inde est entrée en jeu. Immédiatement (20 minutes) après l’envoi de mon courrier, le centre d’engagement de l’aéroport de Bengaluru a tendu la main, suivi d’un courrier du terminal de l’aéroport de Bengaluru Lost & Found 14 minutes plus tard, et un autre de notre partenaire local. TCS, tous se mobilisent pour aider”, a écrit Andersen.

Cependant, il ne voulait toujours pas laisser grandir ses espoirs, juste au cas où tout cela se terminerait par une déception. Pourtant, le matin du 27 novembre, il a reçu un e-mail du terminal de l’aéroport de Bengaluru Lost & Found. Dans l’e-mail, ils ont dit qu’ils avaient trouvé sa montre, qui était prête à être récupérée à l’aéroport.

C’est là que TCS est intervenu. Un représentant local de la société de conseil s’est rendu à l’aéroport pour récupérer sa montre. Un autre représentant, à destination du Danemark, rapporta la précieuse montre-bracelet à Andersen.

“C’était une petite aiguille dans une énorme situation de botte de foin, et je suis submergé par le professionnalisme, l’efficacité et la coopération de l’aéroport de Bengaluru CISF [Central Industrial Security Force] et l’équipe Terminal Lost & Found. Et je suis reconnaissant à l’équipe des services de conseil du groupe Tata pour son aide locale et son engagement à me réunir avec ma montre », a déclaré Andersen.

Il a dit que c’était bien au-delà de ce à quoi on pouvait raisonnablement s’attendre, notant en outre que l’incident était un excellent exemple pratique de “professionnalisme et de mise à l’échelle des performances des processus avec la portée des opérations”.

Le message a jusqu’à présent suscité près de 28 000 réactions et plus de 800 commentaires. Les personnes qui répondent au message d’Andersen soulignent des expériences similaires qu’elles ont vécues dans d’autres aéroports du pays (Pune et Mumbai, par exemple).

